అసలు ధరలకే మద్యం అమ్మాలి.. ఎమ్మార్పీ కంటే ఎక్కువ వసూలు చేయొద్దు.. పవన్ కల్యాణ్
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మద్యం దుకాణాల యజమానులకు కఠినమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అసలు ధరలకే మద్యం అమ్మాలని, ఎమ్మార్పీ కంటే ఎక్కువ వసూలు చేయవద్దని ఆయన ఆదేశించారు. వినియోగదారుల నుండి అనేక ఫిర్యాదులు అందిన తర్వాత డిప్యూటీ సీఎం స్పందించారు. ముద్రిత ఎమ్మార్పీ కంటే ఎక్కువ ధరలకు మద్యం దుకాణాలు బాటిళ్లను అమ్ముతున్నాయని చాలా మంది నివేదించారు.
ధరల నిబంధనలను ఉల్లంఘించడం ద్వారా ప్రభుత్వానికి చెడ్డ పేరు తీసుకురావద్దని పవన్ కళ్యాణ్ దుకాణ యజమానులను హెచ్చరించారు. అధిక ధరలకు మద్యం అమ్మడం నిబంధనలకు విరుద్ధమని, దీనిని సహించలేమని ఆయన అన్నారు. కాకినాడ, రాష్ట్రంలోని ఇతర ప్రాంతాలతో సహా అనేక ప్రాంతాల నుండి ఫిర్యాదులు వచ్చాయి.
పరిస్థితిని సమీక్షించిన తర్వాత, అన్ని మద్యం అమ్మకాలు ఎమ్మార్పీ నిబంధనలను ఖచ్చితంగా పాటించాలని డిప్యూటీ సీఎం పునరుద్ఘాటించారు. మద్యం దుకాణాలపై నిఘా పెంచాలని ఎక్సైజ్ శాఖను కూడా ఆయన ఆదేశించారు. అవుట్లెట్లను నిశితంగా పర్యవేక్షించాలని, ధరల నిబంధనలను పాటించేలా చూడాలని అధికారులను కోరారు.
నిబంధనలను ఉల్లంఘించిన దుకాణ యజమానులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని పవన్ కళ్యాణ్ స్పష్టం చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా మద్యం అమ్మకాలలో వినియోగదారులను రక్షించడం, పారదర్శకతను కొనసాగించడం ప్రభుత్వం లక్ష్యమన్నారు.