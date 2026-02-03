మంగళవారం, 3 ఫిబ్రవరి 2026
ఐవీఆర్
మంగళవారం, 3 ఫిబ్రవరి 2026 (23:30 IST)

నేషనల్ ట్రెయినింగ్ సెంటర్‌ను ప్రారంభించిన క్లాసిక్ లెజెండ్స్

Yezdi
క్లాసిక్ లెజెండ్స్, ఇండోర్ లోని తన పీతమ్ పూర్ ప్లాంటు వద్ద అడ్వాన్స్‌డ్ నేషనల్ ట్రెయినింగ్ సెంటర్‌ను ప్రారంభించటం ద్వారా సాంకేతిక సామర్ధ్యాన్ని మరియు సేవా శ్రేష్ఠతను పటిష్టం చేసుకునే తన ప్రస్థానంలో మరొక ముఖ్యమైన మైలురాయిని చేర్చుకుంది. భవిష్యత్తు కోసం సంసిద్ధమైన టాలెంటును తయారు చేయటం పట్ల, ప్రపంచ-శ్రేణి శిక్షణా మౌలికసదుపాయాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టటం పట్ల కంపెనీ నిబద్ధతను ఈ కొత్త కేంద్రం నొక్కి వక్కాణిస్తుంది.   
 
అధునాతనమైన, స్వయంగా నేర్చుకునే అవకాశం కల్పించే, నైపుణ్యాల కోసం ఉద్దేశించిన సాంకేతిక శిక్షణను అందించేందుకు వ్యూహాత్మకంగా అభివృద్ధి చేసిన జాతీయ శిక్షణా కేంద్రం (నేషనల్ ట్రెయినింగ్ సెంటర్), వాస్తవప్రపంచపు డయాగ్నోస్టిక్స్, ఖచ్ఛితమైన రిపెయిర్ పద్ధతులు మరియు స్థిరస్వరూపం కలిగిన నైపుణ్యాభివృద్ధి పై దృష్టి సారిస్తుంది. అన్ని రకాల డీలర్షిప్‌ల వ్యాప్తంగా, టెక్నీషియన్లు మరియు సర్వీస్ ప్రొఫెషనల్సుకు సహకారాన్ని అందించేందుకు దీనిని రూపొందించటం జరిగింది. సర్వీస్ నాణ్యతను ప్రమాణీకరించటంలోను, విక్రయానంతర శ్రేష్ఠతను పెంపొందించటంలోను కీలకమైన పాత్రను ఈ కేంద్రం పోషిస్తుంది.
 
అనుపమ్ తరేజా, సహ-సంస్థాపకులు, క్లాసిక్ లెజెండ్స్, ఇలా అన్నారు, మా బ్రాండ్లు అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్న నేపథ్యంలో, మా సర్వీస్ సామర్ధ్యపు ఈకోవ్యవస్థను పటిష్టపరుచుకోవలసిన అవసరం ప్రాధాన్యతను సంతరించుకున్నది. అడ్వాన్స్‌డ్ నేషనల్ ట్రెయినింగ్ సెంటర్ అనేది, భవిష్యత్తు కోసం సంసిద్ధంగా ఉన్న టెక్నీషియన్లను తయారు చేయాలన్న, మా నెట్వర్క్ వ్యాప్తంగా సర్వీస్ శ్రేష్ఠతను ప్రమాణీకరీచాలన్న సంకల్పంతో, వ్యక్తులు, నైపుణ్యాలు, మౌలికసదుపాయాల మీద పెట్టే ఒక వ్యూహాత్మకమైన పెట్టుబడి. జావా, యెజ్‌డీ, BSAలను నడిపే ప్రతి రైడర్ ఒక స్థిరమైన, అత్యంత నాణ్యమైన ఓనర్‌షిప్ అనుభవాన్ని స్వంతం చేసుకునేలా జాగ్రత్త వహించటంలో ఈ సెంటర్ ఒక ముఖ్యమైన పాత్రను పోషిస్తుంది.
 
క్లాసిక్ లెజెండ్స్, దాని డీలర్ నెట్వర్క్ వ్యాప్తంగా సాంకేతిక శ్రేష్ఠతను పెంపొందించేందుకుగాను, అధునాతనమైన మౌలికసదుపాయాలను మరియు స్థిరస్వరూపం కలిగిన సామర్ధ్యాన్ని, అడ్వాన్స్‌డ్ నేషనల్ ట్రెయినింగ్ సెంటర్ ఒక చోటుకు చేరుస్తుంది. అధునాతనమైన డయాగ్నోస్టటిక్ ఉపకరణాలు మరియు ప్రత్యేకమైన సర్వీస్ పరికరాలు కలిగిన ఒక ఆధునిక షోరూమ్, స్మార్ట్ తరగతి గదులు, ప్రత్యేకమైన ఇంజన్, ఎలక్ట్రికల్, సమస్యలను పరిష్కరించే ఆధునిక ల్యాబ్‌లు కలిగిన ఈ కేంద్రం, లెవెల్ 1 నుండి లెవెల్ 3 వరకు సమగ్రమైన లెర్నింగుకు సహకారాన్ని అందిస్తుంది. అధునాతనమైన డయాగ్నోస్టిక్స్, మూల కారణాల విశ్లేషణ, స్వయంగా తెలుసుకుని నేర్చుకునే నైపుణ్యాభివృద్ధిని సుసాధ్యం చేసేందుకు డిజైన్ చేయబడిన ఈ కేంద్రం, సాంకేతిక సామర్ధ్యాన్ని పెంపొందించటంలో, సర్వీసును, రిపెయిర్ పద్ధతులను స్థిరీకరించటంలో, అత్యధిక నైపుణ్యం కలిగిన టెక్నీషియన్లను, సర్వీసు ప్రొఫెషనళ్ళను తీర్చిదిద్ధటంలో, అధునాతనమైన లెవెల్ 3 శిక్షణా కార్యక్రమాలను ప్రారంభించటాన్ని పటిష్టం చేయటంలో కీలకమైన పాత్రను పోషిస్తుంది.
 
దీనితో క్లాసిక్ లెజండ్స్, తన మోటార్­సైకిళ్ళ పోర్ట్­ఫోలియోల వ్యాప్తంగా అత్యుత్తమమైన ఓనర్‌షిప్ అనుభవాన్ని అందించేందుకు, పెరుగుతున్న తన రైడర్ల బేస్‌కు స్థిరమైన, అత్యంత నాణ్యమైన, విశ్వసనీయమైన విక్రయానంతర సహకారం లభించటం కొనసాగేలా జాగ్రత్త వహించటం ద్వారా, తన సర్వీస్ సామర్ధ్యపు ఈకోవ్యవస్థను పటిష్టపరుచుకుంటుంది.

ఆనంద్ దేవరకొండ చీకటి లోకంలో దేనికోసం నీ వెతుకులాటా?

ఆనంద్ దేవరకొండ చీకటి లోకంలో దేనికోసం నీ వెతుకులాటా?ఆనంద్ దేవరకొండ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ యాక్షన్ డ్రామా 'తక్షకుడు' మూవీ గురించి ఇంట్రస్టింగ్ అప్డేట్ పంచుకున్న నిర్మాణ సంస్థ.గ్లింప్స్ విడుదల చేసింది. నెట్ ఫ్లిక్స్ లో విడుదలకాబోతున్న ఈ చిత్రంలో ఆయన యాక్షన్ హీరోగా కనిపిస్తున్నాడు. చీకటిలో ఎక్కువ భాగం చూపించిన ఈ గ్లింప్స్ లో ప్రేమ కోసం, ప్రతీకారం కోసం పగతో రగిలిపోతున్న ఆనంద్ దేవరకొండ కనిపించాడు. తెలుగు, తమిళం, హిందీ, కన్నడ మరియు మలయాళంలో త్వరలో రానుంది.

Sharwanand: బైకర్ ఇంజన్ సిద్దమైంది. రేపు గ్లింప్స్ రాబోతోంది

Sharwanand: బైకర్ ఇంజన్ సిద్దమైంది. రేపు గ్లింప్స్ రాబోతోందిశర్వానంద్, మాళవికనాయర్ నటించిన చిత్రం బైకర్ విడుదలకు సిద్దమవుతోంది. ఈ చిత్రం ఏప్రిల్ 3వ తేదీన విడుదలకు సిద్దమవుతోంది. నేడు చిత్రానికి సంబంధించిన విషయాలు వెల్లడిస్తూ చిత్ర యూనిట్ తెలియజేసింది. బైకర్ చిత్రంలో బుల్లెట్ సునీల్ అనే పాత్రను పరిచయం చేయబోతున్నట్లు చిత్ర యూనిట్ తెలిపింది. ఇక ఇందులో రాజశేఖర్ ఓ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను యువి క్రియేషన్స్ బ్యానర్ నిర్మిస్తోంది.

Raviteja: సుమతీ శతకం ట్రైలర్ బాగా నచ్చింది, చిత్రం విజయవంత కావాలి: రవితేజ

Raviteja: సుమతీ శతకం ట్రైలర్ బాగా నచ్చింది, చిత్రం విజయవంత కావాలి: రవితేజఅమర్దీప్ చౌదరి, శైలి చౌదరి జంటగా నటించిన సుమతీ శతకం ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ఫిబ్రవరి 6న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. కాగా, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ఈ చిత్రాన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు. ఫస్ట్ లుక్, టీజర్ ఇంకా పాటలకు మంచి స్పందన లభించింది. పాటల్లో అమర్దీప్ వేసిన స్టెప్పులకు ప్రేక్షకుల నుండి మంచి అభినందనలు లభించాయి.

పళ్లిచట్టంబి నుంచి కయదు లోహర్ ఫస్ట్ లుక్ విడుదల

పళ్లిచట్టంబి నుంచి కయదు లోహర్ ఫస్ట్ లుక్ విడుదలమలయాళ స్టార్ హీరో టొవినో థామస్ నటిస్తున్న భారీ బడ్జెట్ మూవీ పళ్లిచట్టంబి. ఈ చిత్రాన్ని వరల్డ్ వైడ్ ఫిలింస్, సి క్యూబ్ బ్రోస్ ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్ బ్యానర్స్ పై నౌఫల్, బ్రిజీష్, చాణుక్య చైతన్య చరణ్ నిర్మిస్తున్నారు. డిజో జోస్ ఆంటోనీ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాలో కయదు లోహర్ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది.

కుమార్తె సుస్మితతో చిరంజీవిని కలిసిన కొండా సురేఖ.. హనుమంతుడి చిత్రం గిఫ్ట్

కుమార్తె సుస్మితతో చిరంజీవిని కలిసిన కొండా సురేఖ.. హనుమంతుడి చిత్రం గిఫ్ట్తెలంగాణ పర్యావరణ, అటవీ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ తన కుమార్తె సుస్మితతో కలిసి జూబ్లీహిల్స్‌లోని చిరంజీవి నివాసంలో ఆయనను కలిశారు. ఈ భేటీ సందర్భంగా తల్లి, కుమార్తెలు చిరంజీవికి హనుమంతుడి చిత్రాన్ని బహూకరించారు. హనుమంతుడు చిరంజీవికి ఇష్టదైవం అని అందరికీ తెలిసిందే. మంత్రి తర్వాత ఈ భేటీకి సంబంధించిన చిత్రాలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. అవి త్వరగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాయి. కొండా సురేఖ చిరంజీవిని మాజీ కేంద్ర మంత్రిగా సంబోధించడంతో ఈ పోస్ట్ ఆసక్తిని రేకెత్తించింది.

ప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవం 2026: రొమ్ము క్యాన్సర్‌తో జీవిస్తున్న వారికోసం 5 మానసిక ఆరోగ్య చిట్కాలు

ప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవం 2026: రొమ్ము క్యాన్సర్‌తో జీవిస్తున్న వారికోసం 5 మానసిక ఆరోగ్య చిట్కాలుప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవం క్యాన్సర్ సంరక్షణ అనేది కేవలం శారీరక చికిత్సకే పరిమితం కాదని, భావోద్వేగ, మానసిక మద్దతు కూడా అంతే కీలకమని గుర్తు చేస్తుంది. భారతదేశంలో అత్యంత సాధారణంగా గుర్తించబడే క్యాన్సర్లలో ఒకటైన ప్రారంభ దశ రొమ్ము క్యాన్సర్‌తో నిర్ధారణ పొందిన మహిళలకు, ఈ ప్రయాణం కీలకమైన వైద్య నిర్ణయాలతో పాటు భావోద్వేగ అనిశ్చితిని కూడా తీసుకువస్తుంది. పునరావృత ప్రమాదం, చికిత్సా మార్గాలు, దీర్ఘకాలిక జీవన నాణ్యతపై ఉన్న ఆందోళనలు మానసిక శ్రేయస్సుపై గణనీయమైన ప్రభావం చూపుతాయి.

కంటి చూపుకు ముప్పుగా స్టెరాయిడ్ల వాడకం, సెకండరీ గ్లాకోమాకు దారితీసే ప్రమాదం

కంటి చూపుకు ముప్పుగా స్టెరాయిడ్ల వాడకం, సెకండరీ గ్లాకోమాకు దారితీసే ప్రమాదంహైదరాబాద్: భారతదేశం అంతటా స్టెరాయిడ్ల వినియోగం విచ్చలవిడిగా పెరిగిపోతుండటం, తరచుగా వైద్యుల పర్యవేక్షణ లేకుండా వీటిని వాడుతుండటంపై వైద్యులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది సెకండరీ గ్లాకోమా అనే ప్రమాదకరమైన కంటి సమస్యకు ప్రధాన కారణమవుతోందని, ఇది శాశ్వత అంధత్వానికి దారితీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అలర్జీలు, చర్మవ్యాధులు, శ్వాసకోశ సమస్యల కోసం వాడే స్టెరాయిడ్లు, ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా దొరికే కంటి చుక్కల మందులు... దీర్ఘకాలం వాడితే కంటి ఒత్తిడిని గణనీయంగా పెంచుతాయి. దీనివల్ల కంటి నాడికి దీర్ఘకాలిక నష్టం వాటిల్లుతుందని చాలామంది రోగులకు తెలియకపోవడం గమనార్హం.

హైదరాబాదులో PMJ Jewels హాఫ్ శారీస్, పెళ్లి వేడుకల నగల డిజైన్ల ప్రదర్శన

హైదరాబాదులో PMJ Jewels హాఫ్ శారీస్, పెళ్లి వేడుకల నగల డిజైన్ల ప్రదర్శనహైదరాబాద్: 60 ఏళ్లకు పైగా ఘనమైన వారసత్వం కలిగి, దక్షిణ భారతదేశంలో అత్యంత విశ్వసనీయమైన ఆభరణాల బ్రాండ్‌గా గుర్తింపు పొందిన PMJ జ్యువెల్స్, తన అత్యుత్తమ ఆభరణాల కలెక్షన్స్‌లను ప్రదర్శించడానికి సిద్ధమైంది. జనవరి 31 నుండి ఫిబ్రవరి 2 వరకు హైదరాబాద్‌లోని తాజ్ కృష్ణలో నిర్వహించే ఈ ప్రత్యేక ప్రదర్శనలో, వివిధ శైలులకు చెందిన 10,000 కంటే ఎక్కువ రకాల ఆభరణాలను ప్రదర్శించనున్నారు. తన ప్రసిద్ధ తాజ్ కృష్ణ ప్రదర్శనలకు అదనంగా, PMJ జ్యువెల్స్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రదర్శనలలో ఒకదాన్ని నిర్వహిస్తోంది

winter health, గోరువెచ్చని నీటిలో చిటికెడు పసుపు వేసి తాగితే?

winter health, గోరువెచ్చని నీటిలో చిటికెడు పసుపు వేసి తాగితే?శీతాకాలంలో పలు అలెర్జీలు, జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యలు పట్టుకుంటాయి. ఇలాంటి సమస్యలు రాకుండా పసుపు అదుపు చేయగలదు.ఆయుర్వేదంలో పసుపు వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఎన్నో వున్నాయి. ఈ పసుపు చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పసుపు నీటిని తాగటం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరు మెరగువుతుంది. పసుపు నీటిలో యాంటి ఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాల వల్ల గ్యాస్ సమస్య తగ్గుతుంది. కడుపులో మంట, అలెర్జీలు తదితర చికాకులను తగ్గించుకోవాలంటే పసుపు నీటిని తాగుతుండాలి. కీళ్ల నొప్పులను తగ్గించుకునేందుకు పసుపు నీటిని తాగుతుంటే ప్రయోజనం వుంటుంది. పసుపు నీటిని తాగితే కాలేయ సమస్యలు క్రమంగా తగ్గుతాయి. శరీరంలోని మలిన పదార్థాలను వదలగొట్టడంలో పసుపు బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుంది.

ఫ్యూజీఫిల్మ్ ఇండియా సరికొత్త సాంకేతికత అధునాతన ఇమేజింగ్, హెల్త్‌కేర్ ఐటి పరిష్కారాల ఆవిష్కరణ

ఫ్యూజీఫిల్మ్ ఇండియా సరికొత్త సాంకేతికత అధునాతన ఇమేజింగ్, హెల్త్‌కేర్ ఐటి పరిష్కారాల ఆవిష్కరణహైదరాబాద్: భారతదేశంలో రేడియాలజీ, డయాగ్నోస్టిక్ ఇమేజింగ్ రంగం వృద్ధిలో కొత్త దశలోకి అడుగుపెడుతోంది. ప్రజల ఆయుర్దాయం పెరగడం, ఆరోగ్య స్పృహ మెరుగుపడటం, ఆయుష్మాన్ భారత్ వంటి ప్రభుత్వ ఆరోగ్య పథకాల విస్తరణ ఇందుకు ప్రధాన కారణాలు. దీనివల్ల దేశవ్యాప్తంగా సకాలంలో, కచ్చితమైన, అందరికీ అందుబాటులో ఉండే డయాగ్నోస్టిక్స్ అవసరం ఎంతగానో పెరిగింది. ముఖ్యంగా క్యాన్సర్ వంటి తీవ్రమైన వ్యాధుల చికిత్సలోనూ, ముందస్తు ఆరోగ్య పరీక్షలలోనూ స్కానింగ్ కీలకం కావడంతో... మెట్రో నగరాలకే పరిమితం కాకుండా, చిన్న పట్టణాల్లోనూ నాణ్యమైన వైద్యసేవలను అందించగల అధునాతన సాంకేతికత అవసరం ఏర్పడింది
