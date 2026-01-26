Royal Sikh: రాజసం ఉట్టిపడే తలపాగాతో కనిపించిన పవన్ కల్యాణ్
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే కాకుండా, జాతీయ స్థాయిలో కూడా ఎన్డీఏకు ఒక ప్రముఖ నాయకుడిగా గుర్తింపు పొందుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో, పవన్ కళ్యాణ్ మహారాష్ట్రలోని నాందేడ్లో జరిగిన ఎన్డీఏ అనుబంధ సాంస్కృతిక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
పవన్ కళ్యాణ్, మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్తో కలిసి ఆదివారం నాందేడ్లోని తఖ్త్ సచ్ఖండ్ గురుద్వారాను సందర్శించారు. వారు సిక్కుల 10వ మత గురువు శ్రీ గురు గోవింద్ సింగ్ సాహెబ్ సమాధి మందిరం వద్ద నివాళులర్పించారు. సిక్కుల ఐదు అత్యున్నత పీఠాలలో ఒకటైన హజూర్ సాహిబ్లోని గురుద్వారాలో జరిగిన ప్రత్యేక ప్రార్థనలలో వారు పాల్గొన్నారు.
ఈ సాంస్కృతిక కార్యక్రమంలో పవన్ కళ్యాణ్ సరైన రాజసం ఉట్టిపడే సిక్కు తలపాగాతో కనిపించారు. ఇది సిక్కు వారసత్వానికి నిదర్శనం. కళ్యాణ్ ధరించిన సున్నితమైన తలపాగా, గడ్డం కలసి ఆయనకు ఒక సంపూర్ణ రాజస సిక్కు రూపాన్ని అందించాయి. ఈ చిత్రంలో కళ్యాణ్ ఒక నిజమైన సిక్కు నాయకుడిలా కనిపిస్తున్నారు.