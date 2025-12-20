ఇండోనేషియా కాన్సుల్తో ఏపీ ఒప్పందం- పెట్టుబడి సంబంధాలపై చర్చలు
ముంబైలోని ఇండోనేషియా కాన్సుల్ జనరల్ ఎడ్డీ వార్డోయో, శుక్రవారం ఛాంబర్స్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ ఫెడరేషన్తో పాటు ఏపీతోనూ చర్చలు జరిపారు. దేశం మధ్య వాణిజ్య, పెట్టుబడి సంబంధాలపై చర్చలు జరిపారు. వ్యవసాయం, ఆహార శుద్ధి, తయారీ రంగాలలో ఆంధ్రప్రదేశ్కు బలమైన సామర్థ్యాలు ఉన్నాయని వార్డోయో అన్నారు.
రాష్ట్రం నుండి ఎగుమతిదారులకు ఇండోనేషియా అందిస్తున్న సౌకర్యాలు, ప్రయోజనాలను ఆయన ఈ సందర్భంగా వివరించారు. ఇరు ప్రాంతాల మధ్య ఉన్న పరస్పర అనుకూలతల కారణంగా, ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యాన్ని విస్తరించడానికి గణనీయమైన అవకాశం ఉందని ఇరు పక్షాలు గుర్తించాయి. ద్వితీయ, తృతీయ ఆహార శుద్ధి రంగాన్ని సహకారానికి ఒక కీలక రంగంగా గుర్తించారు.
కాన్సుల్ జనరల్ ఏపీ ఛాంబర్స్తో కలిసి సన్నిహితంగా పనిచేయడానికి తన ప్రగాఢ ఆసక్తిని వ్యక్తం చేశారు. వ్యవసాయం, ఆహార శుద్ధి, విలువ ఆధారిత ఆక్వా ఉత్పత్తులు, పామాయిల్, విద్య, తయారీ రంగాలతో సహా సహకారం కోసం ప్రాధాన్యతా రంగాలను గుర్తించారు.
ఇండోనేషియా ప్రభుత్వం భారత ఎగుమతిదారులకు మార్కెట్ ఇంటెలిజెన్స్ను అందించిందని, ఇండోనేషియా కంపెనీలతో వ్యాపార సంబంధాలను సులభతరం చేసిందని ఆయన అన్నారు. ఇండోనేషియా కీలక రంగాలలో ఆకర్షణీయమైన ప్రోత్సాహకాలను కూడా అందిస్తుందని, సున్నా దిగుమతి, ఎగుమతి సుంకాలతో ప్రత్యేక ఆర్థిక మండలాలను నిర్వహిస్తుందని ఆయన అన్నారు.