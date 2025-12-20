2029 నాటికి ప్రతి ఇంటిపై సౌర ఫలకాలను ఏర్పాటు చేయడమే ఏపీ లక్ష్యం: గద్దె రామ్మోహన్
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 2029 నాటికి ప్రతి ఇంటిపై రూఫ్టాప్ సోలార్ వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేసే దిశగా స్థిరంగా ముందుకు సాగుతోంది. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ, విద్యుత్ బిల్లులను తగ్గించుకోవడానికి సౌరశక్తిని స్వీకరించాలని విజయవాడ తూర్పు నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే గద్దె రామ్మోహన్ శుక్రవారం పౌరులకు పిలుపునిచ్చారు.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు విద్యుత్ రంగంలో దూరదృష్టితో కూడిన సంస్కరణలను ప్రవేశపెట్టారని, అవి విద్యుత్ ఉత్పత్తిని బలోపేతం చేయడానికి సహాయపడ్డాయని, ఆ తర్వాత అనేక రాష్ట్రాలు వాటిని అనుసరించాయని రామ్మోహన్ అన్నారు. రాష్ట్ర సౌరశక్తి సంఘం ఏర్పాటు చేసిన మూడు రోజుల సౌర పునరుత్పాదక ఇంధన ఎక్స్పోను ఆయన ఎన్ఆర్ఈడీక్యాప్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కమలాకర్ బాబుతో కలిసి ప్రారంభించారు.
ఈ ఎక్స్పోలో సుమారు 50 సౌరశక్తి కంపెనీలు పాల్గొని, తమ విభిన్న ఉత్పత్తులను ప్రదర్శిస్తున్నాయి. అధిక విద్యుత్ ఛార్జీలతో ప్రజలపై భారం మోపకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇంటి పైకప్పుల సౌర విద్యుత్ వ్యవస్థల ఏర్పాటును ప్రోత్సహిస్తోందని, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీలకు సబ్సిడీలు అందిస్తోందని ఎమ్మెల్యే తెలిపారు. అర్హులైన కుటుంబాలు ఈ ప్రయోజనాలను సద్వినియోగం చేసుకొని సౌర వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేసుకోవాలని ఆయన కోరారు.