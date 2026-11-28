పంచాయతీ ఎన్నికలు.. చర్చనీయాంశమైన జనసేన 100 శాతం సక్సెస్ రేటు
2024 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జనసేన సాధించిన 100 శాతం సక్సెస్ రేటు (పోటీ చేసిన అన్ని స్థానాల్లో విజయం) అత్యంత చర్చనీయాంశమైంది. అంతకుముందు జరిగిన ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో కూడా ఆ పార్టీ మంచి ఫలితాలనే నమోదు చేసింది. అయితే, పంచాయతీ ఎన్నికల మొదటి దశ ఫలితాలు కొంత భిన్నంగా వున్నాయి.
పంచాయతీ ఎన్నికలు పార్టీ గుర్తులపై జరగకపోయినప్పటికీ, చాలా గ్రామాల్లో ఎన్నికల ప్రక్రియ మొత్తం రాజకీయ పార్టీలు, వాటి స్థానిక నాయకుల చుట్టూనే తిరుగుతుంది. ఈ కోణంలో చూస్తే, క్షేత్రస్థాయిలో రాజకీయ పార్టీల అసలు సంస్థాగత బలాన్ని అంచనా వేయడానికి ఈ ఎన్నికలు ఒక అవకాశాన్ని కల్పిస్తాయి.
ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, గత ఎన్నికలతో పోలిస్తే పంచాయతీ ఎన్నికల్లో జనసేన ప్రదర్శన అంత ఆశాజనకంగా లేదు. పవన్ కళ్యాణ్ స్వయంగా పంచాయతీ రాజ్ శాఖను నిర్వహిస్తుండటం, గ్రామీణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆయనకు గణనీయమైన అభిమానగణం ఉండటం నేపథ్యంలో, ఈ ఫలితాలు ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నాయి.
చాలా కాలంగా గ్రామస్థాయిలో బలమైన పార్టీ నిర్మాణాలను కలిగి ఉన్న టీడీపీ, వైసీపీలతో పోలిస్తే, జనసేన ఇంకా తన క్షేత్రస్థాయి వ్యవస్థను నిర్మించుకునే దశలోనే ఉంది. బలమైన అభిమానగణం ఉండటానికి, వ్యవస్థీకృత రాజకీయ కేడర్ ఉండటానికి చాలా తేడా ఉంటుంది.
స్థానిక నాయకుల మధ్య సమన్వయ లోపం మరొక ముఖ్యమైన అంశం. కొన్ని గ్రామాల్లో, జనసేనకు మద్దతు ఇచ్చే వర్గాలకు చెందిన అభ్యర్థులే ఒకటి కంటే ఎక్కువ మంది బరిలోకి దిగినట్లు సమాచారం. ఇలాంటి అంతర్గత పోటీ వల్ల ఓట్లు చీలిపోయి, జనసేన మద్దతు ఉన్న అభ్యర్థుల గెలుపు అవకాశాలపై ప్రభావం చూపి ఉండవచ్చు.
గ్రామస్థాయిలో టీడీపీ, జనసేనల మధ్య సమన్వయం తక్కువగా ఉండటం కూడా ఒక కారణం కావచ్చు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఈ రెండు పార్టీలు తమ ఉమ్మడి బలంతో ప్రయోజనం పొందినప్పటికీ, పంచాయతీ ఎన్నికల్లో మాత్రం స్థానిక రాజకీయ ప్రత్యర్థిత్వాలు ప్రభావం చూపినట్లు కనిపిస్తోంది.
అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జనసేన సాధించిన 100 శాతం సక్సెస్ రేటు వాస్తవమే అయినప్పటికీ, దానిని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆ పార్టీకి ఉన్న స్వతంత్ర సంస్థాగత బలానికి కొలమానంగా పరిగణించలేం. పవన్ కళ్యాణ్కు ఉన్న ప్రజాదరణ, కూటమి భాగస్వామిగా జనసేన సాధించిన ఎన్నికల ఫలితాలు, గ్రామస్థాయిలో ఆ పార్టీకి ఉన్న వ్యక్తిగత బలం.. వీటి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని ఈ పంచాయతీ ఎన్నికలు స్పష్టం చేశాయి.