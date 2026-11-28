ఢిల్లీకి చంద్రబాబు, పవన్.. మహిళా బిల్లుకు మద్దతివ్వండి.. ఎవరూ చారిత్రక తప్పిదం చేయవద్దు..
ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ఢిల్లీలో పర్యటించనున్నారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆహ్వానం మేరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ఢిల్లీకి చేరుకోనున్నారు.
modi pawan chandra babu
ఢిల్లీలో జరగనున్న ఎన్డీఏ మిత్రపక్షాల సమావేశానికి ఇద్దరు నాయకులు హాజరవుతారు.
రాబోయే పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో డీలిమిటేషన్, మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లులను కేంద్రం తిరిగి ప్రవేశపెట్టేందుకు సిద్ధమవుతున్న నేపథ్యంలో ఈ సమావేశం ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది.
దక్షిణ రాష్ట్రాల ప్రాతినిధ్యంపై డీలిమిటేషన్ ప్రభావం గురించి ఆందోళనలు నెలకొన్న నేపథ్యంలో, ప్రతిపాదిత చట్టంపై చర్చించేందుకు ఎన్డీఏ మిత్రపక్షాలకు ఈ సమావేశం ఒక అవకాశాన్ని కల్పిస్తుందని భావిస్తున్నారు. పార్లమెంట్ సమావేశాలకు ముందు ఈ కీలక బిల్లులపై కేంద్రం తన మిత్రపక్షాలకు ఎలాంటి స్పష్టత ఇస్తుందో వేచి చూడాలి.
మరోవైపు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి, తెలుగుదేశం పార్టీ (టీడీపీ) అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు నాయుడు, నియోజకవర్గాల పునర్విభజన (డీలిమిటేషన్) బిల్లుకు మద్దతు తెలపాలని అన్ని రాజకీయ పార్టీలను కోరారు. లోక్సభ స్థానాల సంఖ్యను 50 శాతం పెంచడం అందరికీ ప్రయోజనకరమని ఆయన పేర్కొన్నారు.
నియోజకవర్గాల పునర్విభజనను మహిళా రిజర్వేషన్లతో అనుసంధానించే కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని సమర్థిస్తూ, దేశ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ఈ బిల్లుకు మద్దతు ఇవ్వాలని ఆయన అన్ని పార్టీలకు విజ్ఞప్తి చేశారు.
కేంద్ర మంత్రులు హెచ్.డి. కుమారస్వామి, రామ్ మోహన్ నాయుడులతో కలిసి ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడిన చంద్రబాబు నాయుడు, లోక్సభ స్థానాలను 50 శాతం పెంచడం వల్ల ఎవరికీ అన్యాయం జరగదని స్పష్టం చేశారు.
ప్రస్తుతం దక్షిణ భారతదేశంలో 129 లోక్సభ స్థానాలు ఉన్నాయని, పునర్విభజన తర్వాత ఈ సంఖ్య 195కు పెరుగుతుందని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. లోక్సభలో దక్షిణ భారతదేశానికి ఉన్న ప్రాతినిధ్యం 23.76 శాతంగానే కొనసాగుతుందని ఆయన చెప్పారు.
ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో 25 పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గాలు ఉండగా, పునర్విభజన తర్వాత అవి 38కి పెరుగుతాయి. దీనివల్ల రాష్ట్రానికి ఉండే 4.6 శాతం ప్రాతినిధ్యం అలాగే కొనసాగుతుంది. ప్రస్తుతం 28 స్థానాలు కలిగిన కర్ణాటకకు, పునర్విభజన తర్వాత 42 స్థానాలు లభిస్తాయి. అక్కడ కూడా ప్రాతినిధ్య శాతం 5.16 శాతంగానే ఉంటుంది. పునర్విభజన తర్వాత తమిళనాడులో లోక్సభ స్థానాల సంఖ్య 59కి, తెలంగాణలో 26కి, కేరళలో 30కి పెరుగుతాయి.
గత పునర్విభజన (2001 జనాభా లెక్కల ఆధారంగా) సమయంలో ఒక ఎంపీ 19 లక్షల జనాభాకు ప్రాతినిధ్యం వహించేవారని, ప్రస్తుతం ఆ సంఖ్య 27 లక్షలకు పెరిగిందని చంద్రబాబు నాయుడు గుర్తు చేశారు. కొత్తగా చేపట్టే పునర్విభజన ప్రక్రియ ద్వారా ఒక ఎంపీ 18 లక్షల జనాభాకు ప్రాతినిధ్యం వహించేలా చూడవచ్చని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఒకవేళ 2026 జనాభా లెక్కల ఆధారంగా నియోజకవర్గాల పునర్విభజన చేపడితే, దక్షిణ రాష్ట్రాలు తీవ్రంగా నష్టపోయే అవకాశం ఉందని టీడీపీ అధినేత హెచ్చరించారు. ఇది ప్రజల్లో అనవసరమైన అసంతృప్తికి, అశాంతికి దారితీయవచ్చు. అంతేకాకుండా, పురుషులు, మహిళలు ఇద్దరికీ రాజకీయ ప్రాతినిధ్యం కల్పించే విషయంలో సవాళ్లను సృష్టించవచ్చునని ఆయన అన్నారు. 2029 నాటికి నియోజకవర్గాల పునర్విభజన (డీలిమిటేషన్) జరగాల్సి ఉందని టీడీపీ అధినేత పేర్కొన్నారు.
33 ఏళ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత, మహిళల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా స్థానాల సంఖ్యను పెంచాల్సిన అవసరం ఉందని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. గతంలో ప్రవేశపెట్టిన నియోజకవర్గాల పునర్విభజన బిల్లు, తగిన మెజారిటీ లేకపోవడం వల్ల ఆమోదం పొందలేదని ఆయన గుర్తు చేశారు. చారిత్రకంగా చూస్తే, చాలా జాతీయ విధానాలు విస్తృత ఏకాభిప్రాయంతోనే ఆమోదం పొందాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
మహిళలకు రిజర్వేషన్లు కల్పించాలనే ఆకాంక్షలను నెరవేర్చే సమయం ఆసన్నమైందని స్పష్టం చేస్తూ, ఈ నెల చివరలో జరగనున్న పార్లమెంటు సమావేశాల్లో ఈ బిల్లుకు మద్దతుగా ఓటు వేయాలని ఆయన ఎంపీలందరినీ కోరారు.
రాజకీయాల్లో కూడా మహిళలకు రిజర్వేషన్లు కల్పించే సమయం వచ్చింది. మనం ఇప్పుడు భవిష్యత్తుపై దృష్టి సారించాలని కోరారు. ఈ బిల్లును వ్యతిరేకించడం అంటే మహిళల ప్రాతినిధ్యాన్ని అడ్డుకోవడమే అవుతుంది. మహిళలకు అండగా నిలిచేందుకు, ఈ బిల్లుకు మద్దతు ఇవ్వాలని అందరినీ కోరుతున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు. అందరూ దృఢమైన ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చి, బిల్లుకు అనుకూలంగా ఓటు వేయాలని పిలుపునిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. రాజకీయ పార్టీలు, ప్రజా ప్రతినిధులు ఎవరూ చారిత్రక తప్పిదం చేయవద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు.
2024 ఎన్నికల్లో లోక్సభలో మహిళా ఎంపీల శాతం 13.96%గా ఉందని, 2019లో ఇది 14%గా ఉండేదని ఆయన గుర్తు చేశారు. మహిళలు అన్ని రంగాల్లోనూ దూసుకుపోతున్నారని ఆయన అన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో 1986లోనే స్థానిక సంస్థల్లో మహిళలకు 9% రిజర్వేషన్లు కల్పించారని, ఇటీవలి ఎన్నికల్లో 60% స్థానాలు మహిళలకు దక్కాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా, అనేక నగరాల్లో మహిళలు మేయర్లుగా ఎన్నికయ్యారని ఆయన తెలిపారు. తాము విద్య, ఉపాధి రంగాలలో మహిళలకు 33% రిజర్వేషన్ను అమలు చేశాము. ఒకవేళ మహిళలు కేవలం తమ ప్రతిభ ఆధారంగానే స్థానాలను దక్కించుకుంటే, వారి ప్రాతినిధ్యం 50% కంటే ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని చాలామంది అభిప్రాయపడ్డారని ఆయన పేర్కొన్నారు.