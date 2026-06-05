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  4. Lingamaneni Ramesh Elected As Rajyasabha Candidate From JANASENA Party
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Friday, 5 June 2026 (16:59 IST)

జనసేన రాజ్యసభ అభ్యర్థిగా లింగమనేని రమేష్

lingamaneni ramesh
BY: ఠాగూర్
Publish: Fri, 5 Jun 2026 (16:48 IST) Updated: Fri, 5 Jun 2026 (16:59 IST)
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జనసేన పార్టీ రాజ్యసభ అభ్యర్థిగా లింగమనేని రమేశ్‌ పేరు దాదాపు ఖరారైంది. శుక్రవారం సాయంత్రం ఆయన పేరును పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్‌ కల్యాణ్‌ అధికారికంగా ప్రకటించే అవకాశం ఉందని పార్టీ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. రాష్ట్రం నుంచి ఖాళీ అయిన నాలుగు రాజ్యసభ స్థానాల్లో మూడు తెదేపా, ఒకటి జనసేన తీసుకోవాలని నిర్ణయించాయి. 
 
ఈ క్రమంలో జనసేన నుంచి పారిశ్రామికవేత్త లింగమనేని రమేశ్‌ పేరు బలంగా వినిపించింది. మధ్యలో ఒకరిద్దరు నాయకుల పేర్లు ప్రచారంలోకి వచ్చినా లింగమనేని అభ్యర్థిత్వం వైపే పవన్‌ కల్యాణ్‌ మొగ్గు చూపినట్టు సమాచారం. 
 
పవన్ వస్తున్నాడంటే కాంగ్రెస్ - బీఆర్ఎస్ వెన్నులో వణుకుపుడుతోంది : రామచంద్రరావు 
 
తెలంగాణ గడ్డపైకి జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ వస్తున్నారంటే అధికార కాంగ్రెస్, విపక్ష భారత రాష్ట్ర సమితి పార్టీల నేతలకు వెన్నులో వణుకు పుడుతోందని ఆ రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు ఎన్.రామచంద్రరావు అన్నారు. హైదరాబాద్ నగరంలో జనసేన సభకు తెలంగాణలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అనుమతి ఇవ్వలేదు. ఇది రెండు రాష్ట్రాల్లోనేకాకుండా దేశ వ్యాప్తంగా పెను చర్చనీయాంశంగా మారింది. 
 
దీనిపై బీజేపీ తెలంగాణ శాఖ అధ్యక్షుడు రామచంద్ర రావు గురువారం విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ఎవరు, ఎక్కడైనా సభలు, సమావేశాలు జరుపుకోవచ్చన్నారు. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ పార్టీలు ఉద్దేశ్యపూర్వకంగానే మళ్లీ తెలంగాణ సెంటిమెంట్‌ను రెచ్చగొట్టాలని చూస్తున్నాయని ఆరోపించారు. ఈ రెండు పార్టీలను ప్రజలు పూర్తిగా తిరస్కరించే పరిస్థితి వచ్చిందన్నారు. అందుకే తమ ఉనికిని కాపాడుకోవడానికి మళ్లీ ప్రాంతీయ సెంటిమెంట్‌ను వాడుకుంటున్నారని ఆయన ఆరోపించారు. 
 
గతంలో ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఏర్పాటును తీవ్రంగా వ్యతిరేకించిన ఎంఐఎంతో బీఆర్ఎస్ ఎలా కలిసి పని చేస్తుందని ఆయన సూటిగా ప్రశ్నించారు. అది తెలంగాణ వ్యతిరేక శక్తులతో కలిసి పనిచేసినట్టు కాదా అంటూ ప్రశ్నించారు. రాజకీయ పరిస్థితులు బట్టి తెలంగాణాలో పొత్తుపై ముందుకెళతామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. జనసేనతో పొత్తుపై పార్టీ అధిష్టానం తుది నిర్ణయం తీసుకుంటుందని ఆయన ఓ ప్రశ్నకు సమాధానమిచ్చారు. 
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ఠాగూర్

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