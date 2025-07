పవన్ తమిళ రాజకీయాల్లోకి ఎంట్రీ ఇస్తారా? జనసేనాని ఏమన్నారు? (video)

దీనిపై పవన్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ, వారాల తరబడి ఊహాగానాలకు ముగింపు పలికారు. తమిళనాడులో తన రాజకీయ ఆశయాల గురించి పవన్ మాట్లాడుతూ.. ఎన్డీఏ భాగస్వామిగా, ఎన్డీఏ అభ్యర్థులు ఎక్కడ పోటీ చేసినా, నేను నా మద్దతును అందిస్తానని నిర్ధారించుకోవడం నా ప్రాథమిక బాధ్యత. అది ఎన్డీఏ పట్ల నా నిబద్ధతలో భాగం." అంటూ చెప్పుకొచ్చారు.

జనసేనకు కొన్ని పరిమితులు ఉన్నాయని కూడా పవన్ అన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ దాటి తనకు వ్యక్తిగత ప్రజాదరణ ఉన్నప్పటికీ, తన పార్టీ జనసేన ప్రస్తుతం తమిళనాడులో స్వతంత్రంగా పోటీ చేయడానికి సిద్ధంగా లేదని పవన్ స్పష్టం చేశారు.

