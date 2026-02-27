సభ్యత్వ డ్రైవ్లో జనసేన అదుర్స్.. ఒకే రోజులో లక్షకు పైగా కొత్త సభ్యులు
భారతదేశంలో నమోదైన పార్టీ సభ్యత్వాల పరంగా తెలుగుదేశం అతిపెద్ద ప్రాంతీయ పార్టీలలో ఒకటి. నారా లోకేష్ ఇటీవల ప్రారంభించి అమలు చేసిన సభ్యత్వం పార్టీలో ఒక కోటి మంది అధికారిక నమోదిత సభ్యులను చేర్చుకోవడం ద్వారా చరిత్ర సృష్టించింది. ఇప్పుడు, పవన్ కళ్యాణ్ నిర్వహిస్తున్న జనసేన పార్టీ కూడా సభ్యత్వ డ్రైవ్తో అదే మార్గాన్ని అనుసరిస్తోంది.
ఈ సభ్యత్వ డ్రైవ్ను ప్రారంభించడానికి కళ్యాణ్ గత వారం వరకు రూ. 2 కోట్లు విరాళంగా ఇచ్చారు. ఈ ప్రయత్నం విజయవంతమైంది. జనసేన పార్టీ చేసిన తాజా సమాచారం ప్రకారం, జేఎస్పీ ఉద్యమ సభ్యత్వ డ్రైవ్ ప్రారంభించినప్పటి నుండి ఒకే రోజులో లక్షకు పైగా కొత్త సభ్యులను నమోదు చేయవచ్చు. పార్టీ ఫిబ్రవరి 26న ఈ సభ్యత్వ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది.
నెల్లూరు జిల్లాలో ఉదయమి సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమంలో లక్ష మంది సభ్యులను నమోదు చేయడానికి పార్టీ సన్నాహాలు చేస్తోందని జనసేన పార్టీ జాతీయ మీడియా కో-ఆర్డినేటర్, టిడ్కో చైర్మన్ వేములపాటి అజయ్ తెలిపారు.