జనసేన సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేపై ఆరోపణలు.. పవన్ కల్యాణ్ సస్పెండ్ చేస్తారా?
జనసేన పార్టీ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేపై లైంగిక ఆరోపణలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెద్ద రాజకీయ వివాదానికి దారితీశాయి. రైల్వే కోడూరు నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ పాల్గొన్నట్లు చెప్పబడుతున్న వీడియోను వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ షేర్ చేసిన తర్వాత ఆన్లైన్లో కనిపించింది. ఈ వీడియో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తృత చర్చకు దారితీసింది.
వైఎస్ఆర్సీపీ తన అధికారిక ఎక్స్ ఖాతాలో ఒక వివరణాత్మక ప్రకటనను పోస్ట్ చేసింది. ఎమ్మెల్యే ఒక మహిళా ప్రభుత్వ ఉద్యోగిని చాలా కాలంగా లైంగికంగా దోపిడీ చేశారని ఆరోపించింది. ఈ ప్రకటనలో వివాహం చేసుకుంటానని వాగ్ధానం చేసి, బలవంతంగా గర్భస్రావం చేసినట్లు పేర్కొంది.
ఈ ఆరోపణలు జనసేన పార్టీకి, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్కు తీవ్ర ఇబ్బంది కలిగించాయి. ఈ వివాదం పార్టీ నాయకత్వం తన ప్రజా ప్రతిష్టను కాపాడుకోవడానికి వేగంగా, నిర్ణయాత్మకంగా స్పందించాలని ఒత్తిడి తెచ్చింది. పార్టీ నుండి సస్పెన్షన్తో సహా అరవ శ్రీధర్పై తక్షణ చర్య తీసుకోవాలనే డిమాండ్లు పెరుగుతున్నాయి.
ఇలాంటి ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న నాయకులపై త్వరిత క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకున్న గత సందర్భాలను రాజకీయ పరిశీలకులు ఎత్తి చూపుతున్నారు. గతంలో, టీడీపీ ఎమ్మెల్యే కోనేటి ఆదిమూలం ఇలాంటి ఆరోపణల నేపథ్యంలో సస్పెండ్ చేయబడ్డారు. ఇది పార్టీ నాయకత్వం నుండి బలమైన సంకేతంగా భావించబడింది.
దీనికి విరుద్ధంగా, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ గతంలో తన నాయకులపై చర్య తీసుకోలేదని ఆరోపిస్తూ విమర్శలను ఎదుర్కొంది. పార్టీలు తీవ్రమైన ఫిర్యాదులను విస్మరిస్తాయని భావించినప్పుడు ప్రజల ఆగ్రహం తరచుగా పెరుగుతుంది. ఈ కేసు మరోసారి రాజకీయ పార్టీలలో జవాబుదారీతనం, అంతర్గత క్రమశిక్షణ గురించి ప్రశ్నలను లేవనెత్తింది.
అరవ శ్రీధర్ 2024 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టీకి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న రాల్వే కోడూర్ నియోజకవర్గం నుండి గెలిచారు. ఆయన 78,594 ఓట్లు సాధించి, మూడుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన కొరముట్ల శ్రీనివాసులును 11,101 ఓట్ల తేడాతో ఓడించారు.