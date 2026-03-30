మాతంగి పూనకంలో అమ్మవారు, కల్లు తాగి భక్తులపై ఉమ్మేస్తుంది, వీడియో
వేసవి కాలం రాగానే అంటువ్యాధులు ప్రబలుతుంటాయి. ఆటలమ్మ, చికెన్ పాక్స్ ఇత్యాది వైరల్ వ్యాధులు వస్తుంటాయి. ఇలాంటివి రాకుండా వుండేందుకు పూర్వకాలం నుంచి శక్తిస్వరూపిణి అయిన దుర్గమ్మ జాతరలు, గ్రామ దేవతల జాతరలు చేస్తూ వస్తున్నారు. జాతరలో మాతంగి (అమ్మవారు) పూనకంలో ఉన్నప్పుడు కల్లు తాగి భక్తులపై ఉమ్మేయడం అనేది తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో, ముఖ్యంగా జాతరలు (బోనాలు, ఎల్లమ్మ జాతర వంటివి) జరిగినప్పుడు కనిపించే ఒక విభిన్నమైన జానపద ఆచారం.
జానపద సంస్కృతిలో మాతంగిని శక్తి స్వరూపిణిగా భావిస్తారు. ఆమె కల్లు తాగి భక్తులపై ఉమ్మేయడాన్ని మాతంగి దీవెన లేదా ప్రసాదంగా భక్తులు స్వీకరిస్తారు. అది నోటి నుండి వచ్చిన ఉమ్మిగా కాకుండా, అమ్మవారి అమృతధారగా వారు నమ్ముతారు. ఆ ఉమ్మి తమపై పడితే కష్టాలు తొలగిపోతాయని భక్తుల నమ్మకం. గాలి సోకడం, దిష్టి తగలడం లేదా చెడు శక్తుల ప్రభావం ఉన్నవారిపై మాతంగి ఇలా ఉమ్మేయడం వల్ల ఆ పీడ విరుచుకుపోతుందని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో బలీయమైన నమ్మకం ఉంది. దీనిని ఒక రకమైన శుద్ధీకరణ ప్రక్రియగా చూస్తారు.
పూర్వ కాలంలో మశూచి (Smallpox), కలరా వంటి అంటువ్యాధులు సోకినప్పుడు గ్రామ దేవతలకు జాతరలు చేసేవారు. మాతంగి ఉమ్మేయడం వల్ల చర్మ వ్యాధులు నయమవుతాయని, గ్రామానికి ఎటువంటి అరిష్టం కలగదని ప్రజలు విశ్వసిస్తారు. జానపద దేవతలకు కల్లు (Toddy) అనేది ఒక ముఖ్యమైన నైవేద్యం. ప్రకృతి ప్రసాదించిన ఈ పానీయాన్ని అమ్మవారు స్వీకరించి, తిరిగి భక్తులకు తన ఉమ్మి రూపంలో పంచుతారని పురాణ గాథలు చెబుతున్నాయి.
ఈ కాలంలో కొంతమందికి ఇది వింతగా లేదా అపరిశుభ్రంగా అనిపించవచ్చు, కానీ జానపద సంస్కృతిలో ఇది ఒక విశ్వాసం. భక్తులు దీనిని భక్తితో, భయంతో స్వీకరిస్తారు. ఆ సమయంలో భక్తులకు, మాతంగికి మధ్య ఉండేది కేవలం భక్తి మాత్రమే, అక్కడ సామాజిక హోదాలు పనిచేయవు.