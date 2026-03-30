విశాఖలో దారుణం: ప్రియురాలిని ముక్కలుగా నరికి ఫ్రిజ్లో పెట్టాడు
వివాహేతర సంబంధాలు దారుణ ఘటనలకు దారితీస్తున్నాయి. ఒకరికొకరు ప్రాణాలు తీసుకుంటున్నారు. తాజాగా విశాఖపట్టణంలో దారుణం చోటుచేసుకున్నది. తన మాజీ ప్రియురాలిని ఇంటికి పిలిపించి కిరాతకంగా హత్య చేసి ముక్కలుగా నరికి ఫ్రిజ్ లో పెట్టాడో వ్యక్తి. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
విశాఖపట్టణంలోని ఎల్వీ నగరులో విజయనగరం రాజాంకు చెందిన 35 ఏళ్ల రవీంద్ర నేవీలో టెక్నీషియన్ ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. ఇతడికి కొన్ని నెలల క్రితం పెళ్లయ్యింది. ఐతే అంతకుముందే మౌనిక అనే యువతితో సన్నిహిత సంబంధం వుంది. భార్యను పుట్టింటికి పంపించిన రవీంద్ర తన మాజీ ప్రియురాలు మౌనికను ఇంటికి పిలిచాడు. అర్థరాత్రి దాటాక ఆమెను కత్తితో నరికి హత్య చేసాడు.
ఆపై ఆమె శరీరాన్ని ముక్కలు ముక్కలు చేసి ఫ్రిజ్లో పెట్టాడు. ఎలాగూ పోలీసులకు దొరికిపోతానని అతడే నేరుగా పోలీసు స్టేషనుకి వెళ్లి నిజం చెప్పేసాడు. తనను తన మాజీ ప్రియురాలు తరచూ డబ్బు కోసం వేధిస్తోందనీ, అందువల్ల ఆమెను హత్య చేసినట్లు పోలీసులతో చెప్పాడు. ఘటనా స్థలానికి వెళ్లిన పోలీసులు మృతురాలి శరీర భాగాలున్న రెండు మూటలను కనుగొన్నారు. ఐతే ఆమె తల భాగం కనిపించకపోవడంతో నిందితుడు వద్ద ఆరా తీస్తున్నారు.
ఎంతైనప్పటికీ వేధిస్తుంటే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయవచ్చు కానీ ఇలా హత్య చేయడం ఏమిటని అతడికి ఇరుగుపొరుగున వున్నవారు అన్నారు.