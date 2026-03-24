Nara Bhuvaneswari: భువనేశ్వరి రాజకీయాల్లోకి వస్తారా? కుప్పం టూర్ అందుకేనా?
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సతీమణి నారా భువనేశ్వరికి పరిచయం అక్కర్లేదు. హెరిటేజ్ వ్యాపారాన్ని విజయవంతంగా నడిపిన ఆమె, ఇప్పుడు తన భర్త కుప్పం నియోజకవర్గం సంక్షేమాన్ని చూసుకుంటున్నారు.
అయితే, ఆమె తరచూ పర్యటనలు, స్థానికులతో కలిసిపోవడం, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలలో పాల్గొనడం వంటివి టీడీపీ కార్యకర్తలలో ఆశలు రేకెత్తించాయి. నందమూరి-నారా కుటుంబం నుండి మరో సభ్యురాలు రాజకీయాల్లోకి వస్తున్నారా? ప్రస్తుతానికి, ఇది చాలా మంది మనసుల్లో మెదులుతున్న ఒక ఆలోచన మాత్రమే.
ప్రస్తుతం, భువనేశ్వరి నాలుగు రోజుల పర్యటన నిమిత్తం కుప్పంలో ఉన్నారు. ఆమె కార్యక్రమాలు ఒక రాజకీయ నాయకురాలికి ఏమాత్రం తీసిపోవు. మంగళవారం, ఆమె నియోజకవర్గ ప్రజల సమస్యలను స్వీకరిస్తారు. ఆ తర్వాత, కొన్ని గ్రామాలకు చెందిన మహిళలను కలుస్తారు.
అనంతరం, ఆమె పాఠశాల విద్యార్థులతో ముచ్చటిస్తారు. 25వ తేదీ, బుధవారం, ఆమె ప్రజల సమస్యలను స్వీకరించడంతో రోజును ప్రారంభిస్తారు. కుప్పం డిగ్రీ కళాశాలలో జరిగే ఉద్యోగ మేళాకు హాజరవుతారు.
ఆ తర్వాత, ఆమె మహిళా సదస్సుకు హాజరవుతారు. 26వ తేదీన, ఆమె ఒక అన్నా క్యాంటీన్ను, ఎన్టీఆర్ విగ్రహాన్ని ప్రారంభించి, మహిళలతో సమావేశం నిర్వహిస్తారు. ప్రమాదంలో మరణించిన ఐటీడీపీ కార్యకర్త కుటుంబాన్ని కూడా ఆమె కలుస్తారు. 27వ తేదీ, శ్రీరామ నవమి నాడు, ఆమె కుప్పంలోని రామ మందిరాన్ని సందర్శిస్తారు.
ఆమె ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ కార్యకలాపాలను సమీక్షించి, వాటిలో పాల్గొని అమరావతికి తిరిగి వస్తారు. ఆమె షెడ్యూల్ చూస్తుంటే, భువనేశ్వరి త్వరలోనే రాజకీయాల్లోకి అనూహ్యంగా ప్రవేశించే అవకాశం ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది.
ఒక ప్రముఖ వ్యాపారవేత్తగా ఆమెకున్న నేపథ్యం, ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ ద్వారా చేసిన సేవా కార్యక్రమాలలో ఆమెకున్న అనుభవం దృష్ట్యా, భువనేశ్వరి ఖచ్చితంగా ఒక ఆదర్శవంతమైన ప్రజానాయకురాలిగా నిలుస్తారు.