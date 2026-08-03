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  4. Nara Lokesh’s Australia Visit Goes Beyond Factories
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 3 August 2026 (19:58 IST)

మంత్రి నారా లోకేష్ ఆస్ట్రేలియా పర్యటన.. ఏమైనా పనికొచ్చిందంటారా?

nara lokesh
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 3 Aug 2026 (19:58 IST)
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కొన్ని వారాల క్రితం నారా లోకేష్ ఆస్ట్రేలియా పర్యటనకు వెళ్లినప్పుడు, విశ్వవిద్యాలయాలు, వ్యాపార సంస్థలు, ప్రభుత్వ ప్రతినిధులతో ఆయన జరిపిన సమావేశాలపైనే అందరి దృష్టి కేంద్రీకృతమైంది. ఆ సమావేశాలు ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు ఏమైనా అర్థవంతమైన ఫలితాలను ఇస్తాయా అని చాలామంది సందేహించారు. ఐటీ, విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్, ఆస్ట్రేలియా సహాయ మంత్రి జూలియన్ హిల్ సమక్షంలో ఏపీ ప్రభుత్వం ఆస్ట్రేలియాలోని ప్రముఖ సంస్థలతో నాలుగు అవగాహన ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేసింది. 
 
ఈ ఒప్పందాలు స్వచ్ఛ ఇంధనం, సమ్మిళిత విద్య, విద్యార్థుల మానసిక ఆరోగ్యం, నైపుణ్యాభివృద్ధి వంటి అంశాలను కవర్ చేస్తాయి. వీటిలో అతిపెద్దది సోలార్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్. ఐఐటీ తిరుపతి, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ న్యూ సౌత్ వేల్స్, విశాఖపట్నంలోని సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఫర్ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ కలిసి సోలార్ తయారీ, ప్యానెల్ రీసైక్లింగ్, స్వచ్ఛ ఇంధన పరిశోధనలపై పనిచేస్తాయి. పునరుత్పాదక ఇంధన కేంద్రంగా మారాలన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రణాళికలకు కూడా ఇది మద్దతు ఇస్తుంది. 
 
మిగిలిన ఒప్పందాలు ఆటిజం, ఇతర న్యూరోడైవర్స్ సమస్యలున్న పిల్లలకు ఉపాధ్యాయ శిక్షణ, విద్యార్థులకు వర్చువల్ కౌన్సెలింగ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ యువతకు విదేశాల్లో ఉద్యోగావకాశాలను మెరుగుపరిచేందుకు అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందిన నైపుణ్య శిక్షణపై దృష్టి సారిస్తాయి. ఇందులో ప్రభుత్వ విధానమే ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది. 
 
కేవలం కర్మాగారాలు, పెట్టుబడి ప్రకటనలపై మాత్రమే దృష్టి పెట్టకుండా, విద్య, పరిశోధన, నైపుణ్యాభివృద్ధి రంగాలలో కూడా భాగస్వామ్యాలను నిర్మించడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ పర్యటనను, సంతకాలు చేసిన అవగాహన ఒప్పందాల సంఖ్యను బట్టి అంచనా వేయరు. 
 
రాబోయే కొన్నేళ్లలో ఈ ఒప్పందాలు సాధించే ఫలితాలను బట్టి దీనిని అంచనా వేస్తారు. ఒకవేళ ఇవి మెరుగైన పరిశోధన, బలమైన విద్య, యువతకు మరిన్ని ఉద్యోగాలకు దారితీస్తే, నారా లోకేష్ ఆస్ట్రేలియా పర్యటన కేవలం సమావేశాలు, ఫోటో అవకాశాలకే పరిమితం కాకుండా, నిజమైన ఫలితాలను అందిస్తుంది. 
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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