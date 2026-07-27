Mega DSC Recruitment : మెగా డీఎస్సీ నియామక ప్రక్రియలో అక్రమాలు మార్గాని భరత్
ఆంధ్రప్రదేశ్ మెగా డీఎస్సీ నియామక ప్రక్రియలో అక్రమాలు జరిగాయని వైకాపా నేత, మాజీ ఎంపీ మార్గాని భరత్ సోమవారం ఆరోపించారు. ఈ వ్యవహారంపై సీబీఐ విచారణ జరపాలని డిమాండ్ చేయడంతో పాటు, నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ రాష్ట్ర మంత్రి నారా లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని ఆయన కోరారు.
పరీక్షా విధానంపై ఇటీవల జెన్-జెడ్ వర్గం చేపట్టిన నిరసనలు కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామాకు దారితీశాయని, అలాగే జవాబుదారీతనం ఆవశ్యకతను భరత్ పేర్కొన్నారు. ఏపీలోని మెగా డీఎస్సీ నియామక ప్రక్రియను ప్రస్తావిస్తూ, మొదటి ర్యాంకు సాధించిన అభ్యర్థికి ర్యాంకు కార్డు జారీ చేయకపోగా, ఆ అభ్యర్థిని మెరిట్ జాబితా నుండి తొలగించారని భరత్ ఆరోపించారు. ఆ అభ్యర్థి ఒక అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగి అని, ప్రశ్నపత్రం ముందే అందుబాటులో ఉండటం వల్లే ఆ అభ్యర్థి మొదటి ర్యాంకు సాధించగలిగారని ఆయన ఆరోపించారు.
నియామక ప్రక్రియలో అవకతవకలు జరిగాయని పేర్కొంటూ, ఈ మెగా డీఎస్సీ కుంభకోణంపై సీబీఐ విచారణ జరపాలని భరత్ డిమాండ్ చేశారు. అలాగే, ఈ వ్యవహారానికి నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రి నారా లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని కూడా ఆయన కోరారు.