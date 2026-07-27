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  4. AP CM Pay Tributes to APJ Abdul Kalam On Death Anniversary
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 27 July 2026 (12:46 IST)

APJ Abdul Kalam: ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం వర్ధంతి ఏపీ సీఎం నివాళులు

abdul kalam
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 27 Jul 2026 (12:46 IST)
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ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, వైఎస్‌ఆర్‌సీపీ అధ్యక్షుడు వై.ఎస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డి సోమవారం నాడు మాజీ రాష్ట్రపతి ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం వర్ధంతి సందర్భంగా ఆయనకు నివాళులు అర్పించారు. దేశ శాస్త్రీయ, సాంకేతిక పురోగతికి కలాం అందించిన అపారమైన సేవలను, తద్వారా ఆయన పొందిన మిస్సైల్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అనే బిరుదును గుర్తుచేసుకుంటూ ముఖ్యమంత్రి ఆయనకు నివాళులు అర్పించారు. 
 
దేశానికి అనేక శాస్త్రీయ, సాంకేతిక విజయాలను అందించడమే కాకుండా మిస్సైల్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియాగా గుర్తింపు పొందిన భారతరత్న డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం వర్ధంతి సందర్భంగా ఆయనకు నివాళులు అర్పిస్తున్నానని చంద్రబాబు ఎక్స్ వేదికగా పేర్కొన్నారు. ఆయన సరళత, నిజాయితీ, మానవీయ దృక్పథం కారణంగా కలాంను ప్రజల రాష్ట్రపతిగా ఆయన స్మరించుకున్నారు. 
 
దేశ నిర్మాణం, విజ్ఞాన శాస్త్రం, సాంకేతిక రంగాలలో కలాం అందించిన విశేష సేవలు తరతరాలకు స్ఫూర్తినిస్తూనే ఉంటాయని పేర్కొంటూ, భారతదేశపు క్షిపణి పితామహుడు అయిన ఆయనకు జగన్ మోహన్ రెడ్డి నివాళులర్పించారు. 2002 నుండి 2007 వరకు భారతదేశపు 11వ రాష్ట్రపతిగా సేవలందించిన కలాం, దేశ క్షిపణి, అంతరిక్ష కార్యక్రమాలకు అందించిన కృషికి, అలాగే జాతీయ అభివృద్ధిపై ఆయనకున్న దూరదృష్టికి ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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