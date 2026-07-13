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ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ను పరామర్శించిన దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ (video)
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, ముంబైలోని కోకిలాబెన్ అంబానీ ఆసుపత్రిలో జరిగిన భుజం శస్త్రచికిత్స తర్వాత ప్రస్తుతం కోలుకుంటున్నారు. రాబోయే కొన్ని రోజుల పాటు వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉండాలని ఆయనకు సూచించగా, ఆయన ప్రస్తుతం ఆ సూచనలను పాటిస్తున్నారు.
Pawan Kalyan
ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ముంబైకి వెళ్లి, పవన్ కళ్యాణ్ ఆరోగ్య పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకోవడంతో పాటు ఆయనతో కొంత సమయం గడిపారు.
సోమవారం మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ వంతు వచ్చింది. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ను కలిసేందుకు ఆయన సుమారు గంట క్రితం కోకిలాబెన్ ఆసుపత్రికి చేరుకున్నారు.
పవన్ కళ్యాణ్, మహారాష్ట్ర సీఎం దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ మధ్య సుదీర్ఘ సంభాషణ జరిగింది. శస్త్రచికిత్స తర్వాత కళ్యాణ్ ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతున్న తీరు గురించి ఫడ్నవీస్ ఆరా తీశారు. ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, మహారాష్ట్ర సీఎంల మధ్య ఈ సమావేశం సాగింది.
ఇటీవలి అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారంలో మహారాష్ట్రలో ఎన్డీయే కూటమి తరపున పవన్ కళ్యాణ్ ప్రచారం చేసినందున, దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్కు ఆయన పట్ల ఎంతో గౌరవం ఉంది. ఇప్పుడు ఆసుపత్రికి వచ్చి ఉప ముఖ్యమంత్రితో సమయం గడపడం ద్వారా ఆయన ఆ ఆప్యాయతను తిరిగి చూపిస్తున్నారు.
ఇటీవల శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్న పవన్ కళ్యాణ్ను కలిసేందుకు భారతీయ రాజకీయాల్లోని ప్రముఖ నాయకులు ఆసుపత్రికి రావడం గమనిస్తే, ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానంలో వచ్చిన మార్పు అద్భుతమైనదని చెప్పవచ్చు. ఎన్డీయేలో చేరాలన్న నిర్ణయం పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయ స్థాయిని గణనీయంగా మార్చివేసింది.
Hon’ble Chief Minister of Maharashtra Sri @Dev_Fadnavis Ji visited Hon’ble Deputy Chief Minister of Andhra Pradesh Sri @PawanKalyan Garu in Mumbai following his successful shoulder surgery and enquired about his health and well-being.— JanaSena Party (@JanaSenaParty) July 13, 2026
Sri Pawan Kalyan Garu thanked Shri Devendra… pic.twitter.com/voWbbV8BZ6
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