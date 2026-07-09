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ఓట్ల కోసం చనిపోయిన తండ్రికి పూజలు చేస్తున్నారు : సీఎం చంద్రబాబు
గత వైకాపా పాలకులు చేసిన పాపాలు ఇపుడు ప్రజల పాలిట శాపాలుగా మారాయని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆరోపించారు. నంద్యాల జిల్లా బనగానపల్లెలో పర్యటించిన ఆయన... రైతులకు పట్టాదారు పాస్పుస్తకాలు పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. కూటమి ప్రభుత్వం రాగానే ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్టును రద్దు చేసినట్టు తెలిపారు.
'ప్రజల ఆస్తిపై ప్రజలకే అధికారం ఉండాలి. ప్రతి సమస్యకు పరిష్కారం చూపే బాధ్యత నాది. తిరుపతి జిల్లా శెట్టిపల్లిలో, గుంటూరు జిల్లా వట్టిచెరుకూరులో 70 ఏళ్ల నాటి సమస్యలు పరిష్కరించాం. భూముల వివరాలన్నీ మీ సమక్షంలోనే పొందుపరుస్తున్నాం. దళారీ వ్యవస్థకు చోటు లేకుండా గ్రామసభల్లోనే పుస్తకాలిస్తున్నాం.
ఒక్క రూపాయి కూడా అవినీతి లేకుండా చేయాలన్నదే మా లక్ష్యం. 6,887 గ్రామాల్లో సర్వే చేశాం.. 29,04,000 పాస్ పుస్తకాలిచ్చాం. క్యూఆర్ కోడ్లో రికార్డులన్నీ స్పష్టంగా ఉంటాయి. డోన్లో ఎన్నో ఏళ్లుగా వక్ఫ్భూములు సాగు చేసుకుంటున్న 784 మంది రైతుల సమస్య పరిష్కరించాం.
రౌడీలు, సంఘ విద్రోహ శక్తులను ఎవరూ ప్రోత్సహించవద్దు. కుల, మతాలను విభజించడానికి వీల్లేదు. రావణ్ అనే వ్యక్తి.. పురాణాలను దూషించాడు. రాముడు, సీతపై నీచంగా మాట్లాడాడు. తీవ్రవాదాన్ని, పాకిస్థాన్ను సమర్థించాడు. ఇలాంటి వాళ్లకు గొడ్డలి పార్టీ ఆర్థికసాయం చేసింది. రాష్ట్రంలో వింత ప్రవర్తన కలిగిన కొందరు వ్యక్తులున్నారు. ఆస్తి కోసం తల్లిని హింసిస్తున్నారు. ఓట్ల కోసం చనిపోయిన తండ్రికి పూజలు చేస్తున్నారు.
తల్లిని గౌరవించలేని వ్యక్తి మనకు అవసరమా? తల్లులంటే గౌరవం ఉండాలనే.. తల్లికి వందనం తీసుకొచ్చా. గొడ్డలి పార్టీ.. విసుగు, విరామం లేకుండా కుట్రలు, కుతంత్రాలు చేస్తోంది. కులం, మతం, ప్రాంతాల వారీగా ముక్కలు చేసే కుట్రకు పాల్పడుతోంది. రాయలసీమలో ముఠాలు లేకుండా చేసింది టీడీపీనే. ప్రజాస్వామ్యంలో హింసకు తావులేదు. ప్రజల ఆస్తులు, ప్రాణాలకు రక్షణగా ఉండాలి. ఆడబిడ్డలు స్వేచ్ఛగా తిరగాలి. మత విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టడం, మనోభావాలు దెబ్బతీయడం మంచిదికాదు. ఆడబిడ్డల జోలికి వస్తే అదే చివరిరోజు అని మళ్లీ హెచ్చరిస్తున్నా' అని చంద్రబాబు అన్నారు.
రెండో పెళ్ళి చేసుకున్న కలర్స్ స్వాతి
టాటా ప్లే బింజ్లోకి ఈటీవీ విన్: ఇక జాతీయ స్థాయిలో తెలుగు హిట్ చిత్రాలు
భారత దేశ వ్యాప్తంగా ప్రాంతీయ భాషా కంటెంట్ ఓటీటీ వినియోగాన్ని పెంచుతున్న నేపథ్యంలో, టాటా ప్లే బింజ్ తన ప్రాంతీయ వినోద పోర్ట్ఫోలియోను విస్తరించింది. ఇందులో భాగంగా ఈటీవీ నెట్వర్క్ నుంచి వచ్చిన తెలుగు-ప్రధాన స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫారమ్ 'ఈటీవీ విన్'ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా సబ్స్క్రైబర్లు దేశంలోని అత్యంత విస్తృతమైన తెలుగు వినోద లైబ్రరీలలో ఒకదానికి ఒకే చోట నుంచి సులభంగా యాక్సెస్ పొందవచ్చు. గత కొన్నేళ్లుగా ప్రేక్షకులు తమ భాష, సంస్కృతి మరియు అనుభవాలకు దగ్గరగా ఉన్న కథల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. దీనివల్ల ప్రాంతీయ కంటెంట్ స్ట్రీమింగ్ రంగంలో కీలకమైన వృద్ధి కారకంగా మారింది.
విమానాశ్రయంలో ఈషా రెబ్బా, తరుణ్ భాస్కర్: వీళ్లిద్దరూ పెళ్లి చేస్కుంటారని పుకార్లు, వీడియో
టాలీవుడ్ హీరోయిన్ ఈషా రెబ్బా, దర్శకుడు తరుణ్ భాస్కర్ ఇద్దరూ ఈమధ్య తరచూ కలిసి కనబడుతున్నారు. తాజాగా ఈ ఇద్దరూ కలిసి హైదరాబాద్ విమానాశ్రయంలో కనిపించారు. గత కొంతకాలంగా వీళ్లిద్దరి మధ్య ప్రేమాయణం వున్నదనే పుకార్లు వినిపిస్తున్నాయి. దీనిగురించి ఉగ్గబట్టలేని కొందరు నేరుగా తరుణ్ భాస్కర్ ను ఓ ఇంటర్వ్యూలో అడిగేశారు కూడా. దాంతో తరణ్ సమాధానమిస్తూ... ఈషా తనకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కంటే ఎక్కువని అన్నాడు. సరైన సమయంలో పూర్తి వివరాలు చెబుతానంటూ వెల్లడించడంతో వీళ్ల మధ్య ప్రేమాయణం నిజమేనేమోనని ఊహాగానానికి మరింత బలం చేకూర్చినట్లయ్యింది.
ప్రదీప్, మమిత లవ్వులో వున్నారా? పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారట!
డూడ్ చిత్రం సాధించిన వాణిజ్య విజయంతో, ప్రదీప్ రంగనాథన్, మమితా బైజు పీఆర్ఎస్ఓ1 అనే తాత్కాలిక శీర్షికతో రూపొందుతున్న కొత్త చిత్రం కోసం మళ్లీ జతకడుతున్నారు. ఈసారి, ప్రదీప్ రంగనాథన్ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తుండగా, మహిళా ప్రధానాంశంతో సాగే ఈ చిత్రంలో మమితా బైజు ప్రధాన పాత్ర పోషించనున్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రకటన వీడియో ఇటీవల విడుదలై సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అయ్యింది. డూడ్ తర్వాత వీరిద్దరూ వరుసగా కలిసి పనిచేస్తుండటంపై అభిమానుల మధ్య అనేక చర్చలు మొదలయ్యాయి.
Victory Venkatesh :అనిల్ రావిపూడి చిత్రం షూటింగ్లో జాయిన్ అయిన విక్టరీ వెంకటేష్
విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కల్యాణ్ రామ్, బ్లాక్బస్టర్ దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోన్న చిత్రం గురించి తెలిసిందే. 'షైన్ స్క్రీన్స్' బ్యానర్పై సాహు గారపాటి భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, శ్రీమతి అర్చన, జీ స్టూడియోస్ సమర్పిస్తున్నాయి. కల్యాణ్ రామ్ పుట్టినరోజున విడుదలైన ఆయన 'ఫస్ట్-లుక్' పోస్టర్కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది.