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ప్రైవేట్ పాఠశాలల నుంచి ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు జంప్ అవుతున్న విద్యార్థులు
హెచ్ఆర్డీ మంత్రిగా నారా లోకేష్ ప్రభుత్వ పాఠశాలల విషయంలో అద్భుతమైన కృషి చేస్తున్నారు. దీని ఫలితంగా, ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల నమోదు సంఖ్య పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా, 2025-26 విద్యా సంవత్సరంతో పోలిస్తే, 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి ఇప్పటివరకు 58,065 మంది విద్యార్థులు అదనంగా చేరారు.
2025-26లో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో (1 నుండి 10వ తరగతి వరకు) 3,201,607 మంది విద్యార్థులు నమోదు కాగా, ఈ ఏడాది ఆ సంఖ్య 3,259,672కి చేరింది. ఈ ఏడాది 106,914 మంది విద్యార్థులు ప్రైవేట్ పాఠశాలల నుండి ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు మారడం విశేషం.
ప్రస్తుత ప్రభుత్వ హయాంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మౌలిక సదుపాయాలు, బోధనలో జరుగుతున్న మంచి పనికి ఇది నిదర్శనం. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 43,626 ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఉన్నాయి. గత ఏడాదితో పోలిస్తే విద్యార్థుల నమోదును కనీసం పది శాతం పెంచాలని పాఠశాల విద్యాశాఖ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
వేసవి సెలవుల్లో ఈ శాఖ 'బడి పిలుస్తోంది' కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది. ఈ ఏడాది ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య 3,521,768 దాటుతుందని ఆ శాఖ అంచనా వేస్తోంది. ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి అదనంగా మరో 262,096 మంది విద్యార్థులను నమోదు చేయాల్సి ఉంది.
జూన్ 12న పాఠశాలలు తిరిగి ప్రారంభమయ్యాయి, జూలై 1 నాటికి ప్రవేశ ప్రక్రియ పూర్తవుతుందని భావిస్తున్నారు. ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించగలమనే నమ్మకంతో ఆ శాఖ ఉంది.
హారతి గైకొనవే మా సమంత అంటూ అభిమానులు, వీడియో
సమంత నటించిన మా ఇంటి బంగారం చిత్రం హిట్ టాక్ తో దూసుకెళ్తోంది. ఈ సందర్భంగా చిత్ర యూనిట్ సక్సెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేసింది. ఈ సమావేశంలో సమంతను దేవత అంటూ చిత్రానికి పనిచేసిన పలువురు సభ్యులు కొనియాడారు. ఇక ఆమె అభిమానులు అయితే హారతి పళ్లెంలో కర్పూరం వెలిగించి.. హారతి గైకొనవే మా సమంత అంటూ హారతి ఇచ్చి దిష్టి తీశారు. వారి అభిమానానికి సమంత కళ్లు చమర్చాయి. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
Balan: The Boy ట్రెండింగ్ బాలన్: ది బాయ్.. విమర్శకుల నుంచి ప్రశంసలు
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ఖుష్బూ కుమార్తె పెళ్లికి త్రిష, ఖాళీగా పక్కసీటు, అది ఎవరికోసం?
తమిళ నటి ఖుష్బూ, దర్శకుడు సుందర్ల కుమార్తె అవంతిక వివాహం అంగరంగవైభవంగా గోవాలో జరిగింది. ఈ వివాహ వేడుకకు బాలీవుడ్, టాలీవుడ్, కోలీవుడ్ రంగాలకు చెందిన అగ్ర హీరోహీరోయిన్లు తమ కుటుంబాలతో హాజరయ్యారు. ఇదిలావుంటే ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియో హల్చల్ చేస్తోంది. ఆ వీడియోలో త్రిష కూర్చుని వుంది, ఆమెకి కుడిప్రక్కన ఓ కుర్చీ ఖాళీగా కనబడుతోంది. బహుశా అది దళపతి విజయ్ కోసం అయి వుంటుందనే చర్చ నడుస్తోంది. ఇక త్రిషకు ఎడమ వైపున మెగాస్టార్ చిరంజీవి, ఆయన సతీమణి సురేఖ కూర్చున్నారు. అదే వరుసలో నాగ్ దంపతులు, వెంకీ దంపతులు కూర్చున్నారు.
Sree Vishnu: ఫస్ట్ 25 టికెట్స్ ఎవరు కొంటే వారికి మరొక టికెట్ ఫ్రీ ఇస్తాం :శ్రీవిష్ణు
హీరో హర్షిత్ రెడ్డి నటించిన కొత్త సినిమా "దీవాన". ఈ చిత్రాన్ని అర్హ మీడియా, వీ స్టూడియోస్ బ్యానర్ పై వాసుదేవ్ కొప్పినేని, శ్రీదేవి కార్యంపూడి నిర్మించారు. ఈ బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీతో హీరోయిన్ స్మేహ మణిమేగలై, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి పరిచయయ్యారు. ఇటీవల గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వచ్చిన "దీవాన" సినిమా అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల ఆదరణతో విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర థ్యాంక్యూ మీట్ ను హీరో శ్రీ విష్ణు ముఖ్య అతిథిగా హైదరాబాద్ లో ఘనంగా నిర్వహించారు.
Kajal Aggarwal :పురుగు మందుల పేరుతో జరిగే అన్యాయాలపై లాయర్ పోరాటమే ది ఇండియా స్టోరీ
కాజల్ అగర్వాల్, శ్రేయాస్ తల్పడే ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న ‘ది ఇండియా స్టోరీ: స్లో పాయిజన్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్’ టీజర్ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. పురుగుమందుల ఆధారిత వ్యవసాయం (పెస్టిసైడ్ ఫార్మింగ్) వల్ల సమాజంపై పడుతున్న తీవ్ర ప్రభావాన్ని ఈ చిత్రం ప్రధానాంశంగా తీసుకుంది. రోజూ కోట్లాది మంది జీవితాలను ప్రభావితం చేస్తున్న ఈ సమస్యపై అవగాహన కల్పించడమే ఈ సినిమా లక్ష్యం.