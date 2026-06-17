ఉస్మానియా వైద్య కాలేజీలో ర్యాగింగ్ కలకలం : 12 మందిపై కేసు
హైదరాబాద్ నగరం, కోఠిలోని ఉస్మానియా వైద్య కాలేజీలో ర్యాగింగ్ కలకలం చెలరేగింది. దీంతో పలువురు విద్యార్థులపై వేటు పండింది. ఈ కాలేజీతో దంత వైద్య కోర్సు చేస్తున్న మొదటి సంవత్సర విద్యార్థులను ర్యాగింగ్ చేశారని ఆఖరి సంవత్సర విద్యార్థులపై కేసు నమోదైంది.
ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ సంజీవ్ సింగ్ యాదవ్ ఫిర్యాదుతో 12 మంది ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్పై తెలంగాణ ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ ర్యాగింగ్ యాక్ట్ కింద సుల్తాన్ బజార్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ర్యాగింగ్కు పాల్పడిన విద్యార్థులను 6 నెలల పాటు ప్రిన్సిపల్ సస్పెండ్ చేశారు. అలాగే, హాస్టల్ నుంచి బహిష్కరించారు.
కాగా, వైద్య కాలేజీల్లో ర్యాగింగ్ నిర్మూలనకు ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో పాటు జాతీయ వైద్య విధాన మండలి కఠినమై చర్యలు తీసుకుంటున్న విషయం తెల్సిందే. అయినప్పటికీ ర్యాంగింగ్ భూతం మాత్రం ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు.
Tamannaah: జైలర్ లోని కావాలా పాట పట్ల అసంత్రుప్తి చెందిన తమన్నా భాటియా
రజనీకాంత్ నటించిన జైలర్ సినిమాలో సునీల్ తో కావాలా అనే డాన్స్ చేసింది. అయితే అందులో చేసిన డాన్స్ పట్ల తాను సంత్రుప్తిగా లేనని ఇటీవలే ముంబైలో జరిగిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించింది. దర్శకురాలు, కొరియోగ్రాఫర్ అయిన ఫరా ఖాన్, తన యూట్యూబ్ వ్లాగ్ కోసం ముంబైలోని తమన్నా అందమైన ఇంటికి వెళ్లినప్పుడు, 'బాహుబలి' నటి తమన్నా నటించిన వివిధ పాటల గురించి వారిద్దరూ చర్చించారు.
Anil Ravipudi: అనిల్ రావిపూడి మరో కొత్త టైటిల్ తో రాబోతున్నాడు.
సినిమా సినిమాకు సరికొత్త టైటిల్ తో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్న దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి మరో కొత్త టైటిల్ తో రాబోతున్నాడు. తాజాగా ఆయన వెంకటేష్, నందమూరి కళ్యాణ్రామ్ కాంబినేషన్ లో రూపొందిస్తున్నాడు. ఈ సినిమాను సంక్రాంతి 2027న విడుదల చేయడానికి సిద్దమయ్యాడు. అందుకే టైటిల్ కూడా సరిపడేట్లుగా ఫిక్స్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
Raj Nidimoru : సమంత కు ఐ లవ్ యూ చెప్పడానికి రాజ్ నిడిమోరు నిరాకరణ
హైదరాబాద్: లో జరిగిన మా ఇంటి బంగారం ప్రీరిలీజ్ వేడుకలో ఆసక్తికర సంఘటన జరిగింది. సమంత రూత్ ప్రభు, రాజ్ నిడిమోరు ఈ ప్రచార కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. యాంకర్ సుమ మాట్లాడుతూ, చాలామందికి తెలీని విషయం ఏమంటే.. రాజ్ తెలుగువారే. ఆయన తెలుగులో మాట్లాడతారు అన్నారు. అనంతరం ఆయన కొద్దిగా మాట్లాడి, తర్వాత ఇంగ్లీషులో సినిమా గురించి మాట్లాడారు. జూన్ 19న విడుదలకానుంది.
నాకర్థమవుంది... ఈ సినిమాతో ఒక్కొక్కరిని కొడతాను చూడు.... : సమంత (వీడియో)
ప్రముఖ హీరోయిన్ సమంత ప్రధాన పాత్రను పోషించిన చిత్రం మా ఇంటి బంగారం. ఈ నెల 19వ తేదీన విడుదలకానుంది. దీన్ని పురస్కరించుకుని ఈ చిత్ర ప్రమోషన్ కార్యక్రమాలు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. ఇందులోభాగంగా, హైదరాబాద్ నగరంలో జరిగిన ఈవెంట్లో సమంత పాల్గొని కీలక వ్యాఖ్యలు చేయగా, అవి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.