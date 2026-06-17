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ఉస్మానియా వైద్య కాలేజీలో ర్యాగింగ్ కలకలం : 12 మందిపై కేసు

Ragging
Publish: Wed, 17 Jun 2026 (09:50 IST) Updated: Wed, 17 Jun 2026 (09:49 IST)
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హైదరాబాద్ నగరం, కోఠిలోని ఉస్మానియా వైద్య కాలేజీలో ర్యాగింగ్ కలకలం చెలరేగింది. దీంతో పలువురు విద్యార్థులపై వేటు పండింది. ఈ కాలేజీతో దంత వైద్య కోర్సు చేస్తున్న మొదటి సంవత్సర విద్యార్థులను ర్యాగింగ్ చేశారని ఆఖరి సంవత్సర విద్యార్థులపై కేసు నమోదైంది. 
 
ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజీ ప్రిన్సిపల్‌ సంజీవ్ సింగ్ యాదవ్ ఫిర్యాదుతో 12 మంది ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్‌పై తెలంగాణ ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ ర్యాగింగ్ యాక్ట్ కింద సుల్తాన్ బజార్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ర్యాగింగ్‌కు పాల్పడిన విద్యార్థులను 6 నెలల పాటు ప్రిన్సిపల్‌ సస్పెండ్ చేశారు. అలాగే, హాస్టల్ నుంచి బహిష్కరించారు. 
 
కాగా, వైద్య కాలేజీల్లో ర్యాగింగ్ నిర్మూలనకు ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో పాటు జాతీయ వైద్య విధాన మండలి కఠినమై చర్యలు తీసుకుంటున్న విషయం తెల్సిందే. అయినప్పటికీ ర్యాంగింగ్ భూతం మాత్రం ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. 

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