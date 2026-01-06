Power Bills: ఆంధ్రప్రదేశ్లో తగ్గనున్న విద్యుత్ బిల్లులు.. చంద్రబాబు నాయుడు
ఆంధ్రప్రదేశ్లో విద్యుత్ బిల్లులు తగ్గనున్నాయి. విద్యుత్ రంగంలో తమ ప్రభుత్వం బలమైన ఫలితాలను సాధించిందని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. టారిఫ్ పెంపుదల నుండి టారిఫ్ తగ్గింపు వైపు స్పష్టమైన మార్పు వచ్చిందని చెప్పారు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ట్రూఅప్ ద్వారా టారిఫ్లను పెంచిందని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. దీనికి విరుద్ధంగా, తమ ప్రభుత్వం ట్రూ డౌన్ ద్వారా టారిఫ్లను తగ్గించిందని ఆయన తెలిపారు.
ఈ ప్రయత్నంలో భాగంగా, విద్యుత్ టారిఫ్లను 13 పైసలు తగ్గించారు. మంగళవారం జరిగిన 14వ ఎస్ఐపీబీ సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి ఈ విషయాలు మాట్లాడారు. ఈ సమావేశానికి నారా లోకేష్, పలువురు మంత్రులు, సీనియర్ అధికారులు హాజరయ్యారు.
ట్రూఅప్ ఛార్జీల కింద రూ. 4500 కోట్లను ప్రభుత్వమే భరించాలని నిర్ణయించుకుందని చంద్రబాబు చెప్పారు. ప్రజలపై భారం పడకుండా ఉండేందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆయన వివరించారు. విద్యుత్ కొనుగోలు ఖర్చులను తగ్గించే మార్గాలను కూడా ప్రభుత్వం అన్వేషిస్తోంది.
సౌరశక్తి వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించడం ప్రధాన లక్ష్యాలలో ఒకటి. కేంద్రం యొక్క సూర్యఘర్ యోజనను చురుకుగా అమలు చేస్తున్నామని చంద్రబాబు తెలిపారు. ఈ చర్యల ద్వారా, విద్యుత్ టారిఫ్లను మరింత తగ్గించాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. 2029 నాటికి టారిఫ్లను రూ. 3.70 తగ్గించాలని లక్ష్యం.
ప్రజలపై ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గించడం తనకు సంతృప్తిని ఇస్తుందని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు. విద్యుత్ రంగంలో మెరుగుదలల కారణంగా డేటా సెంటర్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ను ఎంచుకుంటున్నాయని ఆయన తెలిపారు. ఈ ప్రయత్నాలు పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసాన్ని బలోపేతం చేశాయి.
విద్యుత్ రంగంలోనే కాకుండా ఇతర పరిశ్రమలలో కూడా పెట్టుబడులు వస్తున్నాయని చంద్రబాబు అన్నారు. దావోస్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్రాండ్ను విజయవంతంగా ప్రచారం చేశామని ఆయన పేర్కొన్నారు. పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షించడానికి ప్రత్యేక ప్రయత్నాలు చేసినందుకు మంత్రి లోకేష్ను ఆయన ప్రశంసించారు.
ఏపీ ప్రతిష్ట కారణంగా గూగుల్, టీసీఎస్, ఇన్ఫోసిస్, కాగ్నిజెంట్ వంటి కంపెనీలు సానుకూలంగా స్పందించాయని ఆయన అన్నారు. మంత్రులు, అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేయాలని చంద్రబాబు కోరారు. వేగవంతమైన, లోపరహితమైన పాలన అవసరమని పేర్కొన్నారు.