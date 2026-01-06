ఏపీ పోలవరం, నల్లమలసాగర్ ప్రాజెక్టుకు అనుమతి ఇవ్వొద్దు.. సుప్రీంలో స్టే కోరతాం..?
ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన పోలవరం-నల్లమలసాగర్ అనుసంధాన ప్రాజెక్టుకు (పీఎన్ఎల్పి) ఎలాంటి అనుమతులు ఇవ్వవద్దని కేంద్రాన్ని ఆదేశించాలని కోరుతూ తెలంగాణ దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై సుప్రీంకోర్టులో జరిగే తదుపరి విచారణకు తాను హాజరవుతానని నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి ఎన్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి తెలిపారు. అలాగే, తెలంగాణ తరపు న్యాయవాదులతో రాబోయే రెండు రోజుల్లో మరో సమావేశం నిర్వహిస్తామని ఆయన చెప్పారు.
అసెంబ్లీలో మాట్లాడుతూ, ఈ విషయం సోమవారం సుప్రీంకోర్టులో విచారణకు వచ్చినప్పుడు, రిట్ పిటిషన్కు బదులుగా దావా పిటిషన్ కింద దరఖాస్తు చేసుకోవాలని తెలంగాణకు సూచిస్తూ కోర్టు విచారణను వచ్చే సోమవారానికి వాయిదా వేసిందని ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి తెలిపారు.
వచ్చే సోమవారం మేము సుప్రీంకోర్టులో మళ్లీ స్టే ఆర్డర్ కోరతామని అన్నారు. గోదావరి నది యాజమాన్య బోర్డు (జీఆర్ఎంబీ), పోలవరం ప్రాజెక్టు అథారిటీ, సీడబ్ల్యూసీ, కేంద్ర పర్యావరణ మంత్రిత్వ శాఖతో పాటు కేంద్ర జలశక్తి మంత్రిత్వ శాఖ, కేంద్ర ప్రభుత్వంతో సహా అన్ని వేదికలపైనా తెలంగాణ పీఎన్ఎల్పీని వ్యతిరేకిస్తోందని మంత్రి అన్నారు. ఈ ప్రాజెక్టు 1980 నాటి గోదావరి జల వివాదాల ట్రిబ్యునల్ అవార్డును, అంతర్రాష్ట్ర జల నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తోందని ఆయన వాదించారు. వారందరూ మా వాదనతో ఏకీభవించారని ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అన్నారు.
ఈ ప్రాజెక్టుకు ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఎలాంటి అనుమతులు ఇవ్వకుండా ఆదేశాలు జారీ చేయాలని కోరుతూ తాము కోర్టుకు వెళ్తున్నాము. బీఆర్ఎస్ నాయకుడు టి. హరీష్ రావు ఈ ప్రాజెక్టుపై ప్రస్తావించిన లేఖ, కేంద్ర జల సంఘం అంతర్గత సమాచారమే తప్ప, ప్రాజెక్టుకు సీడబ్ల్యూసీ ఇచ్చిన ఆమోదం కాదని ఆయన అన్నారు.
డిసెంబర్ 4న సీడబ్ల్యూసీ మా అభిప్రాయాన్ని సమర్థిస్తూ మాకు లేఖ రాసింది. తెలంగాణ మాత్రమే కాదు, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక కూడా ఈ ప్రాజెక్టుపై తీవ్ర అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తున్నాయని ఆయన అన్నారు. రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ పథకంపై ఏపీ ప్రభుత్వం పనులను నిలిపివేయడం తమ ఒత్తిడి వల్లే జరిగిందని ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అన్నారు.