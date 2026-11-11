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  4. Prakasam District Cyclone Victims Pay Ten Rupees For Mobile Phone Charging
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 11 November 2026 (11:39 IST)

మురసు తుఫాను బాధిత ప్రాంతాల్లో రూ.10 ఇస్తేనే చార్జింగ్

mobile phone customers
Written By: ఠాగూర్
Updated: Wed, 11 Nov 2026 (11:39 IST)
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మురసు తుఫాను బాధిత ప్రాంతాల్లో బాధితులు తమ మొబైల్ ఫోన్లకు చార్జింగ్ పెట్టుకోవాలంటే రూ.10 నిర్బంధంగా చెల్లించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని తాకిన ఈ తుఫాను రాష్ట్రాన్ని అతలాకుతలం చేసింది. ముఖ్యంగా, ప్రకాశం జిల్లాలోని పలు గ్రామాలు ఇంకా చీకట్లోనే ముగ్గుతున్నాయి. 
 
ఈ నెల 3వ తేదీన రాష్ట్రంపై ఈ తుఫాను విరుచుకుపడింది. ఫలితంగా విద్యుత్ నెట్‌వర్క్‌ తీవ్రంగా దెబ్బతినడంతో వేలాది కుటుంబాలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నాయి. జిల్లాలోని నాగులుప్పలపాడు, కనిగిరి, కొత్తపట్నం, సింగరాయకొండ, అద్దంకి మండలాల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికీ సరఫరా పునరుద్ధరణ కాలేదు. దీంతో ప్రజలు నూనె దీపాలు, కొవ్వొత్తుల వెలుగుల్లో కాలం వెళ్లదీస్తున్నారు. 
 
తాగునీటి కొరత తీవ్రమవ్వడంతో పాటు మొబైల్ ఫోన్లు ఛార్జ్ చేసుకునేందుకు సమీప పట్టణాలకు వెళ్లి ఒక్కో ఛార్జింగ్‌కు రూ.10 చొప్పున చెల్లించాల్సిన దుస్థితి ఏర్పడింది. ఏపీసీపీడీసీఎల్ సిబ్బంది యుద్ధప్రాతిపదికన మరమ్మతులు చేస్తున్నప్పటికీ పూర్తిస్థాయిలో లైన్లు అందుబాటులోకి రాలేదు.
 
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తుఫాను ధాటికి దెబ్బతిన్న విద్యుత్ వ్యవస్థ పునరుద్ధరణ వ్యయం రూ.500 కోట్ల నుంచి రూ.700 కోట్లకు పైగా పెరిగిందని విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ తెలిపారు. దాదాపు 35 వేల స్తంభాలను పునరుద్ధరించాల్సి ఉందని పేర్కొన్నారు. ప్రకాశం జిల్లాలోని ప్రభావిత గ్రామాల్లో గృహ వినియోగానికి ఒక్క రోజులో, వ్యవసాయం, ఆక్వా కనెక్షన్లకు మరో మూడు రోజుల్లో విద్యుత్ అందిస్తామని మంత్రి తెలిపారు. 
 
మురసు తీరం దాటే సమయంలో గంటకు 100 నుంచి 110 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచిన పెనుగాలులకు వేలాది స్తంభాలు, ట్రాన్స్ ఫార్మర్లు నేలమట్టమయ్యాయి. వరద నీరు నిలిచిపోవడం, చెరువుల్లో స్తంభాలు పడిపోవడంతో పనులకు తీవ్ర ఆటంకం కలుగుతోంది. పరిస్థితిని చక్కదిద్దేందుకు కర్ణాటక, తమిళనాడు, తెలంగాణ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన ప్రత్యేక బృందాలతో అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో నిరంతరం శ్రమిస్తున్నారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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