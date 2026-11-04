పిఠాపురంలో రెబెల్స్ షాకిచ్చారు.. అభ్యర్థుల ఎంపికలో సమస్య ఉందా?
ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న పిఠాపురం మున్సిపాలిటీలో ఎన్నికల ఫలితాలు విభిన్నంగా నమోదయ్యాయి. మున్సిపల్ చైర్మన్ పదవిని అధికార జనసేన పార్టీ కైవసం చేసుకున్నప్పటికీ, వార్డు స్థాయి ఎన్నికల్లో మాత్రం రెబెల్ అభ్యర్థులు ఊహించని ప్రభావం చూపారు.
పది మంది స్వతంత్ర అభ్యర్థులు విజయం సాధించడం ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులకు షాక్కు గురిచేసింది. ప్రస్తుతం ఇది నియోజకవర్గం అంతటా చర్చనీయాంశంగా మారింది. జనసేన అభ్యర్థి దానం లాజర్ బాబు 8,944 ఓట్ల భారీ మెజారిటీతో విజయం సాధించారు.
పిఠాపురం మున్సిపాలిటీలోని మొత్తం 36 వార్డులలో, మూడు వార్డులు ఎన్నికలకు ముందే ఏకగ్రీవమయ్యాయి. పోటీ జరిగిన వార్డులలో కూటమి పార్టీలు మెజారిటీని సాధించాయి. జనసేన 16 వార్డుల్లో, టీడీపీ 5 వార్డుల్లో, బీజేపీ ఒక వార్డులో విజయం సాధించడంతో మున్సిపాలిటీపై కూటమి పట్టు సాధించింది. ప్రధాన ప్రతిపక్షమైన వైఎస్సార్సీపీ కేవలం ఒక వార్డుకే పరిమితమైంది.
10 వార్డుల్లో స్వతంత్ర అభ్యర్థులు గెలవడం అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీలకు పెద్ద షాక్గా మారింది.17, 21, 31, 34వ వార్డులలో జనసేన పార్టీకి చెందిన రెబెల్ అభ్యర్థులు బరిలోకి దిగి ఘనవిజయం సాధించారు. 8, 9, 33, 36వ వార్డులలో టీడీపీ టికెట్ దక్కని నాయకులు స్వతంత్ర అభ్యర్థులుగా పోటీ చేసి తమ సత్తా చాటుకున్నారు.
1, 18వ వార్డులలో వైఎస్సార్సీపీకి చెందిన రెబెల్ అభ్యర్థులు విజయం సాధించి కౌన్సిలర్లుగా ఎన్నికయ్యారు. ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని మరే ఇతర మున్సిపాలిటీలోనూ లేని విధంగా, పిఠాపురంలో ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో స్వతంత్ర అభ్యర్థులు గెలవడం స్థానికంగా సంచలనం సృష్టించడమే కాకుండా, రాజకీయ వర్గాల్లో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది.
చైర్మన్ పదవికి జనసేన అభ్యర్థి దానం లాజర్ బాబుకు భారీ మెజారిటీని అందించిన ఓటర్లే, వార్డు స్థాయి ఎన్నికల్లో మాత్రం పార్టీలకు అతీతంగా స్థానిక రెబెల్ నాయకులకు పట్టం కట్టారు. పార్టీలు టికెట్లు కేటాయించేటప్పుడు ఎంత బలమైన అభ్యర్థులను విస్మరించాయో ఈ ఫలితాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
రాష్ట్ర స్థాయిలో కూటమి బలాబలాల ప్రకారం సీట్ల పంపకం జరిగినా, ఉప ముఖ్యమంత్రి తన సొంత సీటులో సురక్షితంగా భావించాలనే ఉద్దేశంతో చంద్రబాబు నాయుడు పిఠాపురం సీటును చాలా వరకు పవన్ కళ్యాణ్కే వదులుకున్నారు. అంతేకాక ఆ నియోజకవర్గానికి పార్టీ ఇన్చార్జ్ను కూడా మార్చలేదు. తిరుగుబాటుదారులు ఇన్ని వార్డులలో గెలవడం అంటే, రెండు పార్టీలలోనూ అభ్యర్థుల ఎంపికలో సమస్య ఉందని స్పష్టమవుతోంది.
పిఠాపురంలో పవన్ కళ్యాణ్కు పూర్తి స్వేచ్ఛనిచ్చేందుకు టీడీపీ సీట్ల పంపకం, అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రక్రియను పాటించకపోవడమే కారణమని రాజకీయ విశ్లేషకులు అంటున్నారు.