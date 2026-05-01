భర్త ఆత్మహత్య చేసుకున్న నెల రోజుల్లోనే ప్రియుడిని పెళ్లాడిన మహిళ
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో భార్య ప్రవర్తనతో తీవ్ర మనస్థాపానికి గురైన సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ సీతారాం ఆత్మహత్య కేసులో షాకింగ్ ట్విస్ట్ ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. భర్త చనిపోయిన నెల రోజుల్లోనే భార్య తన ప్రియుడిని వివాహం చేసుకుని వేరు కాపురం పెట్టడం సంచలనం రేపుతోంది. ప్రస్తుతం వీరిద్దరిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు.
ఏపీకి చెందిన సీతారాం, రేణుక అనే దంపతులు ఉన్నారు. భార్య ప్రవర్తనపై తీవ్ర మనస్తాపం చెందిన సీతారాం ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. వివాహానికి ముందు.. తర్వాత కొనసాగిన సంబందాలు, సోషల్ మీడియాలో వెలుగు చూసిన ప్రైవేట్ వీడియోలు వంటి సంఘటనలు సీతారాంను మానసికంగా కుంగదీశాయి. ఈ సమస్యలను పరిష్కరించుకోవాలని ప్రయత్నించినా పరిస్థితులు అనుకూలించకపోవడంతో 19 పేజీల సూసైడ్ లేఖ రాసి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఇదిలావుంటే, ఈ కేసు దర్యాప్తులో పోలీసులు ఒక షాకింగ్ న్యూస్ను గుర్తించారు.
సీతారాం ఆత్మహత్య చేసుకుని నెల రోజులు కూడా గడవకముందే రేణుక తన ప్రియుడు రమణను వివాహం చేసుకున్నట్టు పోలీసులు గుర్తించారు. ప్రస్తుతం వీరిద్దరినీ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. ఈ విషయం వెలుగులోకి రావడంతో ఈ కేసు కీలక మలుపు తిరిగింది. ప్రస్తుతం సీతారాం ఆత్మహత్యకు గల కారణాలు, రేణుక, రమణల మధ్య ఉన్న సంబంధంపై పోలీసుల ఆరా తీస్తున్నారు.
మరోవైపు, తన కుమారుడు మృతికి కారణమైన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని సీతారాం తల్లిదండ్రులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. న్యాయం కోసం వారు పోరాటం కొనసాగిస్తున్నారు. 2018లో వివాహం చేసుకున్న సీతారాం, రేణుక దంపతులకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉండగా, ఇపుడు విషాదంగా ముగిసింది. వివాహేతర సంబంధాలు కుటుంబాలను ఎంత చిన్నాభిన్నం చేస్తున్నాయో మరో ఈ కేసు నిరూపించింది.