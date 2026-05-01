శుక్రవారం, 1 మే 2026
Written By ఠాగూర్

భర్త ఆత్మహత్య చేసుకున్న నెల రోజుల్లోనే ప్రియుడిని పెళ్లాడిన మహిళ

renuka - ramana
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో భార్య ప్రవర్తనతో తీవ్ర మనస్థాపానికి గురైన సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్ సీతారాం ఆత్మహత్య కేసులో షాకింగ్ ట్విస్ట్ ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. భర్త చనిపోయిన నెల రోజుల్లోనే భార్య తన ప్రియుడిని వివాహం చేసుకుని వేరు కాపురం పెట్టడం సంచలనం రేపుతోంది. ప్రస్తుతం వీరిద్దరిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. 
 
ఏపీకి చెందిన సీతారాం, రేణుక అనే దంపతులు ఉన్నారు. భార్య ప్రవర్తనపై తీవ్ర మనస్తాపం చెందిన సీతారాం ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. వివాహానికి ముందు.. తర్వాత కొనసాగిన సంబందాలు, సోషల్ మీడియాలో వెలుగు చూసిన ప్రైవేట్ వీడియోలు వంటి సంఘటనలు సీతారాంను మానసికంగా కుంగదీశాయి. ఈ సమస్యలను పరిష్కరించుకోవాలని ప్రయత్నించినా పరిస్థితులు అనుకూలించకపోవడంతో 19 పేజీల సూసైడ్ లేఖ రాసి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఇదిలావుంటే, ఈ కేసు దర్యాప్తులో పోలీసులు ఒక షాకింగ్ న్యూస్‌ను గుర్తించారు. 
 
సీతారాం ఆత్మహత్య చేసుకుని నెల రోజులు కూడా గడవకముందే రేణుక తన ప్రియుడు రమణను వివాహం చేసుకున్నట్టు పోలీసులు గుర్తించారు. ప్రస్తుతం వీరిద్దరినీ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. ఈ విషయం వెలుగులోకి రావడంతో ఈ కేసు కీలక మలుపు తిరిగింది. ప్రస్తుతం సీతారాం ఆత్మహత్యకు గల కారణాలు, రేణుక, రమణల మధ్య ఉన్న సంబంధంపై పోలీసుల ఆరా తీస్తున్నారు. 
 
మరోవైపు, తన కుమారుడు మృతికి కారణమైన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని సీతారాం తల్లిదండ్రులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. న్యాయం కోసం వారు పోరాటం కొనసాగిస్తున్నారు. 2018లో వివాహం చేసుకున్న సీతారాం, రేణుక దంపతులకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉండగా, ఇపుడు విషాదంగా ముగిసింది. వివాహేతర సంబంధాలు కుటుంబాలను ఎంత చిన్నాభిన్నం చేస్తున్నాయో మరో ఈ కేసు నిరూపించింది. 

Thiruveer: కార్మిక లోకానికి సెల్యూట్ చేస్తూ తిరువీర్.. భగవంతుడు మూవీ నుంచి సాంగ్ రిలీజ్హీరో తిరువీర్ నటిస్తున్న కొత్త సినిమా "భగవంతుడు". ఈ సినిమాలో ఫరియా అబ్దుల్లా హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. కన్నడ నటుడు రిషి ప్రధాన పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమాను పనస శంకరయ్య గౌడ్ సమర్పణలో రవి పనస ఫిలిం కార్పొరేషన్ బ్యానర్ పై ప్రొడక్షన్ నెంబర్ 1గా నిర్మిస్తున్నారు ప్రొడ్యూసర్ రవి పనస. ఈ సినిమాతో జి.జి. విహారి దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్నారు.

Balakrishna: నందమూరి బాలకృష్ణ, డైరెక్టర్ కొరటాల శివ కాంబినేషన్ చిత్రం ప్రకటనప్రస్తుతం #NBK111 చిత్రీకరణలో ఉన్న గాడ్ అఫ్ మాసెస్ నందమూరి బాలకృష్ణ, తన తదుపరి ప్రాజెక్ట్‌ #NBK112 ను అధికారికంగా ప్రకటించారు. #NBK112కు సెన్సేషనల్ దర్శకుడు కొరటాల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. లార్జర్ దెన్ లైఫ్ మాస్ ఎంటర్‌టైనర్‌లను రూపొందించడంలో ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ ఇద్దరి కాంబినేషన్ ప్రకటించగానే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.

Peddi Update: పెద్ది పై ప్రేమ ఎంతుందో జూన్ 4న చూడండి : బుచ్చిబాబు సానరామ్ చరణ్ నటించిన పెద్ది సినిమా విడుదల తేదీ ఏప్రిల్ 30 నుంచి జూన్ కు మారింది. జూన్ లోనూ రెండు తేదీలను ప్రకటించారు. ఫైనల్ గా జూన్ 25న వస్తున్నట్లు నిర్మాణ సంస్థ ఓ లెటర్ ను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. అయితే ఆ సినిమా కోసం తన సినిమాను వాయిదా వేసుకున్న అఖిల్ అక్కినేని.. లెనిన్ జూన్ 25నే వస్తున్నట్లు నాగార్జున ఇటీవలే స్టేట్ మెంట్ ఇచ్చారు. ఇక పెద్ది లో ఐటెం సాంగ్ లో శ్రుతి హాసన్ కూడా నటించింది. ఈ సందర్భంగా నేడు హైదరాబాద్ లో జరిగిన ప్రెస్ మీట్ లో చిత్ర దర్శకుడు, నిర్మాత, సుకుమార్ లు పెద్ది సినిమా అప్ డేట్ ఇచ్చారు.

Rakul Preet Singh: నాకు ఆయనే అతిపెద్ద అండగా నిలిచారని రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ వెల్లడిముంబై : ఒక తీవ్రమైన గాయం తర్వాత తాను ఎదుర్కొన్న క్లిష్ట దశను నటి రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆ ప్రయాణంలోని ప్రతి అడుగులోనూ తన భర్త, నిర్మాత అయిన జాకీ భగ్నాని తన పక్కనే ఎలా అండగా నిలిచారో ఆమె స్మరించుకున్నారు. సోఫీ చౌదరి వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరించే 'Famously Fit with Sophie' అనే చాట్ షోలో రకుల్ తన భర్త జాకీతో కలిసి పాల్గొన్నారు.

Gayapadda Simham: ఐదుగురు దర్శకులు చేసిన గాయపడ్డ సింహం చిత్రం ఎలా వుందంటే.. గాయపడ్డ సింహం రివ్యూమధ్యతరగతి దరహాస్ (తరుణ్ భాస్కర్) ఐశ్వర్యవంతురాలైన గాయత్రి (మానస చౌదరి) తో ప్రేమలో పడతాడు. ఆమె తండ్రి పెట్టిన కండిషన్ కారణంగా అమెరికా వెళ్ళాలని నిర్ణయించుకుంటాడు. కన్సల్టెంట్ ద్వారా అమెరికాకు వెళ్ళిన వెంటనే తిరుగుటపాలో వెనక్కి వస్తాడు. అలా ఎంతోమంది యువత వెనక్కు వచ్చి మీడియా ముందు తమ బాధలు చెప్పుకుంటారు. కానీ దరహాస్ అందులో హైలైట్ అవుతాడు. దాంతో దరహాస్ అమెరికా ప్రెసిడెంట్ పై పగ తీర్చుకోవాలనుకుంటాడు. ఆ తర్వాత కథ ఎటువైపు మలుపు తిరిగింది. ఈ కథలో షాలిని (ఫరియా అబ్దుల్లా) పాత్ర ఏమిటి? ధర్మ (జె. డి. చక్రవర్తి) ఈ కథకు సంబంధం ఏమిటి ? అనేది మిగిలిన సినిమా.

ఈ కోతి పడిన శ్రమను చూస్తే... కష్టం ఒకరిది, ఫలితం మరొకరిది గుర్తొస్తుందికష్టం ఒకరిది, ఫలితం మరొకరిది అనేది సమాజంలోని అసమానతలను, కొన్ని జీవన సత్యాలను ప్రతిబింబించే ఒక చేదు నిజం. సోషల్ మీడియాలో షేర్ అవుతున్న ఓ వీడియోలో ఒక కోతి చెట్టు పైన వున్న పండును తినేందుకు ఎంతో శ్రమపడుతూ సన్నటి కొమ్మ పైకి ఎక్కింది. ఆ పండును ఎంతో తెలివిగా కొమ్మను వంచి తన చేతిలోకి తీసుకునే లోపుగా మరో కోతి ఆ ఫలాన్ని లాగేసుకుని నోట కరిపించుకున్నది. ఇది చూస్తే.. పైన చెప్పుకున్న సామెత గుర్తుకు వస్తుంది.

వేసవిలో సబ్జా గింజలు నీటిలో నానబెట్టి ఆ ద్రవాన్ని తాగితే ఫలితాలుసబ్జా గింజలు. ఈ సబ్జా గింజలు వేసవిలో ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి, ఎందుకంటే వాటికి చల్లబరిచే గుణాలు ఉంటాయి. అవి శరీర వేడిని తగ్గించడానికి మరియు కడుపును ఉపశమనం చేయడానికి సహాయపడతాయి. ఆయుర్వేద ఔషధాలలో ఈ గింజలు కీలకం. వీటిని తీసుకుంటుంటే ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు చాలా వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. సబ్జా గింజలు తీసుకుంటే అధిక రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్, ఒత్తిడి, టైప్ 2 మధుమేహం నుండి ఉపశమనాన్ని అందిస్తాయి. సబ్జా గింజల మిల్క్ షేక్ తాగితే చాలాసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది. సబ్జా విత్తనాల్లో మల్టీవిటమిన్‌లతో పాటు క్యాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్, ఫాస్పరస్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి.

మొలకెత్తిన రాగులను ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే?రాగులు. వీటిలో క్యాల్షయం పుష్కలంగా వుంటుంది. ఐతే మొలకెత్తిన రాగులను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటే శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు అందుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. శరీరంలో ఇనుము శోషణకు మొలకెత్తిన రాగులు దోహదం చేస్తాయి. మెరుగైన జీర్ణక్రియ కోసం అధిక ఫైబర్ కంటెంట్ వీటి ద్వారా లభిస్తాయి. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలో కాల్షియం శోషణను పెంచడంలో పాత్ర వహిస్తుంది. గ్లూటెన్ రహిత ఆహారం కావాలంటే మొలకెత్తిన రాగులను తీసుకుంటుండాలి. మొలకెత్తిన రాగుల ఆహారం పాలిచ్చే తల్లుల్లో చనుబాలు వృద్ధి చెందేట్లు చేస్తుంది. అదనపు కిలోల బరువు తగ్గడానికి ప్రయత్నించేవారు మొలకెత్తిన రాగులను తినవచ్చు.

Leg Cramps, బీరకాయ తింటే కొందరికి పిక్కలు పడతాయి, ఎందుకు?కొందరికి బీరకాయలు పడవు అంటారు. ముఖ్యంగా బీరకాయ తిన్నప్పుడు పిక్కలు పట్టేయడం (Leg Cramps) అనేది అందరికీ జరిగే విషయం కాదు. కొంతమందిలో ఇది జరగడానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మన పెద్దలు చెప్పే చలవ చేయడం లేదా వాయువు అనే అంశాలు దీని వెనుక ఉన్నాయి. బీరకాయ శరీరానికి అమితమైన చలవ చేస్తుంది. ఆయుర్వేదం, ప్రకృతి వైద్యం ప్రకారం, శరీరం అతిగా చల్లబడినప్పుడు రక్త ప్రసరణలో వేగం తగ్గి, కండరాలు ముఖ్యంగా కాళ్ళ పిక్కలు బిగుసుకుపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే బీరకాయలో నీటి శాతం చాలా ఎక్కువ. ఇది నేచురల్ డ్యూరెటిక్‌గా పనిచేస్తుంది.

వేసవిలో గోండ్ కతీరా చప్పరిస్తుంటే ఎంత మేలు చేస్తుందో తెలుసా?గోండ్ కతీరా. దీని గురించి చాలామందికి తెలియదు కానీ కొన్ని గ్రామాల్లో దీని వాడకం బాగానే చేస్తుంటారు. ప్రత్యేకించి వేసవిలో దీన్ని తింటుంటారు. ఈ గోండ్ కతీరా (Gond Katira), దీనినే తెలుగులో గోధుమ బంక అని కూడా అంటారు, ఇది ప్రకృతి ప్రసాదించిన అద్భుతమైన ఆరోగ్య సంపద. ముఖ్యంగా ఎండలు మండిపోయే వేసవి కాలంలో ఇది శరీరానికి ఒక నేచురల్ కూలర్‌లా పనిచేస్తుంది. దీనిలోని ప్రధాన ఆరోగ్య రహస్యాలు మరియు ఉపయోగాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గోండ్ కతీరాలో అద్భుతమైన చల్లబరిచే గుణాలు ఉన్నాయి. ఎండ దెబ్బ (Heat Stroke) తగలకుండా ఇది కాపాడుతుంది.
