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  4. Simhachalam temple Dress Code mandatory from November 6th
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Saturday, 7 November 2026 (09:31 IST)

సింహాచలం ఆలయంలో కొత్త డ్రెస్ కోడ్ తప్పనిసరి

simhachalam temple
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sat, 7 Nov 2026 (09:31 IST)
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ఏపీలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన శ్రీ వారహ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి ఆలయంలో భక్తులకు నూతన వస్త్ర నిబంధనలు (డ్రెస్ కోడ్) అమల్లోకి తెచ్చారు. ఆలయానికి వచ్చే భక్తులు ఇకపై తప్పనిసరిగా సంప్రదాయ దుస్తుల్లోనే రావాలని దేవస్థానం కార్వనిర్వహణాధికారి జల్లేపల్లి వెంకట్రావు స్పష్టం చేశారు.
 
ఈ కొత్త డ్రెస్ కోడ్ ప్రకారం పురుషులు పంచె - కండువా లేదా కుర్తా పైజామా తప్పనిసరిగా ధరించాలి. ఫార్మెల్ ప్యాంట్, షర్ట్ ధరించిన వారిని కూడా అనుమతిస్తారు. మహిళలు చీర, లంగా - ఓణీ లేదా చుడిదార్‌తో పాటు తప్పనిసరిగా దుపట్టా ధరించాల్సివుంటుంది. షార్ట్స్ (నిక్కర్లు), టీషర్టులు, స్లీవ్‌లెస్ టాప్స్ వంటి ఆధునిక పాశ్చాత్య దుస్తులు ధరించిన వారిని ఆలయ ప్రాంగణంలోకి అనుమతించబోమని అధికారులు స్పష్టం చేసారు. ఆర్జిత సేవల్లే పాల్గొనే భక్తులకు సైతం ఈ నిబంధనలే వర్తిస్తాయని అధికారులు తెలిపారు. 
 
ఆలయ పవిత్రతతు కాపాడటంతో పాటు సనాతన ధర్మ సంప్రదాయాలను పరిరక్షించే లక్ష్యంతోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు ఈవో వెంకట్రావు తెలిపారు. ఈ కొత్త నిబంధనలపై భక్తులకు అవగాహన కల్పించేందుకు విస్తృతంగా ప్రచారాలు నిర్వహిస్తామని ఆయన తెలిపారు. 
 
మరోవైపు, నవంబరు 8వ ఆదివారం చతుర్ధశి, స్వాతి నక్షత్రం పురస్కరించుకుని ఆలయంలో ప్రత్యేక హోమాలు నిర్విహిస్తామని, ఆ రోజున సాయంత్రం 6 గంటల వరకు మాత్రమే భక్తులను స్వామివారి దర్శనానికి అనుమతిస్తామని వెల్లడించారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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