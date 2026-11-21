వెంకటగిరిలో ఓకే.. కానీ తొట్టంబేడులో మరోసారి వాయిదా పడిన ఎంపీపీ ఎన్నిక
లాటరీ ద్వారా శుక్రవారం జరిగిన వెంకటగిరి గ్రామీణ మండల పరిషత్ అధ్యక్ష పదవిని టీడీపీ కైవసం చేసుకోగా, ఎన్డీఏ భాగస్వాముల మధ్య ఏకాభిప్రాయం కుదరకపోవడంతో తొట్టంబేడు ఎంపీపీ ఎన్నిక మరోసారి వాయిదా పడింది.
టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీల మధ్య టైను విడగొట్టేందుకు అధికారులు నిర్వహించిన డ్రాలో, పాపమాంబపురం ఎంపీటీసీ నుంచి ఎన్నికైన టీడీపీ అభ్యర్థి తాంబకుల రాజేశ్వరి ఎంపికయ్యారు. మండలంలోని ఎనిమిది ఎంపీటీసీ స్థానాలకు గాను, రెండు పార్టీలు చెరో నాలుగు స్థానాలను గెలుచుకున్నాయి.
ఈ ఫలితాన్ని టీడీపీ, మిత్రపక్షాల నాయకులు సంబరంగా జరుపుకున్నారు. రెండు పార్టీల మధ్య అభ్యంతరాలు, వాగ్వాదాల కారణంగా గురువారం ఎన్నిక వాయిదా పడింది. టీడీపీకి మద్దతు ఇస్తానని మొదట అంగీకరించినట్లు వార్తలు వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీటీసీ సభ్యుడు ఒకరు ఆ తర్వాత తన నిర్ణయాన్ని ఉపసంహరించుకోవడంతో, రెండు పార్టీలకు సమాన బలం ఏర్పడింది.
విజేతను నిర్ణయించడానికి టాస్ వేయాలన్న రిటర్నింగ్ అధికారి సూచనను టీడీపీ సభ్యులు వ్యతిరేకించారు. దీంతో ఎన్నికను శుక్రవారానికి వాయిదా వేశారు. తిరుపతి ఎంపీ మద్దిల గురుమూర్తి జోక్యం చేసుకుని, మద్దతు ఉపసంహరించుకునేలా వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీటీసీ సభ్యుడిని ప్రభావితం చేశారని టీడీపీ నాయకులు ఆరోపించారు. ఈ విషయం ఎంపీడీఓ కార్యాలయం వద్ద ఎంపీకి, టీడీపీ సభ్యులకు మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదానికి దారితీసింది.
డ్రా అనంతరం, గురుమూర్తి ఈ ప్రక్రియ నిష్పాక్షికతను ప్రశ్నించారు. చీటీలపై అభ్యర్థుల పేర్లు రాసిన తీరు, కాగితాలను మడిచిన విధానంపై ఆయన అభ్యంతరాలు లేవనెత్తారు. తన పార్టీ సభ్యులు లేవనెత్తిన అభ్యంతరాలను అధికారులు పట్టించుకోలేదని, తనను ఎన్నికల హాలులోకి అనుమతించలేదని కూడా ఆయన ఆరోపించారు. ఈ ఆరోపిత అవకతవకలను పరిశీలించాలని ఆయన ఎన్నికల సంఘాన్ని కోరారు.
ఇదిలా ఉండగా, ఎన్డీఏ భాగస్వాముల మధ్య పదవి విషయంలో భేదాభిప్రాయాల కారణంగా తొట్టంబేడు ఎంపీపీ ఎన్నిక శుక్రవారం మరోసారి వాయిదా పడింది. అంతకుముందు గురువారం, టీడీపీ అభ్యర్థి ఎన్. రమేష్ స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి 12 ఓట్లకు గాను 11 ఓట్లు సాధించగా, బీజేపీ అభ్యర్థి వై. కిష్టయ్యకు ఒక ఓటు రావడంతో ఈ ఎన్నికను వాయిదా వేశారు. పొత్తు ఒప్పందం ప్రకారం ఈ సీటును బీజేపీకి కేటాయించారు.
తొట్టంబేడు ఎంపీపీ పదవిపై చర్చలు సానుకూల వాతావరణంలో జరిగాయని, ఇతర సమస్యలపై చర్చించి భాగస్వాములందరికీ న్యాయం జరిగేలా చూసేందుకు ఈ నిర్ణయాన్ని తాత్కాలికంగా వాయిదా వేశారని శ్రీకాళహస్తి ఎమ్మెల్యే బి. సుధీర్ రెడ్డి అన్నారు.
కూటమి నాయకులు, ఎన్నికైన ప్రతినిధులు సంకీర్ణ ఒప్పందాన్ని గౌరవించాలని బీజేపీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు కోల ఆనంద్ కోరారు. రాష్ట్ర పార్టీ నాయకత్వం ఈ పదవిని బీజేపీకి కేటాయించింది మరియు ఎన్నికైన సభ్యుల సంఖ్యతో పాటు పొత్తు హామీలకు కూడా ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని తెలిపింది.