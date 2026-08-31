  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. Vizag: City Police Raid 121 Spa Centres, Bust Prostitution Racket
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 31 August 2026 (16:56 IST)

121 స్పా, మసాజ్ సెంటర్లపై ఏకకాలంలో దాడి.. వైజాగ్‌లో వ్యభిచార ముఠా అరెస్ట్

Vizag
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (16:56 IST)
google-news
Vizag
గంజాయి, మాదకద్రవ్యాల వినియోగం, ఇతర సామాజిక వ్యతిరేక కార్యకలాపాలను అరికట్టే లక్ష్యంతో, వైజాగ్ నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లోని 121 స్పా సెంటర్లపై ఆదివారం రాత్రి నగర పోలీసులు ఆకస్మిక దాడులు నిర్వహించారు. స్పా లేదా మసాజ్ సెంటర్ల ముసుగులో సాగుతున్న వ్యభిచార ముఠాను ఈ సందర్భంగా పోలీసులు భగ్నం చేశారు. 
 
ఈ కేంద్రాల్లో భారీ స్థాయిలో వ్యభిచారం, ఇతర సామాజిక వ్యతిరేక కార్యకలాపాలు జరుగుతున్నాయని ప్రజల నుంచి వచ్చిన ఫిర్యాదుల ఆధారంగా, నగర పోలీస్ కమిషనర్ శంఖబ్రత బాగ్చీ ఆదేశాల మేరకు ఈ ఆపరేషన్ చేపట్టారు. గాజువాక, చిన గంట్యాడ వంటి నిర్దిష్ట ప్రాంతాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ దాడులు ఏకకాలంలో నిర్వహించబడ్డాయి. 
 
ఈ దాడుల సమయంలో, స్పా సెంటర్ల ముసుగులో వ్యభిచారం నిర్వహిస్తున్నట్లు పోలీసులకు ఆధారాలు లభించాయి. ఈ క్రమంలో, గాజువాక పోలీసులు మయామి ఆయుర్వేదిక్ సెంటర్‌కు చెందిన నలుగురు మహిళలు, ముగ్గురు వినియోగదారులు, నిర్వాహకులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అనంతరం వారిని గాజువాక పోలీస్ స్టేషన్‌కు తరలించారు. రక్షించబడిన మహిళలను ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న సురక్షిత కేంద్రాలకు తరలించారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
సూపర్... బంగారం ధర పడిపోయింది.. వెండి కిలోకు రూ.1,955 తగ్గిందోచ్

అన్ని అంశాలతో మ్యూజికల్ డ్రామా గా జగమే సంగీతం : పల్నాటి సూర్య ప్రతాప్

అన్ని అంశాలతో మ్యూజికల్ డ్రామా గా జగమే సంగీతం : పల్నాటి సూర్య ప్రతాప్కర్ణాటక సంగీత నేపథ్యంలో సాగే మ్యూజికల్ డ్రామా 'జగమే సంగీతం' అనే వెబ్ సిరీస్‌తో పల్నాటి సూర్య ప్రతాప్ దర్శకుడిగా ఓటీటీ ప్రపంచంలోకి అరంగేట్రం చేస్తున్నారు. సుష్మిత కొణిదెల ఈ సిరీస్‌ను నిర్మించారు. సెప్టెంబర్ 4 నుంచి ఈ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ కాబోతోంది. ఈ క్రమంలో ‘జగమే సంగీతం’ గురించి దర్శకుడు పల్నాటి సూర్య ప్రతాప్ ఎన్నో విశేషాల్ని పంచుకన్నారు.

Nagababu: నాగబాబు, కేఎస్ రవి కుమార్ అతిథులుగా వేట చిత్రం ప్రారంభం

Nagababu: నాగబాబు, కేఎస్ రవి కుమార్ అతిథులుగా వేట చిత్రం ప్రారంభంసందీప్ సరోజ్, సాత్విక జంటగా వేట చిత్రం ప్రారంభమైంది. ఫణి అడపాక, జయలక్ష్మీ అడపాక నిర్మాణంలో అశోక్ కోటిపల్లి తెరకెక్కిస్తున్న ఈ మూవీని సోమవారం రామానాయుడు స్టూడియోలో పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభించారు. కొణిదెల నాగబాబు, కేఎస్ రవి కుమార్, వీఎన్ ఆదిత్య, మెహర్ రమేష్, సాయి రాజేష్, ఎస్‌కేఎన్ తదితరులు ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు.

Sree Vishnu: ప్రతి యువకుడి జీవిత ప్రయాణాన్ని ప్రతిబింబించే కథ గా శ్రీ విష్ణు చిత్రం

Sree Vishnu: ప్రతి యువకుడి జీవిత ప్రయాణాన్ని ప్రతిబింబించే కథ గా శ్రీ విష్ణు చిత్రంకథానాయకుడు శ్రీ విష్ణు, ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం ప్రొడక్షన్ నం.39. నేటి యువత జీవితంలో ఎదురయ్యే అనుభవాలు, భావోద్వేగాలు, కలలు, ఆశలు, ఆకాంక్షలు, సవాళ్లను ప్రతిబింబించే కథతో ఈ చిత్రం రూపొందుతోంది. ప్రతి ఒక్కరికీ కనెక్ట్ అయ్యే సన్నివేశాలు, అన్ని రకాల భావోద్వేగాలతో కూడిన ఓ సరికొత్త ప్రయాణాన్ని ఈ సినిమా ఆవిష్కరించనుంది.

గుడ్ టైం మూవీ తో అందరికీ గుడ్ టైం రాబోతుందన్న ప్రముఖులు

గుడ్ టైం మూవీ తో అందరికీ గుడ్ టైం రాబోతుందన్న ప్రముఖులుటీజర్ నచ్చితేనే మూవీ ప్రమోషన్స్ కు వస్తా అని మాటిచ్చా.. ఈరోజు వచ్చా, నిజంగా గుడ్ టైం మూవీ టీజర్ చాలా బాగా నచ్చిందన్నారు. చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా అని ఏమి లేదు కంటెంట్ బాగుంటే చాలు అని తెలిపారు. గుడ్ టైం సినిమాలో అందరూ మల్టీట్యాలెంటెడ్ లా ఉన్నారని తెలిపారు. సినిమా చాలా వైబ్ ఉండబోతుంది.

OG 2 Latest update :పవన్ కళ్యాణ్ ఓజీ 2 గురించి తాజా అప్‌డేట్

OG 2 Latest update :పవన్ కళ్యాణ్ ఓజీ 2 గురించి తాజా అప్‌డేట్పవన్ కళ్యాణ్ నటించనున్న ఓజీ 2 గురించి ఇంతకుముందే వెల్లడించారు. అయితే ఇటీవలే జరిగిన పరిణామాల వల్ల పవన్ కళ్యాణ్ ఆరోగ్యం వల్ల కొంత కాలం విరామం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఈ టైంలో పవన్ కళ్యాణ్ క్రియేటివ్ వర్క్స్ టీమ్ ఓ ఫొటోను విడుదల చేసింది. పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టినరోజు సెప్టెంబర్ 2న 11.11. నిముషాలకు కొత్త అప్ డేట్ ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపారు. ఇక దానితోపాటు మరో సినిమా కూడా వుండబోతోందని అభిమానులు కూడా ఓ పోస్టర్ విడుదల చేశారు.అందులో ఎంత నిజముందో తెలియాల్సివుంది.