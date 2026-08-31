121 స్పా, మసాజ్ సెంటర్లపై ఏకకాలంలో దాడి.. వైజాగ్లో వ్యభిచార ముఠా అరెస్ట్
గంజాయి, మాదకద్రవ్యాల వినియోగం, ఇతర సామాజిక వ్యతిరేక కార్యకలాపాలను అరికట్టే లక్ష్యంతో, వైజాగ్ నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లోని 121 స్పా సెంటర్లపై ఆదివారం రాత్రి నగర పోలీసులు ఆకస్మిక దాడులు నిర్వహించారు. స్పా లేదా మసాజ్ సెంటర్ల ముసుగులో సాగుతున్న వ్యభిచార ముఠాను ఈ సందర్భంగా పోలీసులు భగ్నం చేశారు.
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ఈ కేంద్రాల్లో భారీ స్థాయిలో వ్యభిచారం, ఇతర సామాజిక వ్యతిరేక కార్యకలాపాలు జరుగుతున్నాయని ప్రజల నుంచి వచ్చిన ఫిర్యాదుల ఆధారంగా, నగర పోలీస్ కమిషనర్ శంఖబ్రత బాగ్చీ ఆదేశాల మేరకు ఈ ఆపరేషన్ చేపట్టారు. గాజువాక, చిన గంట్యాడ వంటి నిర్దిష్ట ప్రాంతాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ దాడులు ఏకకాలంలో నిర్వహించబడ్డాయి.
ఈ దాడుల సమయంలో, స్పా సెంటర్ల ముసుగులో వ్యభిచారం నిర్వహిస్తున్నట్లు పోలీసులకు ఆధారాలు లభించాయి. ఈ క్రమంలో, గాజువాక పోలీసులు మయామి ఆయుర్వేదిక్ సెంటర్కు చెందిన నలుగురు మహిళలు, ముగ్గురు వినియోగదారులు, నిర్వాహకులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అనంతరం వారిని గాజువాక పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు. రక్షించబడిన మహిళలను ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న సురక్షిత కేంద్రాలకు తరలించారు.