సూపర్... బంగారం ధర పడిపోయింది.. వెండి కిలోకు రూ.1,955 తగ్గిందోచ్
ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్లో సోమవారం నాడు స్పాట్ మార్కెట్ డిమాండ్ బలహీనంగా ఉండటంతో బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 2,045 తగ్గి రూ. 1,54,236కి చేరింది. అదే సమయంలో, ట్రేడర్లు తమ పొజిషన్లను తగ్గించుకోవడంతో వెండి ధర కిలోకు రూ. 1,955 తగ్గింది.
మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్లో, అక్టోబర్ డెలివరీకి సంబంధించిన బంగారం కాంట్రాక్టులు రూ. 2,045 (అంటే 1.31 శాతం) తగ్గి, 10 గ్రాములకు రూ. 1,54,236 వద్ద ట్రేడ్ అయ్యాయి. ఈ కాంట్రాక్టులు 2,680 లాట్ల వ్యాపార టర్నోవర్ను నమోదు చేశాయి. స్పాట్ మార్కెట్లో డిమాండ్ తగ్గడమే బంగారం ధరల పతనానికి కారణమని విశ్లేషకులు పేర్కొన్నారు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా, న్యూయార్క్లో బంగారం ఫ్యూచర్స్ ధర 0.51 శాతం తగ్గి ఔన్స్కు 4,432.51 డాలర్లకు చేరింది. దేశీయ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లోనూ వెండి ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి.
ఎంసీఎక్స్లో, డిసెంబర్ డెలివరీకి సంబంధించిన వెండి కాంట్రాక్టులు 1,955 రూపాయలు (లేదా 0.81 శాతం) తగ్గి కిలోగ్రాముకు 2,40,489 రూపాయలకు చేరాయి. ఇందులో 2,004 లాట్ల వ్యాపారం జరిగింది. మార్కెట్లో పాల్గొనేవారు పెద్ద ఎత్తున అమ్మకాలకు మొగ్గు చూపడం, వెండిపై పెట్టుబడి పందెం తగ్గడం వంటి అంశాలు ధరలపై ప్రభావం చూపాయని విశ్లేషకులు పేర్కొన్నారు.