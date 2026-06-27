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బలపడిన డాలర్.. తగ్గిన బంగారం ధరలు
అమెరికా డాలర్ బలపడటం, అక్కడి వడ్డీ రేట్లు పెరగవచ్చన్న అంచనాలు కొనసాగుతుండటంతో, ఈ వారంలో బంగారం ధరలు 4.63 శాతం తగ్గాయి. వరుసగా నాలుగవ వారం కూడా ధరలు తగ్గడం గమనార్హం. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్లో, శుక్రవారం నాడు బంగారం ఫ్యూచర్స్ (ఆగస్టు) 0.75 శాతం పెరిగాయి.
అలాగే, ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల పెంపుపై తక్షణ ఆందోళనలను అమెరికా ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలు తగ్గించడంతో వెండి ఫ్యూచర్స్ (జూలై) 1 శాతానికి పైగా ఎగబాకాయి. ప్రస్తుతం, బంగారం ఫ్యూచర్స్ ధర రూ. 1,44,199 వద్ద, వెండి ఫ్యూచర్స్ ధర కిలోకు రూ. 2,22,100 వద్ద ఉన్నాయి.
ఇండియా బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ గణాంకాల ప్రకారం, సోమవారం మార్కెట్ ప్రారంభంలో రూ. 1,46,664గా ఉన్న 24-క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు) ధర, గురువారం నాటికి రూ. 1,39,878కి తగ్గింది.
మరోమారు సందడి చేయనున్న పుష్ప రాజ్ - శ్రీవల్లి జోడీ
వెండితెరపై మరోమారు పుష్పరాజ్ (అల్లు అర్జున్), శ్రీవల్లి (రష్మిక మందన్నా) జోడీ సందడి చేయనుంది. ప్రముఖ కోలీవుడ్ దర్శకుడు అట్లీ దర్శకత్వంలో అల్లు అర్జున్ హీరోగా రాకా పేరుతో ఓ పాన్ ఇండియా మూవీ తెరకెక్కుతోంది. ఈ చిత్రంల దీపికా పదుకొణె హీరోయిన్. అయితే, ఈ చిత్రంలో రష్మిక మందన్నా కూడా నటించనున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. అల్లు అర్జున్, రష్మికకు సంబంధించిన సన్నివేశాలను త్వరలోనే ముంబైలో చిత్రీకరించనున్నట్టు టాలీవుడ్ వర్గాల సమాచారం. సుకుమార్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'పుష్ప'లో వీరిద్దరి కెమిస్ట్రీ ప్రేక్షకులను ఎంతగానో అలరించిన సంగతి తెలిసిందే. రష్మికతో పాటు మృణాల్ ఠాకూర్, జాన్వీ కపూర్ కూడా ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నట్లు సమాచారం.
మొన్ననే గోవాలో కలిశాను... ఆప్యాయంగా మాట్లాడారు : భాగ్యరాజ్ మృతిపై చిరంజీవి
తమిళ దిగ్గజ నటుడు కె.భాగ్యరాజ్య ఎలా చనిపోయారంటే...?
ఖుష్బూ సుందర్ కుమార్తె పెళ్లికి వెళ్లొచ్చారు.. గుండెపోటుతో భాగ్యరాజ్ కన్నుమూత (video)
ప్రముఖ తమిళ చిత్రనిర్మాత, నటుడు, దర్శకుడు కె. భాగ్యరాజ్ శనివారం చెన్నైలో గుండెపోటుతో కన్నుమూశారు. ఆయన వయసు 73 ఏళ్లు. అద్భుతమైన కథా రచన, స్క్రీన్ప్లే నైపుణ్యం, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఆకట్టుకునే చిత్రాలను అందించడంలో ఆయన చేసిన కృషికి ఎంతో గుర్తింపు పొందారు. ఆయన మరణంతో తమిళ చిత్రసీమలో ఒక శకం ముగిసింది. ఆయన అంత్యక్రియలు చెన్నైలోని బెసెంట్ నగర్ శ్మశానవాటికలో మధ్యాహ్నం 1:30 గంటలకు నిర్వహించబడతాయి.