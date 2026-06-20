21-06-2026 నుంచి 27-06-2026 వరకు వార ఫలితాలు - మీ మాటకు తిరుగుండదు
మేషం: అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
కార్యసిద్ధి, వ్యవహారానుకూలత ఉన్నాయి. మాట నిలబెట్టుకుంటారు. పరిచయాలు ఉన్నతికి తోడ్పడతాయి. ఆదాయం బాగుంటుంది. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. దంపతుల మధ్య అవగాహన నెలకొంటుంది. స్థిరాస్తి కొనుగోలు దిశగా ఆలోచిస్తారు. రియల్ ఎస్టేట్ మధ్యవర్తులతో జాగ్రత్త. ప్రతి విషయం క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోండి. తొందరపాటు నిర్ణయం తగదు. అనుభవజ్ఞులను సంప్రదించండి. శుక్రవారం నాడు పనుల ప్రారంభంలో ఆటంకాలెదురవుతాయి. మొండి ధైర్యంతో ముందుకు సాగుతారు. మీ చొరవతో ఒక సమస్య సానుకూలమవుతుంది. సంతానానికి శుభపరిణామాలున్నాయి. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. ఉద్యోగస్తులకు ఏకాగ్రత, సమయపాలన ముఖ్యం. ఉపాధ్యాయులకు స్థానచలనం. వ్యాపారాభివృద్ధికి పథకాలు రూపొందిస్తారు. చిరువ్యాపారులకు ఆశాజనకం.
వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
మీదైన రంగంలో పురోగతి సాధిస్తారు. అవకాశాలు కలిగివస్తాయి. సమర్థతను గుర్తింపు లభిస్తుంది. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. ప్రత్యర్థులతో జాగ్రత్త. ఎదుటివారి తీరును గమనించి మెలగండి. ఆదాయ వ్యయాలు సంతృప్తికరం రోజు వారి ఖర్చులే ఉంటాయి. చెల్లింపుల్లో జాప్యం. వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. ఒక సంబంధం ఆసక్తి కలిగిస్తుంది. అవతలి వారి తాహతను తెలుసుకోండి. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. సోమవారం నాడు ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవచ్చు. అజ్ఞాత వ్యక్తులు మోసగించే అస్కారం ఉంది. మీ శ్రీమతి వైఖరిలో మార్పు వస్తుంది. కుటుంబ సౌఖ్యం, ప్రశాంతత పొందుతారు. వృత్తి ఉపాధి పథకాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. వ్యాపారాల్లో ఇబ్బందులుండవు. హోల్ సేల్ వ్యాపారులకు ఆదాయాభివృద్ది
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
ఈ వారం కొంతమేరకు అనుకూలం. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. మీ కృషి నిదానంగా ఫలిస్తుంది. కొత్త పనులు చేపడతారు. స్నేహసంబంధాలు బలపడతాయి. ఖర్చులు విపరీతం. రుణాలు, చేబదుళ్లు స్వీకరిస్తారు. మీ శ్రీమతి వైఖరిలో మార్పు వస్తుంది. కుటుంబ సౌఖ్యం, ప్రశాంతత పొందుతారు. సంతానం చదువులపై దృష్టి పెట్టండి. తరచు సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం తీవ్రంగా ఆలోచింపచేస్తుంది. నోటీసులు అందుకుంటారు. అనుభవజ్ఞుల సలహా పాటించండి. ఒంటెత్తు పోకడ తగదు. చిన్ననాటి మిత్రులను కలుసుకుంటారు. గత అనుభవాలు అనుభూతినిస్తాయి. ఉద్యోగస్తులకు ఏకాగ్రత, సమయపాలన, ప్రధానం. వ్యాపారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. నూతన పెట్టుబడులకు సకాలం. ముఖ్యులలో ఒకరికి వీడ్కోలు పలుకుతారు.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
కార్యసాధన కోసం మరింతగా శ్రమించాలి. పట్టుదలతో యత్నాలు సాగించండి. అవగాహన లేని విషయాల్లో జోక్యం తగదు. పరిచయం లేనివారితో మితంగా సంభాషించండి. పనుల ప్రారంభంలో ఆటంకాలెదురైనా విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఆదాయ వ్యయాలకు పొంతన ఉండదు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. వాయిదాలు చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. గృహమరమ్మతులు చేపడతారు. వారి నుంచి అభ్యంతరాలెదురవుతాయి. పెద్దల జోక్యంతో సమస్య పరిష్కారమవుతుంది. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. కనిపించకుండా పోయిన వస్తువులు లభ్యమవుతాయి. ఉపాధి పథకాలు చేపడతారు. వృత్తుల వారికి సామాన్యం, ఉన్నత అధికారులకు బాధ్యతలు మార్పు. వ్యాపారాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. పందేలు, సాహసకృత్యాలకు పాల్పడవద్దు.
సింహం మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
అనురాగ వాత్సల్యాలు వెల్లివిరుస్తాయి. గృహంలో ప్రోత్సాహకర వాతావరణం నెలకొంటుంది. సంతోషకరమైన వార్తలు వింటారు. ఖర్చులు విపరీతం, డబ్బుకు ఇబ్బంది ఉండదు. గృహనిర్మాణాలను రుణం మంజూరవుతుంది. చేపట్టిన పనులు త్వరితగతి సాగుతాయి. ప్రముఖులకు సన్నిహితులవుతారు. ప్రత్యర్థులతో బుధవారం నాడు అనుకోని సంఘటన ఎదురవుతుంది. అయిన వారితో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. సంతానం విద్యాయత్నం ఫలిస్తుంది. స్థిరచరాస్తుల క్రయవిక్రయంలో పునరాలోచన శ్రేయస్కరం. మీ శ్రీమతి సలహా పాటించండి. భేషజాలకు పోవద్దు. వ్యాపారాలు క్రమంగా ఊపందుకుంటాయి. వృత్తి ఉపాధి పథకాల్లో పురోభివృద్ధి సాధిస్తారు. ఉద్యోగస్తులకు ఒత్తిడి, పనిభారం ఉపాధ్యాయుల స్థానచలనం, ప్రయాణంలో ఒకింత అవస్తలెదుర్కుంటారు.
కన్య: ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
గ్రహాల సంచారం అనుకూలంగా ఉంది. వ్యూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. మీ కృషిలో లోపం లేకుండా చూసుకోండి. కొంతమొత్తం ధనం అందుతుంది. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా వ్యయం చేస్తారు. చేపట్టిన పనులు పూర్తికావస్తున్న సమయంలో ఆటంకాలెదురవుతాయి. మీపై శకునాల ప్రభావం అధికం. పలుకుబడి కలిగిన వారితో పరిచయాచేర్పడతాయి. ఇంటా బయటా మీ మాటకు తిరుగుండదు. వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. ఉభయులకు చక్కని పరిష్కారం చూపుతారు. మంగళవారం నాడు పెద్దమొత్తం నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. బ్యాంకు వివరాలు గోప్యంగా ఉంచండి. మీ చొరవతో వివాహసంబంధం నిశ్చయమవుతుంది. స్వల్ప అస్వస్థతకు గురవుతారు. వ్యాపారాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగ బాధ్యతల్లో అలక్ష్యం తగదు. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగయోగం.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
ఆదాయవ్యయాలు సంతృప్తికరం. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. ధనసహాయం తగదు. మీ ఇబ్బందులను సున్నితంగా తెలియజేయండి. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. మీపై శకునాల ప్రభావం అధికం. శనివారం నాడు ప్రముఖుల ఇంటర్వ్యూకోసం నిరీక్షణ తప్పదు. చిన్న విషయానికే అసహనం చెందుతారు. ఓర్పుతో మెలగండి. దంపతుల మధ్య అవగాహన నెలకొంటుంది. అయిన వారు మీ అశక్తతను అర్ధం చేసుకుంటారు. సన్నిహితుల చొరవతో ఒక సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. సంతానం ఉన్నత విద్యాయత్నం. ఫలిస్తుంది. మానసికంగా కుదుటపడతారు. వ్యవహారంలో తొందరపాటు నిర్ణయం తగదు. వ్యాపారాభివృద్ధికి చేపట్టిన పథకాలు నిదానంగా సత్ఫలితాలిస్తాయి. వృత్తి ఉపాధి పథకాల్లో నిలదొక్కుకుంటారు. ఉద్యోగ బాధ్యతల పట్ల ఏకాగ్రత వహించండి. పుణ్యకార్యంలో పాల్గొంటారు.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
పరిస్థితులు క్రమంగా మెరుగుపడతాయి. లౌక్యంగా పనులు చక్కబెట్టుకుంటారు. కొంతమొత్తం ధనం అందుతుంది. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. ఆదివారం నాడు పరిచయస్తుల రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. కార్యక్రమాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఇతరుల విషయంలో జోక్యం తగదు. మీ గౌరవమర్యాదలకు భంగం కలుగకుండా మెలగండి. ఆప్తులతో సంభాషణ ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. లక్ష్యసాధనకు ఉత్సాహంగా శ్రమిస్తారు. ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉంటుంది. కనిపించకుండా పోయిన పత్రాలు లభ్యమవుతాయి. సోదరులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. మీ అభిప్రాయాలకు స్పందన లభిస్తుంది. ఉపాధ్యాయులకు బాధ్యతల మార్పు, స్థానచలనం. ఉద్యోగస్తులకు ధనప్రలోభం తగదు. వ్యాపారాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. పెట్టుబడులకు తరుణం కాదు, వాయిదా పడిన మొక్కులు తీర్చుకుంటారు.
ధనస్సు మూల, పూర్వాషాడ 1, 2, 3, 4 పాదములు, ఉత్తరాషాఢ 1వ పాదం
తలపెట్టిన కార్యం సఫలమవుతుంది. వస్తులాభం ఉన్నాయి. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ఆదాయం బాగుంటుంది. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా ఖర్చుచేస్తారు. మాటతీరు ఆకట్టుకుంటుంది. స్నేహంబంధాలు బలపడతాయి. బుధవారం నాడు అందరిలోను మితంగా సంభాషించండి. మా మాటలు చేరవేసేవారున్నారు జాగ్రత్త, వాస్తుదోషనివారణ చర్యలు చేపడతారు. సోదరీసోదరుల నుంచి అభ్యంతరాలెదురవుతాయి. పెద్దల జోక్యంతో సమస్య పరిష్కారమవుతుంది. సంతానానికి మంచి ఫలితాలున్నాయి. ఆప్తులకు సమాచారం అందిస్తారు. సంస్థల స్థాపనలకు రుణాలు మంజూరవుతాయి. వ్యాపారాభివృద్ధికి పథకాలు చేపడతారు. పెద్దమొత్తం సరుకు కలలో జాగ్రత్త. ఉద్యోగస్తులకు వార్యతం మార్పు, అధికారులకు స్థానచలనం, చెంచాలు, సాహసకృత్యాలకు పాల్పడవద్దు.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు, శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
కార్యసాధనలో సఫలమవుతారు. అనుకున్న ధనం అందుతుంది. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. ఒక అవసరానికి ఉంచిన ధనం మరో దానికి వ్యయం చేస్తారు. శుక్రవారం వారు పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. మీ సిఫార్సుతో ఒకరికి మేలు జరుగుతుంది. తెగిపోయిన బంధుత్వాలు బలపడతాయి. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు అందుకుంటారు. మీ శ్రీమతి ఆరోగ్యం కుదుటపడుతుంది. బంధువులతో సంభాషణ ఉత్సాహం కలిగిస్తుంది. వివాహయత్నం తీవ్రంగా సాగిస్తారు. ఒక సంబంధం కుదిరే సూచనలున్నాయి. మీ ఇష్టాయిష్టాలను స్పష్టంగా తెలియజేయండి. వ్యాపారాల్లో స్వల్ప చికాకులు, మీమహా ఇబ్బందులుండవు. ఉపాధ్యాయులకు పదవీయోగం, న్యాయ, వైద్య రంగాల వారికి ఆదాయాభివృద్ధి, విందులకు హాజరవుతారు.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
శుభకరమైన వార్త వింటారు. మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. ఉత్సాహంగా కొత్త యత్నాలు చేపడతారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. సభ్యత్యాలు స్వీకరిస్తారు. బాధ్యతగా మెలగాలి. ఆదాయం బాగుంటుంది. ఆర్భాటాలకు వ్యయం చేస్తారు. పెట్టుబడులకు తరుణం కాదు. మీ విషయాల్లో ఇతరుల జోక్యానికి అవకాశమివ్వవద్దు. ఫోన్ సందేశాల వల్ల అప్రమత్తంగా ఉంచాలి. ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దు. గురువారం నాడు పనులు అస్తవస్త్యంగా సాగుతారు. చిన్ననాటి పరిచయస్తులను కలుసుకుంటారు. గత సంఘటనలు అనుభూతినిస్తాయి. మీ సాయంతో ఒకరికి మేలు జరుగుతుంది. వ్యాపారాభివృద్ధికి పథకాలు రూపొందిస్తారు. వ్యాపారులకు ఆదాయాభివృద్ధి, ఉపాధ్యాయులకు ఒత్తిడి, పనిభారం, ఉపాధి పథకాలు సంతృప్తినిస్తాయి. వివాదాలు పరిష్కార దిశగా సాగుతాయి.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
వ్యవహారానుకూలత ఉంది. లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారు. మీ సామర్థ్యంపై నమ్మకం కలుగుతుంది. యత్నాలకు సన్నిహితులు ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. వ్యవహారాలు అనుకూలిస్తాయి. సంతృప్తికరం. కొంతమొత్తం పొదుపుచేస్తారు. దూరపు బంధుత్వాలు బలపడతాయి. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి రాగలుగుతారు. గృహమార్పు అనివార్యం. విలువైన వస్తువులు, పత్రాలు జాగ్రత్త పనులు, బాధ్యతలు ఇతరులకు పురమాయించవద్దు. ఆదివారం వారు అప్రియమైన వార్త వినవలసి వస్తుంది. అయిన వారితో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. అభిప్రాయాలకు విలువ ఇవ్వండి. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది. ఆశావహదృక్పథంతో ఇంటర్వ్యూలకు హాజరుకండి. ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతి, వ్యాపారాల్లో ఒడిదుడుకులను తట్టుకుంటారు. చిరువ్యాపారులకు సామాన్యం వృత్తుల వారికి ఆదాయాభివృద్ధి.
మా అల్లుడు ఓ సైకో, భార్య బ్యాగులో ట్రాకర్ పెట్టేవాడు: రాధా గాయత్రి తల్లి ఆవేదన
బిట్స్ పిలానీలో చదివిన ఉన్నత విద్యావంతుడని, తమ కుమార్తె జీవితం ఉజ్జ్వలంగా వుంటుందని అతడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తే, ఓ సైకోలా మారి తమ కుమార్తెను బలి తీసుకున్నాడంటూ రాధా గాయత్రి తల్లి ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు. పెళ్లయిన కొద్దిరోజులకే అతడి నిజరూపం బైట పెట్టాడనీ, భార్య బ్యాగులో ట్రాకర్ పెట్టి ఆమె ఎటు వెళ్తుందా అని ప్రతినిత్యం గమనిస్తుండేవాడనీ, అంతటి అనుమానంతో భార్యపై విశ్వాసం లేని వ్యక్తిని భర్తగా తమ కూతురికిచ్చి పెళ్లి చేసినందుకు చింతిస్తున్నట్లు ఆమె ఉద్వేగం చెందారు. అట్లాంటి సైకో తత్వం కలిగిన వ్యక్తి ఏ అమ్మాయికి భర్తగా రాకూడదని కోరుకుంటున్నామని అన్నారు.
బ్యాంక్ లాకర్లో రూ. 1.50 కోట్ల నగదు.. ఏసీబీ చిక్కిన నరహరికి 14 రోజుల జ్యుడీషియల్ కస్టడీ
అక్రమ ఆస్తుల కేసు నమోదు చేసిన అనంతరం, సర్వే, భూ రికార్డుల విభాగం డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ఎస్. నరహరి రావుకు చెందిన డజనుకు పైగా ప్రదేశాలలో తెలంగాణ అవినీతి నిరోధక శాఖ (ఏసీబీ) అధికారులు సోదాలు నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో, షాహలీబండలోని కెనరా బ్యాంకులో రావు భార్య పేరిట ఉన్న లాకర్లలో ఒకదానిలో రూ. 1.50 కోట్లను అధికారులు గుర్తించారు. రావు, ఆయన బినామీలకు సంబంధించిన ప్రదేశాలలో జరిపిన ఈ సోదాల్లో, ఆయన భార్య పేరిట ఉన్న మరో రెండు లాకర్లను కూడా గుర్తించినట్లు ఒక అధికారి తెలిపారు.
నీట్ యూజీ- 2026.. అబుదాబిలో ఎగ్జామ్ సెంటర్ వేసిన ఎన్టీఏ.. విద్యార్థి షాక్
మహారాష్ట్రలోని నాగ్పూర్కు చెందిన ఒక విద్యార్థికి, ఆదివారం జరగనున్న నీట్ యూజీ- 2026 పునఃపరీక్ష కోసం నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ) అబుదాబిలో పరీక్షా కేంద్రాన్ని కేటాయించింది. దీంతో ఆ విద్యార్థి తల్లిదండ్రులు ఈ విషయాన్ని ఎన్టీఏ దృష్టికి తీసుకెళ్లి, సవరణ చేయాలని కోరారు. అబ్దుల్లా తాలిబ్ అనే ఆ విద్యార్థి పరీక్ష కోసం నాగ్పూర్, వార్ధా, భండారా కేంద్రాలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు. అయితే, ఎన్టీఏ జారీ చేసిన పరీక్షా పత్రాన్ని (అడ్మిట్ కార్డ్) చూసినప్పుడు, తనకు అబుదాబిలో పరీక్షా కేంద్రం కేటాయించబడిందని తెలిసి అతను షాక్కు గురయ్యాడని అతని తండ్రి డాక్టర్ మహమ్మద్ తాలిబ్ చెప్పారు.
క్రైస్తవ ప్రార్థనా కేంద్రంలో దోపిడీ, వేధింపులు.. 17ఏళ్ల బాలుడిపై దాడి
క్రైస్తవ ప్రార్థనా కేంద్రంలో బాలికలు వేధింపులకు గురయ్యారు. ఒక క్రైస్తవ ప్రార్థనా కేంద్రం సిబ్బంది 17 ఏళ్ల బాలుడిపై దాడి చేశారన్న ఆరోపణలపై చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ జరిపిన ప్రాథమిక విచారణలో, అక్కడ ఉన్న ఇతర పిల్లలు కూడా ఇలాంటి అనుభవాలనే ఎదుర్కొన్నట్లు తేలిందని అధికారులు శనివారం తెలిపారు. పోలీసు కేసు నమోదైన తర్వాత విచారణ చేపట్టిన సీడబ్ల్యూసీ, ఆ కేంద్రంలో ఉంటున్న మరికొందరు పిల్లలు కూడా వేధింపులు, దోపిడీకి గురైనట్లు సూచించే ఆధారాలను గుర్తించింది. అనక్కరకు చెందిన ఒక బాలుడిపై దాడి చేశారన్న ఆరోపణలపై, పతనంతిట్టలోని 'ఎలోహిమ్ గ్లోబల్ వర్షిప్ సెంటర్'కు చెందిన ముగ్గురు సిబ్బందిపై ఇడుక్కి జిల్లాలోని కట్టప్పన పోలీసులు మొదట జూన్ 17న కేసు నమోదు చేశారు.
ప్రియుడితో రొమాన్స్కు అడ్డుగా వున్నాడని రెండేళ్ల కొడుకును చంపేసిన తల్లి
ప్రియుడి కోసం కన్నబిడ్డను కడతేర్చింది ఓ తల్లి. పరాయి వ్యక్తి వ్యామోహానికి లొంగిపోయిన ఒక కన్నతల్లి, తన ప్రియుడితో గడపడానికి అడ్డుగా వున్న రెండేళ్ల సొంత కొడుకును హతమార్చింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. సిద్దిపేట జిల్లాకు చెందిన జ్యోతి, స్వామి దంపతులు ఉపాధి వెతుక్కుంటూ మేడ్చల్ జిల్లా కీసరకు వలసవచ్చి అక్కడే నివాసం ఉంటున్నారు. అయితే జ్యోతికి వివాహానికి ముందే నవీన్ అనే వ్యక్తితో ప్రేమాయణం ఉంది. పెళ్లయి పిల్లలు ఉన్నప్పటికీ ఆమె తన పాత ప్రియుడితో వివాహేతర సంబంధాన్ని కొనసాగిస్తూ వచ్చింది. ఈ క్రమంలోనే గత నెల 29న భర్త ఇంట్లో లేని సమయంలో ప్రియుడు నవీన్ జ్యోతి ఇంటికి వచ్చాడు.
సత్వ గుణం అంటే ఏమిటి? భగవద్గీతలో కృష్ణుడు చెప్పిందేమిటి?
సత్వ గుణం. ఈ ఉత్తమ గుణం గురించి భగవద్గీతలోని 14వ అధ్యాయం.. అంటే గుణత్రయ విభాగ యోగంలో శ్రీకృష్ణుడు సత్వ గుణం గురించి ఇలా వివరించాడు. సత్వ గుణం నిర్మలమైనది కావడం వల్ల అది ప్రకాశాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది. ఇది మనుషులను సుఖం పట్ల, జ్ఞానం పట్ల ఆసక్తిని పెంచడం ద్వారా బంధిస్తుంది. చనిపోయే సమయంలో సత్వ గుణం ప్రాధాన్యంగా ఉన్నవారు ఉత్తమమైన, పవిత్రమైన లోకాలను పొందుతారు. చుట్టుపక్కల ఎంత గందరగోళం ఉన్నా, మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవడానికి సత్వ గుణం ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది. అంతటి ఉత్తమ గుణాన్ని పెంచుకునే మార్గాలు వున్నాయి.
21-06-2026 నుంచి 27-06-2026 వరకు వార ఫలితాలు - మీ మాటకు తిరుగుండదు
మేషం: అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసిద్ధి, వ్యవహారానుకూలత ఉన్నాయి. మాట నిలబెట్టుకుంటారు. పరిచయాలు ఉన్నతికి తోడ్పడతాయి. ఆదాయం బాగుంటుంది. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. దంపతుల మధ్య అవగాహన నెలకొంటుంది. స్థిరాస్తి కొనుగోలు దిశగా ఆలోచిస్తారు. రియల్ ఎస్టేట్ మధ్యవర్తులతో జాగ్రత్త. ప్రతి విషయం క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోండి. తొందరపాటు నిర్ణయం తగదు. అనుభవజ్ఞులను సంప్రదించండి. శుక్రవారం నాడు పనుల ప్రారంభంలో ఆటంకాలెదురవుతాయి. మొండి ధైర్యంతో ముందుకు సాగుతారు. మీ చొరవతో ఒక సమస్య సానుకూలమవుతుంది. సంతానానికి శుభపరిణామాలున్నాయి. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. ఉద్యోగస్తులకు ఏకాగ్రత, సమయపాలన ముఖ్యం. ఉపాధ్యాయులకు స్థానచలనం. వ్యాపారాభివృద్ధికి పథకాలు రూపొందిస్తారు. చిరువ్యాపారులకు ఆశాజనకం.
20-06-2026 శనివారం ఫలితాలు.. కొత్తవారిని నమ్మవద్దు..
మేషం: అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. పరిచయాలు బలపడతాయి. పనులు అనుకున్న విధంగా సాగవు. ఒత్తిడికి గురి కావద్దు. నగదు చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి లాగలుగుతారు. వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు ఓర్పు, పట్టుదలతో శ్రమించండి. యత్నాలు విరమించుకోవద్దు. కావలసిన ధనం అందుతుంది. పనులు సానుకూలమవుతాయి. ఆందోళన కలిగించిన సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. దూరపు బంధువులను కలుసుకుంటారు. ప్రయాణంలో అవస్థలెదుర్కుంటారు.
తిరుమల శ్రీవారి గడ్డానికి పచ్చకర్పూరం ఎందుకు రాస్తారు?
కలియుగ దైవం తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వరుని గడ్డానికి గాయం అవ్వడానికి కారణమైన గడ్డపారను ఎంతమంది చూసి వుంటారు? ఆ గడ్డపార ఆలయం మహా ద్వారం వద్ద నుంచి లోపలికి వెళ్లేటప్పుడు కుడి వైపు గోడకు దానిని వేలాడదీసి వుంచారు. పూర్వ జన్మలో గొప్ప యోగి అయిన అనంతాళ్వార్ శ్రీనివాసుని భక్తునిగా జన్మిస్తాడు. దీనికి కారణం గత జన్మలో యోగిగా వున్నప్పుడు ఆయన స్వామివారి కైంకర్యంలో అహంకారంతో చిన్న పొరబాటు చేస్తాడు. ఆ కారణం చేత కలియుగంలో తను అవతారం దాల్చినప్పుడు స్వహస్తాలతో కష్టపడి తన కోసం తోటను పెంచి సేవ చేయమన్న భగవంతుని శాపం కారణంగా అనంతాళ్వారుగా జన్మిస్తారు.