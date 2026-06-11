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  4. Gold, silver prices fall up to 2 pc amid West Asia tensions
Written By సెల్వి
Last Updated : Thursday, 11 June 2026 (14:37 IST)

పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు... 2 శాతం వరకు పడిపోయిన బంగారం, వెండి ధరలు

Gold Jewelry
BY: సెల్వి
Publish: Thu, 11 Jun 2026 (14:34 IST) Updated: Thu, 11 Jun 2026 (14:37 IST)
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పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతుండటంతో గురువారం బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. ఈ మేరకు బంగారం, వెండి ధరలు 2 శాతం వరకు పడిపోయాయి. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్‌లో, ఆగస్టు నెలవారీ బంగారం ఫ్యూచర్స్ సుమారు మధ్యాహ్నం 12 గంటల సమయానికి 1 శాతం లేదా రూ. 1,573 తగ్గి, రూ. 1,46,444 వద్ద కనిష్ట స్థాయిని తాకాయి.
 
బంగారం ధర 0.11 శాతం లేదా రూ. 157 తగ్గి రూ. 1,47,860 వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఇది అంతకుముందు ముగింపుతో పోలిస్తే 0.04 శాతం లేదా రూ. 72 పెరిగి, రూ. 1,48,089 వద్ద గరిష్ట స్థాయిని తాకింది. మరోవైపు, జూలై నెలవారీ వెండి ఫ్యూచర్స్ రూ. 1,005 లేదా 0.43 శాతం తగ్గి రూ. 2,34,500 వద్ద ట్రేడవుతున్నాయి.
 
ఈ సెషన్‌లో వెండి ధర 2.12 శాతం తగ్గి రూ. 2,30,493 వద్ద కనిష్ట స్థాయిని తాకింది. ఇది అంతకుముందు ముగింపుతో పోలిస్తే 0.04 శాతం లేదా రూ. 103 తగ్గి, రూ. 2,35,402 వద్ద గరిష్ట స్థాయిని నమోదు చేసింది. అంతకుముందు రోజు ప్రారంభంలో, ఎంసీఎక్స్‌లో బంగారం, వెండి ధరలు వరుసగా రూ. 1,46,518, రూ. 2,31,671 వద్ద ప్రారంభమయ్యాయి.
 
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో కూడా వెండి, బంగారం ధరలపై ఒత్తిడి కొనసాగింది. కామెక్స్ వెండి 1.29 శాతానికి పైగా తగ్గి $63.90 వద్ద ట్రేడవుతుండగా, కామెక్స్ బంగారం 0.68 శాతం తగ్గి ఔన్స్‌కు $4,105.30 వద్ద ట్రేడవుతోంది.
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