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ఎనిమిది నెలల కనిష్ట స్థాయికి పడిపోయిన బంగారం ధరలు
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు మంగళవారం ఔన్స్కు $4,000 స్థాయి కంటే దిగువకు పడిపోయాయి ఇది గత ఎనిమిది నెలల్లోనే కనిష్ట స్థాయి. దీని ప్రభావంతో దేశీయ మార్కెట్లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,45,800కు చేరింది. పశ్చిమ ఆసియాలో నెలకొన్న ఆందోళనల కారణంగా జూన్ నెలలో ధరలు 12 శాతం, అలాగే జూన్ త్రైమాసికంలో 15 శాతం మేర తగ్గుముఖం పట్టాయి.
మంగళవారం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధర $3,970 స్థాయిని తాకినప్పటికీ, ఆ తర్వాత తిరిగి $4,000 స్థాయి పైకి పుంజుకుంది. ఈ విలువైన బంగారం ధర ఈ నెలలో 12 శాతానికి పైగా, ప్రస్తుత త్రైమాసికంలో సుమారు 15 శాతం మేర తగ్గింది.
ఢిల్లీ స్పాట్ మార్కెట్లో, గత సెషన్లో రూ. 1,46,600గా ఉన్న బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,45,800కు తగ్గింది. మధ్యప్రాచ్య పరిణామాలు, అమెరికా వడ్డీ రేట్ల భవిష్యత్తు తీరుపై పెట్టుబడిదారులు అప్రమత్తంగా ఉండటంతో, మంగళవారం నాడు ఔన్స్కు బంగారం ధర $4,000 స్థాయి కంటే దిగువకు పడిపోయింది. ఇది గత ఎనిమిది నెలల్లోనే అత్యల్ప స్థాయి అని కేడియా కమోడిటీస్ ఎండీ అజయ్ కేడియా పేర్కొన్నారు.
అలాగే వెండి ధర ఔన్స్కు $57, $59 మధ్య కదలాడింది. దేశీయ స్పాట్ మార్కెట్లో వెండి ధర కిలోకు రూ. 2,30,700గా నమోదైంది. ఈ సంవత్సరం యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ మూడుసార్లు వడ్డీ రేట్లను పెంచుతుందని మార్కెట్లు అంచనా వేస్తున్నాయి.
అందులో మొదటి పెంపు సెప్టెంబర్లో జరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ వడ్డీ రేట్ల పెంపు యూఎస్ డాలర్కు మద్దతునిస్తుంది, అందుకే పెట్టుబడిదారులు బంగారం వైపు మళ్లుతున్నారు.
మధ్యప్రాచ్య సంక్షోభం విషయానికొస్తే, ఖతార్లో శాంతి చర్చలు జరుపుతామని యూఎస్ ప్రకటించింది. అయితే, ఈ పరిణామాన్ని ఇరాన్ ధృవీకరించకపోవడంతో అనిశ్చితి కొనసాగుతోంది.
నటి దివ్య సురేష్కు చేదు అనుభవం.. భద్రత ఎక్కడ ఉన్నాయి? (video)
కన్నడ బిగ్ బాస్ ఫేమ్, ప్రముఖ నటి దివ్య సురేష్కు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. ఆదివారం రాత్రి సుమారు 11.30 గంటల సమయంలో ఆమె తన కజిన్తో కలిసి పార్క్ చేసి ఉన్న తన కారు వైపు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు. ఆ సమయంలో ఓ గుర్తుతెలియని వ్యక్తి వారిని వెంబడించడం ప్రారంభించాడు. అంతటితో ఆగకుండా సదరు వ్యక్తి నడుస్తూనే అత్యంత అసభ్యకరమైన చేష్టలకు పాల్పడ్డాడు. రాత్రివేళల్లో నడిచినంత మాత్రాన ఏ మహిళ కూడా ఇలాంటి వేధింపులను ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం లేదని నటి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన కొన్ని దృశ్యాలను దివ్య సురేష్ తన మొబైల్ కెమెరాలో రికార్డ్ చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. కారులోకి వెళ్లగానే ఆ వ్యక్తి మరింత దగ్గరకు రావడంతో వెంటనే పోలీసులకు ఫోన్ చేయాలని ఆమె కజిన్ కోరడం ఆ వీడియోలో రికార్డయ్యింది.
Samantha: మహిళా సూపర్ స్టార్లు రావాలంటే నిర్మాతలు ముందుకు రావాలి : సమంత రూత్ ప్రభుv
కొంత విరామం తర్వాత సమంత రూత్ ప్రభు 'మా ఇంటి బంగారం' చిత్రంతో వెండితెరపైకి తిరిగి వచ్చారు. ఈ చిత్రం సానుకూల సమీక్షలను అందుకోవడమే కాకుండా బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి విజయాన్ని సాధించింది. అయితే, మహిళా ప్రధాన చిత్రాలలో చాలా తక్కువ మాత్రమే ఇలాంటి వాణిజ్య విజయాన్ని అందుకుంటాయి. 'వెరైటీ ఇండియా'కు ఇచ్చిన ఇటీవలి ఇంటర్వ్యూలో, మహిళా సూపర్ స్టార్లను సృష్టించేందుకు నటీమణులపై మరింత పెట్టుబడి పెట్టాల్సిన అవసరం గురించి సమంత మాట్లాడారు.
Vishal: శివ చూశాక దర్శకుడిగా మారాలని ఫిక్స్ అయ్యాను : విశాల్
సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్ మీద 99వ ప్రాజెక్ట్గా విశాల్ హీరోగా, దర్శకుడిగా చేస్తున్న చిత్రం ‘మకుటం’. స్వర్గీయ ఆర్ బీ చౌదరి నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో అంజలి, దుషార విజయన్ హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. ఈ మూవీ నుంచి వచ్చిన టీజర్, ఫస్ట్ సింగిల్ ‘ది రైజ్ అఫ్ లింగా’ అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి. తాజాగా ఆదివారం (జూన్ 28) నాడు సెకండ్ సింగిల్ ‘నచ్చాకే వచ్చేరా’ అనే పాటను విడుదల చేశారు.
Virat Karna: చలికి శరీరం ఫ్రీజ్ అయింది - నాగసాధు మేకప్ కి ఆరు గంటలు పట్టేది.: విరాట్ కర్ణ
'విరాట్ కర్ణ హీరోగా అభిషేక్ నామా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఎపిక్ అడ్వెంచర్ థ్రిల్లర్ 'నాగబంధం – ది సీక్రెట్ ట్రెజర్'. నిక్ స్టూడియోస్ బ్యానర్పై కిషోర్ అన్నపురెడ్డి, నిశిత నాగిరెడ్డి ఈ చిత్రాన్ని భారీ బడ్జెట్ తో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు. జూలై 3న ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా హీరో విరాట్ కర్ణ విలేకరుల సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.