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పడిపోయిన బంగారం, వెండి ధరలు.. ఎంతంటే?
బంగారం వెండి ధరలు పడిపోయాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్స్కు 4,300 డాలర్ల కనిష్టానికి పడిపోవడం మదుపర్లలో ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ముడి చమురు ధరలు 4 శాతం వరకు పెరగడం కూడా మార్కెట్ ఒడిదుడుకులకు ప్రధాన కారణంగా మారుతోంది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చోటుచేసుకున్న ప్రతికూల సంకేతాల కారణంగా బంగారం పది గ్రాములకు రూ.2వేల మేర తగ్గి, రూ.1.54 లక్షల దిగువకు చేరుకుంది. వెండి ధర కూడా ఇదే బాటలో పయనిస్తూ కిలోకు రూ. 6,500 కంటే ఎక్కువగా క్షీణించి రూ. 2.43 లక్షల లోపు ట్రేడ్ అవుతోంది.
అమెరికా వడ్డీ రేట్లు దీర్ఘకాలం అధికంగా ఉంటాయన్న సంకేతాలు బంగారం ధరలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ద్రవ్యోల్బణం పెరగడం వల్ల కేంద్ర బ్యాంకులు వడ్డీ రేట్లను తగ్గించే అవకాశం లేదని స్పష్టమవుతోంది.
Peddi contravercy : రాంచరణ్ పెద్ది మూవీ పై స్పందించని ప్రముఖులు, దర్శకుడు క్షమాపణ ?
రాంచరణ్ పెద్ది మూవీ విడుదలకు ముందే ఎగ్జిబిటర్లు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, నిర్మాతల మధ్య మాటల యుద్ధం జరిగింది. ఇక రిలీజ్ తర్వాత పెద్ది సినిమా గురించి ఇండస్ట్రీ ప్రముఖులెవరూ స్పందిచకపోవడం విచారకరమని సోషల్ మీడియా లో జోరుగా విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. మామూలు సినిమాకు సైతం చిరంజీవి స్పందించి ట్వీట్ చేయడం ఆనవాయితీ. అదేవిధంగా బాలీవుడ్ సినిమా దురంధర్ విడుదల తర్వాత తెలుగు పరిశ్రమ హీరోలు, దర్శకులు తెగ ప్రచారాన్ని భుజాన వేసుకున్నట్లు స్పందించారు. వారంతా పెద్ది సినిమా తర్వాత ఏమయ్యారంటూ ఘాటుగా విమర్శిస్తున్నారు.
Sunitha: గాయని సునీత తనయుడు ఆకాష్ కు కొత్త మలుపు అవుతుందా..
ప్రముఖ నేపథ్య గాయని సునీత తనయుడు ఆకాష్ గోపరాజు హీరోగా ద్వితీయ చిత్రంగా కొత్త మలుపు రూపొందింది. ఇటీవలే టీజర్ ను విడుదల చేశారు. భైరవి అర్ధ్యా హీరోయిన్. శివ వరప్రసాద్ కేశనకుర్తి దర్శకుడు. తాటి బాలకృష్ణ నిర్మాత. జూన్ 12న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. తధాస్తు క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై నిర్మితమైన ఈ చిత్రాన్ని మైత్రి మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ విడుదల చేయనుంది. ఈ సందర్భంగా ప్రముఖ దర్శకుడు ఎ. కోదండరామి రెడ్డి చిత్ర ట్రైలర్ను విడుదల చేసి చిత్ర యూనిట్కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
Ravi Teja: కూతురి కోసం తండ్రిగా ఇరుముడి వేసుకున్న రవితేజ ఏం చేశాడు
అంకితభావం గల తండ్రి పాత్రలో రవితేజ ఇరుముడి చిత్రంలో కనిపించనున్నారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్' నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి దర్శకుడు శివ నిర్వాణ దర్శకుడు. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన 'ది హార్ట్ ఆఫ్ ఇరుముడి' గ్లింప్స్ కు వచ్చిన అద్భుతమైన స్పందనతో సినిమాపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. భక్తి, కుటుంబ భావోద్వేగాలు, యాక్షన్ అంశాల సమ్మేళనంగా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా ఉండబోతోంది.
Boyapati Srinu: భోళా బాలయ్య సాంగ్ అద్భుతంగా ఉంది : డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను
గాడ్ ఆఫ్ మాసెస్ నందమూరి బాలకృష్ణ పుట్టిన రోజు(జూన్ 10) వేడుకలు సందర్భంగా రూపొందించిన "భోళా బాలయ్య" సాంగ్ లాంచ్ ఈవెంట్ ఘనంగా జరిగింది. ఎన్బీకే హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ వ్యవస్థాపకులు అనంతపురం జగన్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి బ్లాక్ బస్టర్ డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను ముఖ్య అతిథిగా హాజరై వేడుకకు మరింత ప్రత్యేకత తీసుకొచ్చారు. అభిమానుల సందడి మధ్య ఈ కార్యక్రమం గ్రాండ్గా జరిగింది.