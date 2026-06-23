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Written By సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 23 June 2026 (23:01 IST)

జూన్ 24, 2026 తెలుగు రాష్ట్రాల వెదర్ రిపోర్ట్ ఎలా వుంది..?

AP weather Report
BY: సెల్వి
Publish: Tue, 23 Jun 2026 (22:56 IST) Updated: Tue, 23 Jun 2026 (23:01 IST)
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AP weather Report
ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణం: పగటిపూట తేలికపాటి వర్షం కురిసే అవకాశం (20శాతం) ఉంది.
 
రాత్రి వేళల్లో ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండి వర్షం పడే అవకాశం (65శాతం) ఎక్కువగా ఉంది.
 
ఉష్ణోగ్రతలు: గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 36°C, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 28శాతంగా నమోదవుతుంది.
 
గాలి, తేమ: పడమర దిశ నుండి గంటకు 13 మైళ్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయి. 
 
తేమ శాతం 50శాతంగా ఉంటుంది.
 
తెలంగాణ వాతావరణం
Telangana Weather
Telangana Weather
 
పగలు, రాత్రి రెండు సమయాల్లోనూ తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం (55శాతం - 60శాతం) ఉంది. 
 
ముఖ్యంగా ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్ వంటి 8 జిల్లాల్లో ఐఎండీ భారీ వర్షాల హెచ్చరిక జారీ చేసింది.
 
ఉష్ణోగ్రతలు: గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 32డిగ్రీలు, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 25డిగ్రీలుగా ఉంటుంది.
 
గాలి, తేమ: పడమర దిశ నుండి గంటకు 12 మైళ్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయి. 
 
వాతావరణంలో తేమ శాతం 61శాతం గా నమోదవుతుంది.
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సెల్వి

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