అమరావతి అభివృద్ధికి ఏడీబీ, ప్రపంచ బ్యాంకు నుంచి సానుకూల స్పందన
అమరావతి రాజధాని అభివృద్ధికి అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సంస్థల నుండి సానుకూల స్పందన లభించింది. ప్రపంచ బ్యాంకు, ఆసియా అభివృద్ధి బ్యాంకు (ఏడీబీ) ప్రతినిధులతో కూడిన ఒక సంయుక్త బృందం రాజధాని ప్రాంతంలో పర్యటించి, మౌలిక సదుపాయాల పనుల పురోగతి పట్ల సంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది.
ఈ ప్రతినిధి బృందం క్యాపిటల్ రీజియన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (సీఆర్డీఏ), అమరావతి డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (ఏడీసీఎల్) ఉన్నతాధికారులతో సవివరమైన సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించింది. ఈ చర్చల్లో ప్రాజెక్ట్ పురోగతి, నిధుల వినియోగం, తదుపరి దశ అభివృద్ధి ప్రణాళికలపై దృష్టి సారించారు.
తమ క్షేత్రస్థాయి పర్యటనలో భాగంగా, ప్రతినిధులు వైకుంఠపురం పంపింగ్ స్టేషన్ను, భవిష్యత్ అభివృద్ధి కోసం ప్రణాళిక చేయబడిన కృష్ణా నదీతీర ప్రాంతాలను తనిఖీ చేశారు. వారు కృష్ణా కరకట్ట E-1 రోడ్డును, మండడం పంచాయతీ ప్రాంతంలోని మౌలిక సదుపాయాల పనులను కూడా సమీక్షించారు.
ఈ బృందం E-3 సీడ్ యాక్సిస్ రోడ్డు యొక్క రెండవ, మూడవ దశలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి, అధికారులకు సూచనలు అందించింది. నిర్మాణ ప్రదేశాలలో పర్యావరణ పరిరక్షణ చర్యలు, కార్మికుల భద్రత, సామాజిక భద్రతా ప్రమాణాలను కూడా ఈ ప్రతినిధి బృందం సమీక్షించింది.
అమరావతి కోసం భూమిని కేటాయించిన రైతులు లేవనెత్తిన ఫిర్యాదులు, వారి సమస్యలను పరిష్కరించడానికి సీఆర్డీఏ తీసుకుంటున్న చర్యలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. రైతుల సమస్యలను పరిష్కరించడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నాలను ప్రతినిధులు అభినందించారు.
నిధుల విడుదల, రాబోయే ప్రాజెక్టుల రోడ్మ్యాప్పై కూడా చర్చలు జరిగాయి. ప్రపంచ బ్యాంకు, ఏడీబీ నుండి వచ్చిన సానుకూల స్పందన రాజధాని అభివృద్ధి తదుపరి దశకు మద్దతు ఇస్తుందని సీఆర్డీఏ అధికారులు విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. అమరావతిని ప్రపంచ స్థాయి రాజధాని నగరంగా నిర్మించేందుకు జరుగుతున్న ప్రయత్నాలకు ఈ పర్యటన కొత్త ప్రోత్సాహాన్ని అందించింది.