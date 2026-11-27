కాకినాడలో గల్లంతైన ఏడుగురు మత్స్యకారులు సురక్షితం
కాకినాడలో గల్లంతైన ఏడుగురు మత్స్యకారులు సురక్షితంగా వున్నట్లు తెలిసింది. కాకినాడ జిల్లా సుబ్బంపేటకు చెందిన ఏడుగురు మత్స్యకారులు సముద్రంలో గల్లంతవ్వగా, వారు సురక్షితంగా ఉన్నట్లు గుర్తించామని తెలిపారు.
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సుబ్బంపేటకు చెందిన ఈ ఏడుగురు మత్స్యకారులు ప్రస్తుతం అనకాపల్లి జిల్లా రాంబిల్లి సమీపంలో సురక్షితంగా ఉన్నారని జిల్లా కలెక్టర్ ఎం.ఎన్. హరేంధిర ప్రసాద్ ప్రకటించారు. వారు తిరిగి కాకినాడకు బయలుదేరారని, అర్ధరాత్రి సమయానికి చేరుకుంటారని ఆయన పేర్కొన్నారు.
నవంబర్ 4న గరికిన సింహాద్రి (బోటు యజమాని)తో పాటు సురాడ కోదండరావు, గంపల ప్రకాష్, తిర్రి నారాయణ, సురాడ చిన్న, మెరుగు నారాయణ, కండల రాము అనే మత్స్యకారులు ఒక మోటారు బోటులో చేపల వేట కోసం సముద్రంలోకి వెళ్లారని కలెక్టర్ వివరించారు.
ఒడిశాలోని పారాదీప్ తీర ప్రాంతంలో ఉన్నప్పుడు, తుపాను ప్రభావం కారణంగా నవంబర్ 19న వారితో సమాచార సంబంధాలు తెగిపోయాయి. దీనితో మత్స్యకారుల కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు.
మత్స్యకారులతో సంబంధాలు తెగిపోయాయని తెలియగానే, జిల్లా మత్స్యశాఖ అధికారులు వెంటనే స్పందించి కాకినాడ, పారాదీప్లలోని కోస్ట్ గార్డుకు, అలాగే చెన్నైలోని మారిటైమ్ రెస్క్యూ కోఆర్డినేషన్ సెంటర్కు సమాచారం అందించారని కలెక్టర్ తెలిపారు.
సంబంధిత విభాగాల సమన్వయంతో వెంటనే గాలింపు చర్యలు చేపట్టామని ఆయన చెప్పారు. కోస్ట్ గార్డు, పోలీసులు మరియు మత్స్యశాఖ అధికారులు నిరంతరం పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తూ, గాలింపు ప్రక్రియలో అవసరమైన సమాచారాన్ని అన్ని విభాగాల మధ్య సమన్వయం చేసుకుంటూ చర్యలు చేపట్టారు.