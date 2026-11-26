అబ్బా.. ఉద్యోగ ఒత్తిడి, ఒకే రకమైన జీవనశైలి.. స్ట్రోక్కు కారణమవుతుందా?
ఉద్యోగ ఒత్తిడి, ఒకే రకమైన జీవనశైలి... స్ట్రోక్ ప్రమాదం పెంచుతుందని తాజా అధ్యయనంలో తేలింది. చాలామంది ఉద్యోగస్తులకు రోజు హడావుడి అల్పాహారంతో మొదలై, గంటల తరబడి కూర్చోవడం, ట్రాఫిక్తో కొనసాగి, తక్కువ నిద్రతో ముగుస్తుంది. వీటి కారణంగా వ్యక్తికి స్ట్రోక్ వస్తుందని అర్థం కాదు.
stroke risk
కానీ వ్యాయామానికి, సకాలంలో భోజనానికి, విశ్రాంతికి లేదా క్రమం తప్పకుండా ఆరోగ్య పరీక్షలకు సమయం లేనప్పుడు ఏర్పడే అలవాట్లే ఆందోళన కలిగిస్తాయి. కాలక్రమేణా ఇది అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం, అధిక కొలెస్ట్రాల్ వంటి పరిస్థితులకు దారితీస్తుంది. ఇవన్నీ స్ట్రోక్కు నిర్ధారించబడిన ప్రమాద కారకాలు.
హోస్మాట్ హాస్పిటల్లో కన్సల్టెంట్ ఫిజీషియన్ (ఇంటర్నల్ మెడిసిన్) డాక్టర్ విశ్వాస్ కె మాట్లాడుతూ, దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి నిద్రను పాడుచేసి రక్తపోటును పెంచుతుంది. పని ఒత్తిడి ఎక్కువైనప్పుడు ధూమపానం, అనారోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్లు లేదా అధిక కెఫిన్ తీసుకోవడం వంటివి ఒత్తిడిని తగ్గించుకునే మార్గాలుగా మారవచ్చు.
కానీ వాటిపై క్రమం తప్పకుండా ఆధారపడటం వల్ల శరీరంపై భారం పెరుగుతుందే తప్ప ఉపశమనం లభించదు. ఒత్తిడిని స్ట్రోక్కు ప్రత్యక్ష లేదా అనివార్య కారణంగా భావించకూడదు. ఆరోగ్యం, ప్రవర్తనపై దాని ప్రభావాలే దృష్టి పెట్టాల్సిన అంశం" అని అన్నారు.
పెరుగుతున్న అవసరాల కారణంగా ఉద్యోగాన్ని మానేయడం, మార్చడం సులభం కాకపోవచ్చు. ఇంకా డాక్టర్ విశ్వాస్ మాట్లాడుతూ, "మొత్తం దినచర్యను ఒక్క రాత్రిలో మార్చేయడానికి ప్రయత్నించడం కంటే చిన్న చిన్న మార్పులే మరింత ఆచరణాత్మకం. ఎక్కువసేపు కూర్చోవడాన్ని మధ్య మధ్యలో విరామం ఇచ్చి ఆపండి, క్రమం తప్పకుండా శారీరక శ్రమకు సమయం కేటాయించండి, వీలైనంత వరకు నిద్రను కాపాడుకోండి.
ఆరోగ్య పరీక్షలను ఏళ్ల తరబడి వాయిదా వేయకండి. అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం లేదా గుండె జబ్బుల చరిత్ర ఉన్నవారికి దగ్గరి పర్యవేక్షణ, చికిత్స అవసరం కావచ్చు. డిమాండింగ్ ఉద్యోగాన్ని మార్చడం సులభం కాకపోవచ్చు. కానీ ఆరోగ్యంపై దాని ప్రభావాన్ని తగ్గించవచ్చు. లక్ష్యం ప్రతి ఒత్తిడి మూలాన్ని తొలగించడం కాదు. నివారించదగిన ప్రమాద కారకాలు నిశ్శబ్దంగా పేరుకుపోకుండా ఆపడమే" అని అన్నారు.
స్ట్రోక్ ఎప్పుడూ అకస్మాత్తుగా రాదు. చాలా సందర్భాల్లో అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం, ధూమపానం లేదా గుర్తించబడని లేదా సరిగా నియంత్రించబడని కొలెస్ట్రాల్ సమస్యల ద్వారా ఏళ్ల తరబడి దానికి పునాది వేయబడి ఉంటుంది. ఆధునిక పని విధానాలు ఈ ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయి.
ముఖ్యంగా డెస్క్ వద్ద ఎక్కువ గంటలు కూర్చోవడం వల్ల కదలిక, వ్యాయామం లేదా తగినంత నిద్రకు సమయం లేకుండా పోతుంది. ప్రయాణమే తప్పనిసరిగా సమస్య కాదు. డిమాండింగ్ దినచర్య కాలక్రమేణా ఒక వ్యక్తి ఆరోగ్యంపై చూపే ప్రభావమే సమస్య" అని అన్నారు.
అధిక బీపీ మెదడులోని చిన్న రక్తనాళాలను దెబ్బతీస్తుంది. న్యూరాలజీ దృష్టికోణం నుంచి చూస్తే రక్తపోటుకు ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. నిరంతరం అధికంగా ఉండే రీడింగ్లు మెదడులోని చిన్న రక్తనాళాలను దెబ్బతీస్తాయి. అలాగే పెద్ద ధమనుల్లో ప్లేక్ పేరుకుపోవడం వల్ల రక్త ప్రవాహానికి అడ్డంకి ఏర్పడుతుంది.
దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి కూడా నిద్ర, రక్తపోటు, ధూమపానం లేదా అతిగా తినడం వంటి ప్రవర్తనలపై ప్రభావం చూపడం ద్వారా పరోక్షంగా దోహదం చేస్తుంది. అయితే ఒత్తిడితో కూడిన ఒక రోజు లేదా పనికి సుదీర్ఘ ప్రయాణం ఆరోగ్యంగా ఉన్న వ్యక్తిలో నేరుగా స్ట్రోక్కు కారణమవుతుందని చెప్పడం తప్పుదారి పట్టించేది అవుతుందని వైద్యులు తెలిపారు.
ఇందుకోసం చేయాల్సిందల్లా.. రక్తపోటు, రక్తంలో చక్కెర, కొలెస్ట్రాల్ను లక్షణాలు కనిపించినప్పుడు మాత్రమే పరీక్షించకూడదు. ముఖం ఒకవైపు వాలిపోవడం, బలహీనత, మాట్లాడటంలో ఇబ్బంది లేదా చూపు కోల్పోవడం వంటివి అకస్మాత్తుగా కనిపిస్తే వెంటనే అత్యవసర చికిత్స అవసరం. అవి త్వరగా తగ్గిపోయినా సరే. కొన్ని నిమిషాల లక్షణాలు కూడా తీవ్రమైన హెచ్చరికకు సంకేతం కావచ్చు.
అందుకే వైద్య పరీక్షలు తప్పనిసరి అంటున్నారు వైద్యులు. ఇంకా ఒకే రకమైన పనులు, జీవనశైలికి అలవాటు పడకుండా.. చేసే పనుల్లో చిన్న చిన్న మార్పులు చేసుకుంటూ పోవడం కాకుండా.. సమయం దొరికినప్పుడల్లా సంతోషంగా గడపాలని వైద్యులు చెప్తున్నారు.