బుధవారం, 29 ఏప్రియల్ 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: బుధవారం, 29 ఏప్రియల్ 2026 (21:36 IST)

ఐఆర్‌సీటీసీ భాగస్వామ్యంతో రైలు టికెట్ బుకింగ్స్‌లోకి క్లియర్‌ట్రిప్

భారతదేశంలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆన్‌లైన్ ట్రావెల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో ఒకటైన, ఫ్లిప్‌కార్ట్ గ్రూప్ సంస్థ క్లియర్‌ట్రిప్. రైలు టికెట్ బుకింగ్ సేవలను ప్రారంభించినట్లు ఈరోజు ప్రకటించింది. భారతీయ రైల్వేస్ అధికారిక టికెటింగ్ విభాగమైన ఇండియన్ రైల్వే కేటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్ (ఐఆర్‌సీటీసీ) భాగస్వామ్యంతో ఈ సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది.
 
ఐఆర్‌సీటీసీ యొక్క బలమైన మౌలిక సదుపాయాల మద్దతుతో, ఈ అనుసంధానం ద్వారా వినియోగదారులకు మరింత సులభమైన, నమ్మకమైన సేవలు లభించనున్నాయి. యాప్‌లోనే వినియోగదారులు తమ రైలు ప్రయాణాలను సులభంగా శోధించడానికి, బుక్ చేసుకోవడానికి, నిర్వహించుకోవడానికి క్లియర్‌ట్రిప్ అవకాశం కల్పిస్తుంది. ఒకే వేదికపై అన్ని రకాల ప్రయాణ సేవలను అందించే దిశగా ఇదొక కీలక ముందడుగు.
 
ఈ లాంచ్‌తో.. రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ మార్గదర్శకాల ప్రకారం జనరల్, తత్కాల్ కోటాతో సహా భారతదేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని మార్గాల్లో రైలు టిక్కెట్లను ప్రయాణికులు బుక్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా, రియల్-టైమ్ సీట్ల లభ్యత, టికెట్ ధరల వివరాలు, పీఎన్ఆర్ స్టేటస్ ట్రాకింగ్, బెర్త్ ప్రాధాన్యతలు, సురక్షితమైన డిజిటల్ చెల్లింపులు వంటి ముఖ్యమైన సేవలన్నీ ఒకే యాప్‌లో సులభంగా పొందవచ్చు.
 
క్లియర్‌ట్రిప్ చీఫ్ గ్రోత్ అండ్ బిజినెస్ ఆఫీసర్ మంజరి సింఘాల్ మాట్లాడుతూ.. భారతదేశ రవాణా వ్యవస్థలో రైలు ప్రయాణానిది అత్యంత కీలక పాత్ర. అన్ని రకాల ప్రయాణాలకు ఒకే వేదికగా నిలవాలన్న మా లక్ష్యసాధనలో ఈ లాంచ్ ఒక ముఖ్యమైన అడుగు. ఐఆర్‌సీటీసీ భాగస్వామ్యంతో, రైలు టికెట్ బుకింగ్ అనుభవాన్ని మరింత సులభతరం చేయడంపై, అలాగే కోట్లాది మంది ప్రయాణికులకు మా సేవలను చేరువ చేయడంపై మేము ప్రధానంగా దృష్టి సారించాము అని అన్నారు.
 
క్లియర్‌ట్రిప్ ఎయిర్ విభాగం చీఫ్ బిజినెస్ ఆఫీసర్ గౌరవ్ పట్వారీ మాట్లాడుతూ.. ప్రతి సంవత్సరం 800 మిలియన్లకు పైగా(80 కోట్ల మందికి పైగా) రిజర్వేషన్ ప్రయాణికులు రైళ్లలో ప్రయాణిస్తున్నారు. ఇది కేవలం వ్యాపార విస్తరణకు సంబంధించిన అంశం మాత్రమే కాదు.. ప్రయాణికులకు ఒక విలక్షణమైన అనుభూతిని అందించడానికి దక్కిన అవకాశం. ఎలాంటి అవాంతరాలు లేని బుకింగ్ అనుభవాన్ని, ప్రిడిక్టివ్ ఇంటెలిజెన్స్ సామర్థ్యాన్ని, పర్సనలైజేషన్‌ను ఒకే ప్లాట్‌ఫామ్‌పైకి తీసుకురావడం ద్వారా.. ప్రయాణానికి ప్లాన్ చేసుకున్నప్పటి నుంచి బుకింగ్ పూర్తయ్యే వరకు ప్రతీ దశను అత్యంత వేగవంతంగా, నమ్మకంగా, ఒత్తిడి లేకుండా ఉండేలా చూస్తున్నాము అని పేర్కొన్నారు.
 
భారతీయ రైల్వే నెట్‌వర్క్ ప్రపంచంలోనే అత్యంత సంక్లిష్టమైన రవాణా వ్యవస్థల్లో ఒకటి. ప్రతిరోజూ 23 మిలియన్ల(2.3 కోట్ల) మంది, ఏటా 7 బిలియన్ల (700 కోట్ల) మంది ప్రయాణికులకు సేవలందిస్తూ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రవాణా వ్యవస్థల్లో ఒకటిగా ఇది నిలుస్తోంది. రైలు బుకింగ్‌లను కూడా తన సేవల్లో చేర్చడం ద్వారా ఈ భారీ డిమాండ్‌ను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని క్లియర్‌ట్రిప్ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. వినియోగదారులకు మరింత మెరుగైన అనుభవాన్ని అందించేందుకు.. త్వరలో ఈ సేవలను తమ వెబ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌కు కూడా విస్తరించాలని కంపెనీ యోచిస్తోంది.

ఇనార్బిట్ మాల్ సైబరాబాద్ లాయల్ కష్టమర్ల కోసం మైఖేల్ చిత్ర ప్రత్యేక ప్రదర్శన

ఇనార్బిట్ మాల్ సైబరాబాద్ లాయల్ కష్టమర్ల కోసం మైఖేల్ చిత్ర ప్రత్యేక ప్రదర్శనహైదరాబాద్: ఇనార్బిట్ మాల్ సైబరాబాద్, తమ నమ్మకమైన వినియోగదారుల కోసం ప్రత్యేకంగా 'మైఖేల్' బయోపిక్‌ను ప్రదర్శించింది. మాల్ లోపలి పీవీఆర్ లక్స్‌లో ఆహ్వానితులకు మాత్రమే ప్రత్యేకంగా మైఖేల్ బయోపిక్‌ను ప్రదర్శించారు. ఈ కార్యక్రమం కోసం ఆడిటోరియం మొత్తాన్ని ప్రత్యేకంగా తమ లాయల్ కస్టమర్ల కోసం ఇనార్బిట్ మాల్ కేటాయించింది. కేవలం సినిమా చూసే కార్యక్రమం కంటే ఎక్కువగా రూపొందించబడిన ఈ అనుభవం, మాల్ యొక్క అత్యంత విలువైన కస్టమర్లను, అత్యధికంగా ఖర్చు చేసే లాయల్టీ కస్టమర్లతో పాటు, పలు పోటీల ద్వారా ఎంపిక చేసిన కొందరు విజేతలను ఒకచోట చేర్చింది.

నేచురల్ స్టార్ నాని లాంచ్ చేసిన శ్రీనివాస మంగాపురం మ్యాజికల్ మెలోడీ

నేచురల్ స్టార్ నాని లాంచ్ చేసిన శ్రీనివాస మంగాపురం మ్యాజికల్ మెలోడీసూపర్ స్టార్ కృష్ణ మనవడు, మహేష్ బాబు సోదరుడి కుమారుడు జయ కృష్ణ ఘట్టమనేని అజయ్ భూపతి దర్శకత్వంలో 'శ్రీనివాస మంగాపురం' ప్రాజెక్ట్‌ తో హీరోగా పరిచయం అవుతున్నారు. రవీనా టాండన్ కుమార్తె రాషా తడాని ఈ చిత్రంతో తెలుగు చిత్రసీమలోకి అడుగుపెడుతోంది. అశ్విని దత్ సమర్పణలో, చందమామ కథలు బ్యానర్‌పై పి. కిరణ్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్లు, టీజర్‌కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. నేచురల్ స్టార్ నాని ఈ చిత్రం ఫస్ట్ సింగిల్ 'అలెల్లె అలెల్లె'ను లాంచ్ చేశారు.

Anand Deverakonda: ఫుల్ మార్క్స్ సాధించిన ఎపిక్ – ఫస్ట్ సెమిస్టర్ టీజర్

Anand Deverakonda: ఫుల్ మార్క్స్ సాధించిన ఎపిక్ – ఫస్ట్ సెమిస్టర్ టీజర్'ఎపిక్ – ఫస్ట్ సెమిస్టర్' ఇప్పటికే అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఈ సినిమా నుంచి ఎలాంటి కంటెంట్ రాబోతుందో తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి ప్రేక్షకుల్లో పెరిగింది. ఈ చిత్రం ఒక హృద్యమైన అనుభూతిని అందిస్తుందని వాగ్దానం చేస్తోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన మొదటి పాట 'సంచారమే' అద్భుతమైన స్పందనను సొంతం చేసుకోగా, తాజాగా విడుదలైన టీజర్ ప్రేక్షకుల్లో అంచనాలను అమాంతం పెంచేసింది.

Cherry: ఆడియన్స్‌కు ఏది నచ్చుతుందో చెప్పలేం - జెట్లీ లో కొత్తదనం ఉంది : నిర్మాత చెర్రీ

Cherry: ఆడియన్స్‌కు ఏది నచ్చుతుందో చెప్పలేం - జెట్లీ లో కొత్తదనం ఉంది : నిర్మాత చెర్రీసత్య, దర్శకుడు రితేష్ రానా 'జెట్లీ'తో అలరించబోతున్నారు. క్లాప్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యానర్‌పై చిరంజీవి (చెర్రీ) హేమలత పెద్దామల్లు నిర్మించిన ఈ చిత్రాన్ని మైత్రి మూవీ మేకర్స్ సమర్పిస్తోంది. మిస్ యూనివర్స్ ఇండియా రియా సింఘా కథానాయికగా తెలుగు చిత్రసీమలో అరంగేట్రం చేస్తున్నారు. వెన్నెల కిషోర్, అజయ్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ సినిమా టీజర్ ట్రైలర్ అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ తో మంచి బజ్ క్రియేట్ చేశాయి. 'జెట్లీ' మే 1న వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ గా థియేటర్స్ లో రిలీజ్ కానుంది. ఈ సందర్భంగా నిర్మాత చెర్రీ విలేకరుల సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.

Dhanush: కర లాంటి కంటెంట్ మూవీ వస్తుంటే థియేటర్ల బంద్ ఉండదు :సీహెచ్. సతీష్ కుమార్

Dhanush: కర లాంటి కంటెంట్ మూవీ వస్తుంటే థియేటర్ల బంద్ ఉండదు :సీహెచ్. సతీష్ కుమార్ధనుష్, మమితా బైజు జంటగా కుష్మిత గణేష్ సమర్పణలో డా. ఐషరి కె. గణేష్ నిర్మించిన చిత్రం ‘కర’. ఈ మూవీకి విఘ్నేశ్ రాజా దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమాని ఏప్రిల్ 30న విఘ్నేశ్వర ఎంటర్టైన్మెంట్స్, ఆర్ స్టార్ లాజిస్టిక్స్ తెలుగులో రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా విఘ్నేశ్వర ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అధినేత సీహెచ్. సతీష్ కుమార్ మీడియాతో చిత్ర విశేషాల్ని పంచుకున్నారు. ఆయన ఏం చెప్పారంటే..

వేసవిలో గోండ్ కతీరా చప్పరిస్తుంటే ఎంత మేలు చేస్తుందో తెలుసా?

వేసవిలో గోండ్ కతీరా చప్పరిస్తుంటే ఎంత మేలు చేస్తుందో తెలుసా?గోండ్ కతీరా. దీని గురించి చాలామందికి తెలియదు కానీ కొన్ని గ్రామాల్లో దీని వాడకం బాగానే చేస్తుంటారు. ప్రత్యేకించి వేసవిలో దీన్ని తింటుంటారు. ఈ గోండ్ కతీరా (Gond Katira), దీనినే తెలుగులో గోధుమ బంక అని కూడా అంటారు, ఇది ప్రకృతి ప్రసాదించిన అద్భుతమైన ఆరోగ్య సంపద. ముఖ్యంగా ఎండలు మండిపోయే వేసవి కాలంలో ఇది శరీరానికి ఒక నేచురల్ కూలర్‌లా పనిచేస్తుంది. దీనిలోని ప్రధాన ఆరోగ్య రహస్యాలు మరియు ఉపయోగాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గోండ్ కతీరాలో అద్భుతమైన చల్లబరిచే గుణాలు ఉన్నాయి. ఎండ దెబ్బ (Heat Stroke) తగలకుండా ఇది కాపాడుతుంది.

ఆరోగ్యకరమైన పనితీరుకు ఎర్గోనామిక్స్ కీలకం: ప్రముఖ ఎర్గోనామిక్స్ నిపుణుడు మను నెల్లుట్లచే నాట్స్ వెబినార్

ఆరోగ్యకరమైన పనితీరుకు ఎర్గోనామిక్స్ కీలకం: ప్రముఖ ఎర్గోనామిక్స్ నిపుణుడు మను నెల్లుట్లచే నాట్స్ వెబినార్ప్రస్తుత ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో, ముఖ్యంగా ఐటీ, ఇతర కార్యాలయాల్లో గంటల తరబడి కూర్చుని పనిచేసే వారు ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్య శారీరక నొప్పులు. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకునే ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ ఎర్గోనామిక్స్ ఎట్ హోమ్ అండ్ వర్క్ అనే అంశంపై ఒక ప్రత్యేక అవగాహన కార్యక్రమాన్ని ఆన్‌లైన్ వేదికగా నిర్వహించింది. ఇల్లు, కార్యాలయాల్లో సరైన పని తీరు, కూర్చునే విధానంపై ప్రముఖ్య వైద్య నిపుణులు ఎర్గోనామిస్ట్ మను నెల్లుట్ల పలు కీలక సూచనలు చేశారు.

శరీర కండరాలు పెంచే ఆహార పదార్థాలు ఇవే

శరీర కండరాలు పెంచే ఆహార పదార్థాలు ఇవేశరీర కండరాలను పెంచుకోవడానికి ఆహారం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందనడంలో సందేహం లేదు. కండర ద్రవ్యరాశిని పెంచడానికి మీరు తినగలిగే ఎనిమిది కండరాలను పెంచే ఆహారాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కోడిగుడ్లు మాంసకృత్తుల నుండి పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటాయి, బి12, బి6, థయామిన్ విటమిన్ల శక్తివంతమైన మిశ్రమాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఇప్పటికే ఆహారంలో తగినంత కొవ్వును కలిగి ఉంటే, ప్రోటీన్ తీసుకోవడం పెంచడానికి అవసరమైతే చేపలు తినవచ్చు. బాదం పప్పులు, వాల్‌నట్‌లను మితంగా తింటుంటే కండరాలను నిర్మించడానికి అద్భుతమైన ఎంపిక. అమైనో ఆమ్లాలు కలిగిన సోయాబీన్స్ తింటుంటే కండరాలను పెంచుకునే అవకాశం వుంటుంది.

విశాఖపట్నంలో ఫరెవర్ న్యూ మొదటి స్టోర్ ప్రారంభం

విశాఖపట్నంలో ఫరెవర్ న్యూ మొదటి స్టోర్ ప్రారంభంఈ ఏప్రిల్‌లో, విశాఖపట్నం ఒక సరికొత్త వాణిజ్య విభాగంలోకి అడుగుపెడుతోంది. నగరంలోని ఇనార్బిట్ మాల్ లోని అప్పర్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఈ స్టోర్‌ ఏర్పాటు చేయబడింది. ఇటీవల ప్రారంభమైన స్టోర్ ద్వారా ఈ బ్రాండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోకి అధికారికంగా ప్రవేశించింది. తద్వారా, నిరంతరం మారుతున్న, డిజైన్-ఆధారిత అభిరుచులచే ప్రభావితమైన మార్కెట్‌కు, తనదైన ప్రత్యేక శైలి సున్నితమైన, సందర్భోచిత దుస్తులు, ఆధునిక స్త్రీత్వపు ప్రపంచాన్ని తీసుకువస్తోంది. ఈ స్టోర్ ఆధునిక, స్ట్రీమ్‌లైన్డ్ లేఅవుట్‌తో రూపొందించబడింది, ఇది వినియోగదారులకు పూర్తి స్పష్టత, సౌలభ్యాన్ని అందించే రీతిలో ఉంటుంది.

హైదరాబాద్‌లో బ్రాండ్ బొటిక్‌ను ప్రారంభించిన లాంజీన్స్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ది బ్రాండ్ సారా అలీ ఖాన్

హైదరాబాద్‌లో బ్రాండ్ బొటిక్‌ను ప్రారంభించిన లాంజీన్స్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ది బ్రాండ్ సారా అలీ ఖాన్హైదరాబాద్: స్విస్ వాచ్ బ్రాండ్ లాంజీన్స్, హైదరాబాద్‌లోని ఇనార్బిట్ మాల్‌లో ఈరోజు తమ రెండవ బొటిక్‌ను ప్రారంభించింది. ఈ బొటిక్‌లను లాంజీన్స్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ది బ్రాండ్ సారా అలీ ఖాన్ ప్రారంభించారు. అనంతరం, ఆమె జూబ్లీ హిల్స్‌లోని బొటిక్‌ను సందర్శించి, కొంతమంది ఎంపిక చేసిన కస్టమర్లతో ముచ్చటించారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా, బ్రాండ్ యొక్క సరికొత్త లాంజీన్స్ ప్రైమాలూనా కలెక్షన్‌ను ప్రదర్శించడానికి ఇనార్బిట్ మాల్ లోని ఆట్రియం వద్ద ఒక ఫ్యాషన్ షోను నిర్వహించారు. సారా అలీ ఖాన్ తన సహజమైన ఆకర్షణ, హుందాతనంతో, ఈ కలెక్షన్‌లోని తనకు ఇష్టమైన ప్రైమాలూనా మోడల్‌ను ధరించి స్టైల్‌గా ర్యాంప్‌పై నడిచారు.
