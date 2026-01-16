ఢిల్లీ, గౌహతిలో మొదటిసారి కోక్ స్టూడియో భారత్ లైవ్

కోకా-కోలా తన ప్రసిద్ధ సంగీత వేదికను తొలిసారిగా తెరపై నుండి వేదికపైకి తీసుకువస్తూ, మొట్టమొదటి కోక్ స్టూడియో భారత్ లైవ్ను ప్రారంభించడం ద్వారా భారతదేశ సాంస్కృతిక ప్రస్థానంలో ఒక మైలురాయిని నెలకొల్పింది. ఈ భారీ స్థాయి ప్రత్యక్ష అనుభవం కళాకారులను, ప్రేక్షకులను, సమాజాలను ఏకం చేసి, మరచిపోలేని ఉమ్మడి క్షణాల ద్వారా భారతదేశ విభిన్న సంగీత స్వరాలను వేడుకగా జరుపుకుంది. ఇది కేవలం కోక్ మాత్రమే అందించగల అనుభవం.
మొట్టమొదటి కోక్ స్టూడియో భారత్ లైవ్ కార్యక్రమం జనవరి 10న ఢిల్లీలో, జనవరి 13న గౌహతిలో జరిగింది. ప్రతి నగరం తమదైన ప్రత్యేక శైలిని ప్రదర్శిస్తూ, స్థానిక సంగీతాన్ని వేడుకగా జరుపుకోవడంతో పాటు భారతదేశం నలుమూలల ప్రజలతో అనుసంధానం అయ్యింది. కోకా-కోలా ఇండియా మరియు సౌత్ వెస్ట్ ఆసియాకు చెందిన IMX (ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్) లీడ్ శాంతను గంగానే మాట్లాడుతూ, కోక్ స్టూడియో భారత్ లైవ్ అనేది ఆ ప్లాట్ఫామ్ తెర నుండి వేదికపైకి వేసిన మొదటి అడుగు, ఇది సంగీతం, ఆహారం, క్రీడలను ఒకచోట చేర్చింది. ఢిల్లీ మరియు గౌహతిలో, అభిమానులు కేవలం చూసి ఊరుకోలేదు. వారు ప్రదర్శనలో భాగమయ్యారు. కళాకారులు కలిసి ప్రదర్శనలు ఇవ్వడం మరియు కొత్త పాటలను ముందుగానే వినిపించడం నుండి అభిమానులు వారితో పాటు వేదికపై చేరడం వరకు, ఆ రెండు రోజులు నిజమైన, ప్రత్యక్ష సంబంధాలను సృష్టించాయి. ప్రజలు కోక్ స్టూడియో భారత్ను కలిసి అనుభవించడానికి ఎంతగా ఇష్టపడతారో ఈ స్పందన చాటి చెప్పింది.
కోక్ స్టూడియో భారత్ లైవ్ న్యూఢిల్లీలోని ఓఖ్లాలోని ఎన్ఎస్ఐసి గ్రౌండ్స్లో ప్రారంభమైంది, ఇది వారి మొదటి ప్రత్యక్ష, మైదాన ప్రదర్శన. భావోద్వేగాలు, కథలు మరియు ఆధునిక శైలులతో నిండిన భారతీయ సంగీతాన్ని వేడుకగా జరుపుకోవడానికి సంగీత ప్రియులు ఒకచోట చేరారు. శ్రేయా ఘోషల్, ఆదిత్య రిఖారి, రష్మీత్ కౌర్, దివ్యమ్ మరియు ఖ్వాబ్ ల ప్రదర్శనలు, నేటి సంగీతం వివిధ శైలులు, తరాలు మరియు ప్రాంతాల మధ్య ఎలా అనుసంధానం చేస్తుందో చూపించే ఒక వేదికగా ఆ ప్రాంగణాన్ని మార్చాయి.
ఆదిత్య రిఖారి విడుదల కాని కోక్ స్టూడియో భారత్ పాటను వేదికపై ప్రత్యక్షంగా ప్రదర్శించి అభిమానులకు ప్రత్యేక విందు ఇచ్చారు, వారికి మొదటిసారి ప్రత్యేకంగా వినడానికి అవకాశం కల్పించారు. ఢిల్లీ షో శక్తివంతమైన ముగింపుతో ముగిసింది, శ్రేయ ఘోషల్ రష్మీత్ కౌర్, ఆదిత్య రిఖారి, దివ్యం మరియు ఖ్వాబ్లతో కలిసి ప్రసిద్ధ కోక్ స్టూడియో భారత్ పాటల మిశ్రమాన్ని పాడటానికి వెళ్ళాడు. ఒక అదృష్ట అభిమానిని కూడా శ్రేయ ఘోషల్తో కలిసి పాడటానికి వేదికపైకి ఆహ్వానించారు, ఇది కచేరీని కేవలం ప్రదర్శనగా కాకుండా ఉమ్మడి వేడుకగా మార్చింది.
ఢిల్లీ తర్వాత, కోక్ స్టూడియో భారత్ లైవ్ గౌహతికి తరలివెళ్లింది, ఇది ఈశాన్య ప్రాంతాల గొప్ప సంగీత స్వరాలను హైలైట్ చేస్తుంది. బర్సపారాలోని ACA స్టేడియంలో జరిగిన ఈ ప్రదర్శన, ఈ ప్రాంతపు ప్రత్యేకమైన పాటలు మరియు కథలను జరుపుకుంది, స్థానిక సంస్కృతికి లోతుగా అనుసంధానించబడిన సంగీత కళాకారులను ఒకచోట చేర్చింది.
అనువ్ జైన్, శంకురాజ్ కోన్వర్, రిటో రిబా మరియు అనౌష్కా మాస్కీల ప్రదర్శనలు ఆధునిక సంగీతం ప్రాంతీయ ఆత్మతో మిళితమైన స్థలాన్ని సృష్టించాయి మరియు ప్రేక్షకులు ఉమ్మడి భావోద్వేగాల ద్వారా కనెక్ట్ అయ్యారు. అందరు కళాకారులు కలిసి 'అర్జ్ కియా హై' ప్రదర్శించడం, ఎంపిక చేసిన అభిమానులను వేదికపైకి మరియు తరువాత ఒక చిన్న అన్ప్లగ్డ్ బ్యాక్స్టేజ్ సెషన్లోకి ఆహ్వానించడం ఈ ప్రదర్శన యొక్క ముఖ్యాంశం. అభిమానులను సోషల్ మీడియా మరియు ఆన్-గ్రౌండ్ కార్యకలాపాల ద్వారా ఎంపిక చేశారు, సంగీతం పట్ల వారికున్న ప్రేమను మరపురాని ప్రత్యక్ష అనుభవాలుగా మార్చారు.