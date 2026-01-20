మొట్టమొదటి పూర్తి స్లీపర్ ఎలక్ట్రిక్ బస్ ఫ్లీట్ను ప్రారంభించిన ఫ్రెష్ బస్, ఎక్స్పోనెంట్ ఎనర్జీ
భారతదేశపు మార్గదర్శక పూర్తి-ఎలక్ట్రిక్ ఇంటర్సిటీ బస్సు సర్వీస్ అయిన ఫ్రెష్ బస్, బెంగళూరుకు చెందిన టెక్ కంపెనీ అయిన ఎక్స్పోనెంట్ ఎనర్జీతో ఒక అవగాహన ఒప్పందంను చేసుకున్నట్లు నేడు ప్రకటించింది. ఈ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం, భారతదేశపు మొట్టమొదటి రాపిడ్-ఛార్జింగ్, లాంగ్-రేంజ్ ఎలక్ట్రిక్ ఇంటర్సిటీ బస్ ప్లాట్ఫామ్ను పరిచయం చేస్తుంది. ఈ భాగస్వామ్యం కింద, 250 వరకు ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను నడపటానికి ఫ్రెష్ బస్ కట్టుబడి ఉంది. ఫ్రెష్ బస్ త్వరలో అధిక డిమాండ్ ఉన్న హైదరాబాద్-బెంగళూరు కారిడార్లో సేవలను ప్రారంభించనుంది.
సాధారణంగా ఇంటర్సిటీ ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు, 350 కి.మీ. ప్రభావవంతమైన పరిధికి పరిమితం చేయబడ్డాయి. ఫ్రెష్ బస్, ఎక్స్పోనెంట్ ఎనర్జీతో కలిసి, 15 నిమిషాల రాపిడ్ ఛార్జింగ్ ద్వారా ఈవీ బస్సుల కోసం అపరిమిత పరిధిని అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చే సమగ్ర పర్యావరణ వ్యవస్థను సహ-రూపకల్పన చేసింది. దీనిద్వారా హైవేలపై సైతం ఈ బస్సులు 1,000 కి.మీ ట్రిప్ రూట్లకు కూడా సేవ చేయడానికి వీలు కలుగుతుంది.
వేగవంతమైన ఛార్జింగ్ అనేది కేవలం భారీ బ్యాటరీలను జోడించడం కంటే సహజంగానే మరింత సమర్థవంతంగా ఉంటుంది అని ఫ్రెష్ బస్ వ్యవస్థాపకుడు- సీఈఓ సుధాకర్ చిర్రా అన్నారు. ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా భారతదేశం యొక్క విస్తారమైన ఇంటర్సిటీ నెట్వర్క్ను ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు జయించలేవనే అపోహను నేరుగా పరిష్కరించే, వేగవంతమైన, నమ్మదగిన ఇంటర్సిటీ ప్రయాణానికి మేము ఒక కొత్త నమూనాను సహ-రూపకల్పన చేస్తున్నాము అని అన్నారు.
ఎక్స్పోనెంట్ ఎనర్జీ వ్యవస్థాపకుడు- సీఈఓ అరుణ్ వినాయక్ మాట్లాడుతూ, సుదూర మార్గాల్లో డీజిల్ బస్సులను ఈవీలతో భర్తీ చేసే అవకాశాన్ని రాపిడ్ ఛార్జింగ్ తెరుస్తుంది. హైవే పిట్స్టాప్ల సమయంలో ప్రతి 300 కి.మీ.కు 15 నిమిషాల క్విక్ ఛార్జ్, డీజిల్ వాహనం తరహా కార్యకలాపాలకు వీలు కల్పిస్తుంది, ఇది ఫ్లీట్ ఆపరేటర్, ప్రయాణీకులు, వాతావరణానికి ఈవీల సమగ్ర ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది అని అన్నారు.