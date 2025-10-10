శుక్రవారం, 10 అక్టోబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శుక్రవారం, 10 అక్టోబరు 2025 (18:04 IST)

IFAT ఇండియా 2025: గ్రీన్ టెక్నాలజీ, వ్యాపార సహకారం కోసం మెగా ప్లాట్‌ఫామ్

image
నీరు, మురుగునీరు, ఘన వ్యర్థాలు, రీసైక్లింగ్ టెక్నాలజీలకు సంబంధించిన దేశంలోనే అతిపెద్ద వాణిజ్య ప్రదర్శన అయిన IFAT ఇండియా 2025, అక్టోబర్ 14 నుండి అక్టోబర్ 16 వరకు ముంబైలోని బాంబే ఎగ్జిబిషన్ సెంటర్ (NESCO)లో జరుగుతుంది. పెరుగుతున్న పర్యావరణ, మౌలిక సదుపాయాల ఒత్తిళ్ల మధ్య ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆవిష్కర్తలు, గృహ కొనుగోలుదారులు, విధాన రూపకర్తలను ఒకచోట చేర్చి, మెస్సే ముంచెన్ ఇండియా ఈ అతిపెద్ద కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తోంది.
 
ఈ సంవత్సరం, ఈ వాణిజ్య ప్రదర్శన 45,000 చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఉంది. ఇందులో 30కి పైగా దేశాల నుండి 500కి పైగా ప్రదర్శనలు ఉన్నాయి. 50కి పైగా దేశాల నుండి 28,000కి పైగా వాణిజ్య సందర్శకులు వస్తారని భావిస్తున్నారు. అంతర్జాతీయ భాగస్వామ్యం కూడా గణనీయంగా ఉంటుంది. కెనడా, నెదర్లాండ్స్, జర్మనీ, దక్షిణ కొరియా, హంగేరీ, ఆస్ట్రేలియా వంటి దేశాల నుండి పెవిలియన్లు ప్రదర్శనలో ఉన్నాయి.
 
భూపీందర్ సింగ్, ప్రెసిడెంట్ IMEA (భారతదేశం, మధ్యప్రాచ్యం, ఆఫ్రికా), మెస్సే ముంచెన్ మరియు CEO, మెస్సే ముంచెన్ ఇండియా ఇలా అన్నారు, భారతదేశంలో వ్యర్థాలు, నీటి పరిష్కారాలు చాలా ముఖ్యమైనవిగా మారాయి, స్థిరమైన ఆర్థికాభివృద్ధికి ఇది అత్యంత ముఖ్యమైన అంశాలలో ఒకటిగా మారింది. IFAT అనేది టెక్నాలజీ బదిలీ, పెట్టుబడి అవకాశాలు, వ్యాపార నెట్‌వర్కింగ్ కోసం ఒక విశ్వసనీయ వేదిక. ఈ సంవత్సరం రికార్డు స్థాయిలో పాల్గొనడం, ప్రధాన ప్రపంచ సహకారాలను మేము ఆశిస్తున్నాము.
 
డీల్-మేకింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్
ఈ సంవత్సరం కొనుగోలుదారులు, విక్రేతల మధ్య 2000 కంటే ఎక్కువ సమావేశాలు జరుగుతాయని భావిస్తున్నారు, దీని వలన పరిష్కార ప్రదాతలు మునిసిపల్ అధికారులు, EPC కాంట్రాక్టర్లు, కార్పొరేట్ సేకరణ నాయకులతో సంభాషించే అవకాశం లభిస్తుంది. మురుగునీటి శుద్ధి, బురద నిర్వహణ, వ్యర్థాల నుండి శక్తికి మార్చడం, రీసైక్లింగ్ ఆటోమేషన్ వంటి 15,000 కంటే ఎక్కువ పరిష్కారాలను ప్రదర్శించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమం కార్పొరేట్లకు వారి ESG లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా కొనుగోలు కేంద్రంగా ఉంటుంది. ఘన వ్యర్థాలు, మురుగునీటి శుద్ధిలో సమ్మతి-కేంద్రీకృత పెట్టుబడులు రాబోయే ఐదు సంవత్సరాలలో ₹35,000 కోట్ల నుండి ₹40,000 కోట్లకు చేరుకుంటాయని పరిశ్రమ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
 
కాన్ఫరెన్స్ మరియు స్పెషల్ పెవిలియన్స్
ఈ కార్యక్రమం మూడు రోజుల పాటు కొనసాగుతుంది, ఇందులో 40 కి పైగా సాంకేతిక సెషన్‌లు, 400 మందికి పైగా స్పీకర్లు పాల్గొంటారు. విధాన నిర్ణేతలు, ఆర్థికవేత్తలు, ప్రపంచ స్థిరత్వ నిపుణులు వక్తలలో ఉన్నారు. సెషన్‌లు ESG ఫైనాన్సింగ్, పట్టణ వ్యర్థాల నిర్వహణలో PPP నమూనాలు మరియు పారిశ్రామిక డీకార్బనైజేషన్ వంటి అంశాలను కవర్ చేస్తాయి. బయో-ఎనర్జీ, స్వాన్ పెవిలియన్, స్టార్ట్-అప్ పెవిలియన్, SME జోన్ మరియు అంతర్జాతీయ వ్యర్థాల పెవిలియన్ వంటి ఇతివృత్తాలకు ప్రత్యేక పెవిలియన్లు ఉంటాయి.
 
దియా మీర్జా ఈ వాణిజ్య ప్రదర్శనను ప్రారంభిస్తారు. IFAT ఇండియా పచ్చని, పరిశుభ్రమైన మరియు మరింత బాధ్యతాయుతమైన భారతదేశం వైపు ఒక చొరవ అని ఆమె అన్నారు.

Vishwak Sen: వినోదాల విందుకి హామీ ఇచ్చేలా విశ్వక్ సేన్.. ఫంకీ టీజర్

Vishwak Sen: వినోదాల విందుకి హామీ ఇచ్చేలా విశ్వక్ సేన్.. ఫంకీ టీజర్కథానాయకుడు విశ్వక్ సేన్, హాస్య చిత్రాలకు చిరునామాగా మారిన దర్శకుడు కె.వి. అనుదీప్ కలయికలో రూపొందుతోన్న చిత్రం ఫంకీ. ప్రేక్షకులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న ఈ చిత్ర టీజర్ తాజాగా విడుదలైంది. అనుదీప్ దర్శకత్వంలో వినోదం ఏ స్థాయిలో ఉంటుందో తెలిపేలా 'ఫంకీ' టీజర్ ఎంతో హాస్యభరితంగా, ఓ విందు భోజనంలా ఉంది.

Shivaji : ప్రేమకు నమస్కారం లో మహాదేవ నాయుడుగా శివాజి

Shivaji : ప్రేమకు నమస్కారం లో మహాదేవ నాయుడుగా శివాజిఇటీవల లిటిల్‌హార్ట్స్‌ చిత్రంతో యూట్యూబ్‌ సన్సేషన్‌, మీమ్‌ కంటెంట్‌ క్రియేటర్‌ మౌళి తనూజ్‌ బ్లాక్‌బస్టర్‌ అందుకున్నాడు. ఇప్పుడు ఈ కోవలోనే యూట్యూబ్‌లో వీడియోలతో తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక మార్క్‌ను క్రియేట్‌ చేసుకున్న యూట్యూబ్‌ సన్సేషన్‌ షణ్ముఖ్‌ జస్వంత్‌ హీరోగా రూపొందుతున్న చిత్రం 'ప్రేమకు నమస్కారం' ఉల్క గుప్తా హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్న ఈ చిత్రం టైటిల్‌ గ్లింప్స్‌ను విడుదల చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ గ్లింప్స్ వచ్చిన స్పందన అనూహ్యం.

ఓటీటీలోకి వచ్చిన మారుతి టీం ప్రొడక్ట్ త్రిబాణధారి బార్బరిక్

ఓటీటీలోకి వచ్చిన మారుతి టీం ప్రొడక్ట్ త్రిబాణధారి బార్బరిక్ఇక ఇప్పుడు ఈ చిత్రం ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. అమెజాన్ ప్రైమ్, సన్ నెక్ట్స్ ఫ్లాట్ ఫాంలో ఈ రోజు (అక్టోబర్ 10) నుంచి అందుబాటులో ఉంటుంది. సత్య రాజ్, వశిష్ట ఎన్ సింహా, ఉదయ భాను, సాంచీ రాయ్, క్రాంతి కిరణ్ వంటి వారు నటించిన ఈ మూవీకి ఇన్ ఫ్యూజన్ బ్యాండ్ సంగీతాన్ని అందించింది. చాలా ఏళ్లకు ఉదయభాను కనిపించడం, నటించడం, మాస్ సాంగ్‌కు స్టెప్పులు వేయడంతో జనాల్లో ఎక్కువ క్యూరియాసిటీ పెరిగింది.

Mohanlal: వృష‌భ‌ తో థియేట‌ర్స్‌లో గ‌ర్జించ‌నున్న‌ మోహ‌న్ లాల్

Mohanlal: వృష‌భ‌ తో థియేట‌ర్స్‌లో గ‌ర్జించ‌నున్న‌ మోహ‌న్ లాల్మలయాళ సూపర్‌స్టార్‌ మోహ‌న్‌లాల్ ప్ర‌స్తుతం మోస్ట్ యాంటిసిపేటెడ్ పాన్ ఇండియ‌న్ మూవీ ‘వృష‌భ‌’లో హీరోగా న‌టిస్తున్నారు. కన్నెక్ట్ మీడియా, బాలాజీ టెలిఫిల్మ్స్, అభిషేక్ ఎస్ వ్యాస్ స్టూడియోస్ బ్యానర్లపై ‘వృషభ’ చిత్రాన్ని శోభా కపూర్, ఏక్తా ఆర్ కపూర్, సి.కె. పద్మ కుమార్, వరుణ్ మాథుర్, సౌరభ్ మిశ్రా, అభిషేక్ ఎస్ వ్యాస్, ప్రవీర్ సింగ్, విశాల్ గుర్నాని, జూహి పరేఖ్ మెహతా నిర్మిస్తున్నారు.

Ari movie review : అరిషడ్వర్గాల నేపథ్యంగా అరి చిత్రం రివ్యూ

Ari movie review : అరిషడ్వర్గాల నేపథ్యంగా అరి చిత్రం రివ్యూసాంకేతికత: కెమెరా: క్రిష్ణ ప్రసాద్,శివశంకర్ ప్రసాద్, సంగీతం: అనూప్ రూబెన్స్, జయశంకర్ దర్శకత్వం, ఆర్వీ సినిమాస్, రామిరెడ్డి వెంకటేశ్వర రెడ్డి ( ఆర్ వీ రెడ్డి) , శ్రీనివాస్ రామిరెడ్డి, డి, శేషురెడ్డి మారంరెడ్డి, డా. తిమ్మప్ప నాయుడు పురిమెట్ల, బీరం సుధాకర్ రెడ్డి నిర్మాతలు. లింగ గుణపనేని కో ప్రొడ్యూసర్. ఏషియన్ సురేష్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ద్వారా నేడే విడుదలైంది. ఇక ఈ సినిమాను ముందుగానే మాజీ ఉప రాష్ట్రపతి ఎం వెంకయ్య నాయుడు సహా పలువురు రాజకీయ, ఆధ్యాత్మిక ప్రముఖులు చూసి ప్రశంసించిన సినిమా ప్రేక్షకులకు ఎలా వుందో తెలుసుకుందాం.

ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం: మానసిక సమస్యలు అధిగమించడం ఎలా?

ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం: మానసిక సమస్యలు అధిగమించడం ఎలా?ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ 10న జరుపుకుంటారు. మానసిక ఆరోగ్యం ప్రాముఖ్యత గురించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అవగాహన పెంచడానికి, మానసిక సమస్యలపై ఉన్న అపోహలను తగ్గించడానికి, మానసిక ఆరోగ్య సంరక్షణకు మద్దతుగా కృషి చేయడాన్ని ఈ దినోత్సవం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం ముఖ్య ఉద్దేశాలు ఏమిటంటే.. మానసిక ఆరోగ్య సమస్యల గురించి ప్రజలకు అవగాహన పెంచడం. మానసిక అనారోగ్యం చుట్టూ ఉన్న కళంకాన్ని తగ్గించడం, మానసిక ఆరోగ్య సహాయం కోరడాన్ని ప్రోత్సహించడం.

బాదం పాలు తాగుతున్నారా?

బాదం పాలు తాగుతున్నారా?బాదం పాలు. మధుమేహం ఉన్నవారికి బాదం, బాదం పాలు మంచి ఎంపికలు. బాదం గింజలు తింటుంటే రక్తంలో చక్కెర నియంత్రణ, మెరుగైన బరువు నిర్వహణ, మెరుగైన గుండె ఆరోగ్యంతో సహా అనేక ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. బాదం పాలు రక్తంలో చక్కెరను పెంచవు కనుక మధుమేహం వున్నవారు తీసుకోవచ్చు. బాదం పాలలో కొలెస్ట్రాల్ ఉండదు, కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. బాదం పాలతో కండరాలు బలోపేతం అవుతాయి. బాదం పాలు ఎముకలను బలోపేతం చేస్తాయి. గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని బాదం పాలు తగ్గిస్తాయి. బాదం పాలలో విటమిన్ డి ఎక్కువగా ఉంటుంది. బాదం మిల్క్‌లో సోడియం తక్కువగా వుంటుంది కనుక రక్తపోటును తగ్గిస్తుంది.

ఈ దీపావళికి, ఫ్రెడెరిక్ కాన్‌స్టాంట్ తమ హైలైఫ్ లేడీస్ క్వార్ట్జ్ పండుగ బహుమతులు

ఈ దీపావళికి, ఫ్రెడెరిక్ కాన్‌స్టాంట్ తమ హైలైఫ్ లేడీస్ క్వార్ట్జ్ పండుగ బహుమతులుఈ దీపావళికి, ఇళ్లు మరియు హృదయాలు వేడుకలతో వెలిగిపోతున్న వేళ, ఫ్రెడెరిక్ కాన్‌స్టాంట్ ఈ పండుగ స్ఫూర్తిని ప్రతిబింబించే రెండు విశేషమైన టైమ్‌పీస్‌లను పరిచయం చేస్తోంది. ఆమె కోసం హైలైఫ్ లేడీస్ క్వార్ట్జ్ మరియు అతని కోసం క్లాసిక్స్ ప్రీమియర్. స్విస్ హస్తకళా నైపుణ్యం, శాశ్వతమైన సౌందర్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ, ఈ వాచీలు కేవలం యాక్సెసరీలుగానే కాకుండా; ప్రేమ, ఐక్యత మరియు కొత్త ప్రారంభాల వాగ్దానానికి ప్రతీకగా నిలిచే శాశ్వతమైన బహుమతులుగా నిలుస్తాయి.

బాలబాలికలకు శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన 8 ముఖ్యమైన సందేశాలు

బాలబాలికలకు శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన 8 ముఖ్యమైన సందేశాలుబాలబాలికలు తెలుసుకోవాల్సిన శ్రీకృష్ణుడి సందేశాలు, వారి జీవితానికి మార్గనిర్దేశం చేసేవిగా ఉంటాయి. భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన ముఖ్యమైన 8 సందేశాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి: 1. కర్మ చేయడం ముఖ్యం, ఫలితం కాదు బాలబాలికలు తమ పని(ఉదాహరణకు, చదువుకోవడం, ఆటలు ఆడటం) మీద దృష్టి పెట్టాలి. ఆ పనిని కష్టపడి చేస్తే మంచి ఫలితాలు వాటంతట అవే వస్తాయి. ఫలితం గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించి, ఒత్తిడి పడకూడదు. 2. ఏది జరిగినా అది మంచి కోసమే ప్రస్తుతం జరిగే సంఘటనలు మంచిగా అనిపించకపోయినా, భవిష్యత్తులో అవి మనకు మేలు చేస్తాయి. కాబట్టి కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ధైర్యంగా ఉండాలి.

దీపావళి డ్రెస్సింగ్, డెకర్: ఫ్యాబ్ఇండియా స్వర్నిమ్ 2025 కలెక్షన్‌

దీపావళి డ్రెస్సింగ్, డెకర్: ఫ్యాబ్ఇండియా స్వర్నిమ్ 2025 కలెక్షన్‌సీజన్ యొక్క ఆత్మీయత, కాంతి, ఆనందాన్ని వేడుక జరుపుకుంటూ, ఫ్యాబ్ఇండియా తమ దీపావళి 2025 కలెక్షన్‌ను స్వర్నిమ్ పేరిట విడుదల చేసింది. ఊదా, నీలం రంగుల లోతైన ఛాయలతో ప్రేరణ పొందిన ఈ కలెక్షన్, సాంప్రదాయ పనితనంను సమకాలీన డిజైన్‌తో మిళితం చేస్తుంది. ఇది పండుగ శైలి, బహుమతి కోసం పరిపూర్ణంగా ఉంటుంది. కలెక్షన్ లోని ప్రతి ఉత్పత్తి, భారతీయ పనితనం పట్ల ఫ్యాబ్ఇండియా నిబద్ధతను ప్రదర్శిస్తుంది, చేతితో నేసిన వస్త్రాలు, చేతివృత్తులకు సంబంధించిన లోతైన వివరాలను ఆధునిక సౌందర్యంతో మిళితం చేస్తుంది. వ్యక్తిగత స్టైలింగ్ లేదా బహుమతి కోసం తగినట్లుగా పరిపూర్ణమైన ఉత్పత్తులను అందిస్తూనే ఈ కలెక్షన్ వారసత్వాన్ని వేడుక జరుపుకుంటుంది.
