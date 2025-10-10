నీరు, మురుగునీరు, ఘన వ్యర్థాలు, రీసైక్లింగ్ టెక్నాలజీలకు సంబంధించిన దేశంలోనే అతిపెద్ద వాణిజ్య ప్రదర్శన అయిన IFAT ఇండియా 2025, అక్టోబర్ 14 నుండి అక్టోబర్ 16 వరకు ముంబైలోని బాంబే ఎగ్జిబిషన్ సెంటర్ (NESCO)లో జరుగుతుంది. పెరుగుతున్న పర్యావరణ, మౌలిక సదుపాయాల ఒత్తిళ్ల మధ్య ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆవిష్కర్తలు, గృహ కొనుగోలుదారులు, విధాన రూపకర్తలను ఒకచోట చేర్చి, మెస్సే ముంచెన్ ఇండియా ఈ అతిపెద్ద కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తోంది.
ఈ సంవత్సరం, ఈ వాణిజ్య ప్రదర్శన 45,000 చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఉంది. ఇందులో 30కి పైగా దేశాల నుండి 500కి పైగా ప్రదర్శనలు ఉన్నాయి. 50కి పైగా దేశాల నుండి 28,000కి పైగా వాణిజ్య సందర్శకులు వస్తారని భావిస్తున్నారు. అంతర్జాతీయ భాగస్వామ్యం కూడా గణనీయంగా ఉంటుంది. కెనడా, నెదర్లాండ్స్, జర్మనీ, దక్షిణ కొరియా, హంగేరీ, ఆస్ట్రేలియా వంటి దేశాల నుండి పెవిలియన్లు ప్రదర్శనలో ఉన్నాయి.
భూపీందర్ సింగ్, ప్రెసిడెంట్ IMEA (భారతదేశం, మధ్యప్రాచ్యం, ఆఫ్రికా), మెస్సే ముంచెన్ మరియు CEO, మెస్సే ముంచెన్ ఇండియా ఇలా అన్నారు, భారతదేశంలో వ్యర్థాలు, నీటి పరిష్కారాలు చాలా ముఖ్యమైనవిగా మారాయి, స్థిరమైన ఆర్థికాభివృద్ధికి ఇది అత్యంత ముఖ్యమైన అంశాలలో ఒకటిగా మారింది. IFAT అనేది టెక్నాలజీ బదిలీ, పెట్టుబడి అవకాశాలు, వ్యాపార నెట్వర్కింగ్ కోసం ఒక విశ్వసనీయ వేదిక. ఈ సంవత్సరం రికార్డు స్థాయిలో పాల్గొనడం, ప్రధాన ప్రపంచ సహకారాలను మేము ఆశిస్తున్నాము.
డీల్-మేకింగ్ ప్లాట్ఫామ్
ఈ సంవత్సరం కొనుగోలుదారులు, విక్రేతల మధ్య 2000 కంటే ఎక్కువ సమావేశాలు జరుగుతాయని భావిస్తున్నారు, దీని వలన పరిష్కార ప్రదాతలు మునిసిపల్ అధికారులు, EPC కాంట్రాక్టర్లు, కార్పొరేట్ సేకరణ నాయకులతో సంభాషించే అవకాశం లభిస్తుంది. మురుగునీటి శుద్ధి, బురద నిర్వహణ, వ్యర్థాల నుండి శక్తికి మార్చడం, రీసైక్లింగ్ ఆటోమేషన్ వంటి 15,000 కంటే ఎక్కువ పరిష్కారాలను ప్రదర్శించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమం కార్పొరేట్లకు వారి ESG లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా కొనుగోలు కేంద్రంగా ఉంటుంది. ఘన వ్యర్థాలు, మురుగునీటి శుద్ధిలో సమ్మతి-కేంద్రీకృత పెట్టుబడులు రాబోయే ఐదు సంవత్సరాలలో ₹35,000 కోట్ల నుండి ₹40,000 కోట్లకు చేరుకుంటాయని పరిశ్రమ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
కాన్ఫరెన్స్ మరియు స్పెషల్ పెవిలియన్స్
ఈ కార్యక్రమం మూడు రోజుల పాటు కొనసాగుతుంది, ఇందులో 40 కి పైగా సాంకేతిక సెషన్లు, 400 మందికి పైగా స్పీకర్లు పాల్గొంటారు. విధాన నిర్ణేతలు, ఆర్థికవేత్తలు, ప్రపంచ స్థిరత్వ నిపుణులు వక్తలలో ఉన్నారు. సెషన్లు ESG ఫైనాన్సింగ్, పట్టణ వ్యర్థాల నిర్వహణలో PPP నమూనాలు మరియు పారిశ్రామిక డీకార్బనైజేషన్ వంటి అంశాలను కవర్ చేస్తాయి. బయో-ఎనర్జీ, స్వాన్ పెవిలియన్, స్టార్ట్-అప్ పెవిలియన్, SME జోన్ మరియు అంతర్జాతీయ వ్యర్థాల పెవిలియన్ వంటి ఇతివృత్తాలకు ప్రత్యేక పెవిలియన్లు ఉంటాయి.
దియా మీర్జా ఈ వాణిజ్య ప్రదర్శనను ప్రారంభిస్తారు. IFAT ఇండియా పచ్చని, పరిశుభ్రమైన మరియు మరింత బాధ్యతాయుతమైన భారతదేశం వైపు ఒక చొరవ అని ఆమె అన్నారు.