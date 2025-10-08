కర్నూలులో PURE EV షోరూమ్ ప్రారంభం
భారతదేశంలో అగ్రగామి ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్ తయారీదారులలో ఒకటైన PURE, తన కొత్త షోరూమ్ను కర్నూల్లో ప్రారంభించినట్లు గర్వంగా ప్రకటించింది. దక్షిణ భారతదేశంలో తన స్థితిని బలోపేతం చేయాలనే PURE యొక్క లక్ష్యంలో ఇది ఒక కీలక ముందడుగు. కర్నూల్లోని నంద్యాల చెక్పోస్ట్ సమీపంలో, నందికోటకూరు రోడ్లో ఉన్న ఈ షోరూమ్లో PURE EV యొక్క పూర్తి స్థాయి ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్లను ప్రదర్శిస్తారు. ఇందులో ప్రముఖమైన ePluto 7G Max, eTryst X మోడళ్లు కూడా ఉన్నాయి, వీటితో కర్నూల్ ప్రజలకు అత్యుత్తమ ఎలక్ట్రిక్ రైడింగ్ అనుభవాన్ని అందించడమే లక్ష్యం.
అత్యాధునిక ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు, మోటార్సైకిళ్లతో పాటు, ఈ కొత్త షోరూమ్లో PuREPower ఉత్పత్తి శ్రేణి కూడా ప్రదర్శించబడుతుంది. ఇది గృహాలు మరియు వ్యాపారాల కోసం శుభ్రమైన శక్తి స్థిరత్వాన్ని అందించడానికి రూపొందించబడింది. ఈ షోరూమ్ ప్రారంభం PURE EV యొక్క దూకుడు విస్తరణ వ్యూహానికి నిదర్శనం. దేశవ్యాప్తంగా తన ఉనికిని గణనీయంగా పెంచుతూ, ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీని మరింత విస్తృత ప్రజలకు చేరవేయాలనే లక్ష్యంతో PURE EV ముందుకు సాగుతోంది. స్వదేశీ R-D మరియు తయారీపై దృష్టి పెట్టిన PURE EV, ఆవిష్కరణకు నడిపిస్తూ వినియోగదారులను సుస్థిర ఎంపికల వైపు ప్రోత్సహిస్తోంది.
ఈ విస్తరణ PURE యొక్క తదుపరి 30 నెలల్లో 250 కొత్త డీలర్షిప్లు ప్రారంభించే ప్రణాళికలో భాగంగా ఉంది, దీని ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా 320 కంటే ఎక్కువ ఔట్లెట్లకు నెట్వర్క్ను విస్తరించనుంది. దీర్ఘ శ్రేణి EVల పెరుగుతున్న డిమాండ్, అనుకూల ప్రభుత్వ విధానాలు, ప్రజా అవగాహనతో నడిచే సంస్థాగత మరియు B2B స్వీకరణ ఈ వృద్ధికి ఇంధనంగా మారనున్నాయి. కర్నూల్లో ఈ కొత్త ప్రారంభంతో PURE, భారతదేశం యొక్క శుభ్రమైన మొబిలిటీ, శక్తి స్వావలంబన వైపు మార్పులో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది.