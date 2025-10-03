Devaragattu: మల్లేశ్వర స్వామిలో కర్రలతో ఘర్షణ.. ఇద్దరు వ్యక్తులు మృతి
దసరా ఉత్సవాల సందర్భంగా గురువారం కర్నూలు జిల్లాలోని దేవరగట్టు వద్ద మాల మల్లేశ్వర స్వామి బన్ని జైత్రయాత్ర సందర్భంగా జరిగిన హింసలో ఇద్దరు వ్యక్తులు మరణించారు. ఆలయంలో ఊరేగింపు సందర్భంగా భక్తులు కర్రలతో ఘర్షణ పడటంతో ఇద్దరు వ్యక్తులు మరణించారు.
ఈ సంఘటనలో 100 మంది వరకు గాయపడ్డారు. దేవతల విగ్రహాలను తీసుకెళ్లడానికి రెండు గ్రూపులు పోటీ పడటంతో సమస్య తలెత్తింది మరియు ఈ ప్రక్రియలో వారి మధ్య ఘర్షణ జరిగింది.
దీని ఫలితంగా రెండు గ్రూపులు కర్రలతో ఘర్షణ పడాల్సి వచ్చింది, ఫలితంగా ఇద్దరు వ్యక్తులు మరణించారు. గాయపడిన వారిని పోలీసులు కర్నూలులోని ఆదోనిలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.