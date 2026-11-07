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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 7 November 2026 (12:08 IST)

తెలంగాణలో ఇండియా పోస్ట్ డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికేట్ 5.0 ప్రచారం

India Post
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 7 Nov 2026 (12:08 IST)
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India Post
తపాలా శాఖ, ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ (ఐపీపీబీ), పింఛను, పింఛనుదారుల సంక్షేమ శాఖ సహకారంతో, తెలంగాణలో నవంబర్ 1 నుండి 30 వరకు డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికేట్ (డీఎల్సీ) 5.0 ప్రచారాన్ని ప్రారంభించాయి.
 
శుక్రవారం విడుదల చేసిన ఒక పత్రికా ప్రకటన ప్రకారం, ఈ ప్రచారం గుర్తించిన ప్రధాన, ఉప తపాలా కార్యాలయాల ద్వారా మొత్తం 33 జిల్లాలు, 621 ఉప-జిల్లాలను కవర్ చేస్తుంది. 
 
ఈ సర్టిఫికెట్‌ను పొందడానికి జీఎస్టీతో కలిపి రూ.70 ఖర్చవుతుంది. అయితే, ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO), టెలికమ్యూనికేషన్స్ శాఖ, రక్షణ శాఖ పింఛనుదారులకు ఈ సేవ ఉచితంగా లభిస్తుంది. పింఛనుదారులు తమ ఆధార్ నంబర్, పింఛను వివరాలను తప్పనిసరిగా అందించాలి. 
 
సర్టిఫికెట్ విజయవంతంగా జారీ అయిన తర్వాత, వారి రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్‌కు ఒక నిర్ధారణ ఎస్ఎంఎస్ పంపబడుతుంది. ఆ మరుసటి రోజు జీవన్ ప్రమాణ్ పోర్టల్‌లో ఈ సర్టిఫికెట్‌ను చూసుకోవచ్చని ఆ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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