అంతర్జాతీయ మార్కెట్లను చుట్టుముట్టిన చమురు మంటలు
అమెరికా - ఇరాన్ దేశాల మధ్య సాగుతున్న యుద్ధం కారణంగా పశ్చిమాసియాలో గత కొన్ని నెలలుగా ఉద్రిక్తపరిస్థితులు నెలకొనివున్నాయి. ముఖ్యంగా, గత వారం రోజులుగా హర్మూజ్ జలసంధిలోని ఇరాన్ వాణిజ్య నౌకలను లక్ష్యంగా చేసుకుని అమెరికా భీకర దాడులు చేస్తోంది. దీంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయాయి.
పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల కారణంగా బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర ఒక్కసారిగా ఆరు శాతం పెరిగింది. ఫలితంగా బ్యారెల్ ధర 109.97 డాలర్లకు చేరుకుంది. ఈ ధర నాలుగు నెలల గరిష్ట స్థాయిని తాకింది. ఈ పరిణామం ద్రవ్యోల్బణం భయాలను మళ్లీ రాజేయడంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్టాక్ మార్కెట్లు కుప్పకూలయి.
అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతల వల్ల కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధి ద్వారా చమురు రవాణాపై ప్రభావం పడింది. దీనికితోడు, యెమెన్ ఇరాన్ మద్దతున్న హౌతీ తిరుగుబాటుదారులు మోచా నౌకాశ్రయాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవడం కొత్త ఆందోళనలకు కారణమైంది. దీంతో ఎర్ర సముద్రం మీదుగా జరిగే సౌదీ అరేబియా చమురు ఎగుమతులకు ముప్పు ఏర్పడింది. షిప్పింగ్పై దాడులు పెరుగుతుండటంతో చమురు సరఫరాకు భారీగా అంతరాయం కలగొచ్చన్న భయాలు బలపడ్డాయి.
చమురు ధరల పెరుగుదల గ్లోబల్ మార్కెట్లలో తీవ్ర ప్రకంపనలు సృష్టించింది. అమెరికా 10-ఏళ్ల ట్రెజరీ యీల్డ్ 5 శాతం మార్కుకు చేరువ కాగా, 30-ఏళ్ల యీల్డ్ 2007 తర్వాత అత్యధిక స్థాయికి ఎగబాకింది. ద్రవ్యోల్బణాన్ని కట్టడి చేసేందుకు అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను మరింత పెంచవచ్చని ట్రేడర్లు భావిస్తున్నారు. ఈ భయాలతో ఆసియా మార్కెట్లు కుదేలయ్యాయి. జపాన్ నిక్కీ 2.8 శాతం, దక్షిణ కొరియా కోస్పీ 2.7 శాతం నష్టపోయాయి. ఆస్ట్రేలియా సూచీ కూడా ఒక శాతం పడిపోయింది.