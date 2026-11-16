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Last Modified: Monday, 16 November 2026 (21:56 IST)

హైదరాబాద్ ఇళ్లలో హార్డ్ వాటర్ సమస్యకు ప్రత్యేక పరిష్కారాలను అందిస్తున్న రివర్‌సాఫ్ట్

RiverSoft
Updated: Mon, 16 Nov 2026 (21:58 IST)
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హైదరాబాద్‌లోని ఐటీ కారిడార్లు వేగంగా విస్తరిస్తుండటంతో పాటు నగరంలో నివాస సముదాయాలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. అయితే ఈ అభివృద్ధితో పాటు ప్రతి ఇంటిని వేధిస్తున్న ఒక సాధారణ సమస్య హార్డ్ వాటర్. గచ్చిబౌలి,కొండాపూర్, నానక్‌రామ్‌గూడ, మణికొండ, మాదాపూర్, నిజాంపేట్, తెల్లాపూర్, బాచుపల్లి వంటి ప్రాంతాలలో మున్సిపల్ నీటి సరఫరా విస్తరిస్తున్నప్పటికీ, హైరైజ్ అపార్ట్‌మెంట్ల వాసులు ఎక్కువగా బోరుబావులు, మిశ్రమ నీటి వనరులపైనే ఆధారపడుతున్నారు.
 
దీనివల్ల కుళాయిలు, షవర్ హెడ్లపై తెల్లటి గార పేరుకుపోవడం, సబ్బులు, డిటర్జెంట్ల వాడకం పెరగడం, జుట్టు, చర్మ సమస్యలు తలెత్తడం వంటి ఇబ్బందులు సర్వసాధారణమైపోయాయి. ఈ సవాళ్లను అధిగమించేందుకు, ఉన్న ప్లంబింగ్ వ్యవస్థలో ఎటువంటి పెద్ద మార్పులు చేయకుండానే సులభంగా బిగించుకునే ఆచరణాత్మక పరిష్కారాలకు నగరంలో గిరాకీ బాగా పెరుగుతోంది.
 
ఈ సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు 'రివర్‌సాఫ్ట్' సంస్థ 'ఎస్ఎఫ్-15 ప్రో' షవర్, ట్యాప్ ఫిల్టర్ వంటి ప్రత్యేక వాటర్ కేర్ ఉత్పత్తులను అందిస్తోంది. దీనిలోని 15-దశల వడపోత విధానం హార్డ్ వాటర్‌ను మృదువుగా మార్చడంతో పాటు క్లోరిన్, ఇతర మలినాలను తగ్గిస్తుంది. అమర్చుకోవడం చాలా సులభం కావడంతో పాటు నిత్యవసర గృహ వినియోగానికి అనువుగా ఉండటంతో హైదరాబాద్‌లో ఈ ఉత్పత్తికి మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. 
 
ఈ ఫిల్టర్లను ఉపయోగిస్తున్న ఇళ్ల సంఖ్య పెరుగుతుండటంతో, 'ఎస్ఎఫ్‌సి-15' రీప్లేస్‌మెంట్ కార్ట్రిడ్జ్‌లకు కూడా డిమాండ్ పెరిగింది. వీటితో పాటు వినియోగదారులు 'దివా ప్రో' షవర్ మరియు ట్యాప్ ఫిల్టర్, 'బ్లిస్-15సి' కార్ట్రిడ్జ్, 'దివా-05' ఫైవ్-మోడ్ షవర్ ఫిల్టర్ వంటి సరికొత్త ఉత్పత్తులను కూడా ఆసక్తిగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. దీన్ని బట్టి ఫిల్టర్ల క్రమబద్ధమైన నిర్వహణపై శ్రద్ధ చూపుతూనే, విభిన్న షవర్ మరియు ట్యాప్ ఫిల్ట్రేషన్ ఆప్షన్లపై ప్రజల్లో ఆసక్తి పెరుగుతున్నట్లు స్పష్టమవుతోంది.
 
ప్రస్తుతం రివర్‌సాఫ్ట్ ఉత్పత్తులు హైదరాబాద్‌లోని 50కి పైగా రిటైల్ స్టోర్లలో ఆఫ్‌లైన్‌లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. నివాస ప్రాంతాలు మరింత విస్తరిస్తుండటం, రోజువారీ హార్డ్ వాటర్ సమస్యలకు సౌకర్యవంతమైన పరిష్కారాలను కోరుకునే కుటుంబాల సంఖ్య పెరుగుతుండటంతో రివర్‌సాఫ్ట్ ఉత్పత్తులకు డిమాండ్ గణనీయంగా ఊపందుకుంటోంది. సరికొత్త ఉత్పత్తుల వినియోగం పెరుగుతుండటం, రీప్లేస్‌మెంట్ కార్ట్రిడ్జ్‌లను తిరిగి కొనుగోలు చేసేవారి సంఖ్య అధికమవుతుండటంతో హైదరాబాద్‌ మార్కెట్ రివర్‌సాఫ్ట్‌కు అత్యంత కీలకమైన కేంద్రంగా మారుతోంది.
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