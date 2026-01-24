2026 మార్చి నాటికి రూ.500 నోట్ల చలామణిని ఆర్బీఐ నిలిపివేస్తుందా?
ఈ ఏడాది మార్చి నాటికి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఐదు వందల రూపాయల నోట్ల చలామణిని నిలిపివేస్తుందనే వాదనలను కేంద్రంలోని నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం ఖండించింది. ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో యొక్క ఫ్యాక్ట్-చెక్ యూనిట్ ప్రకారం, ఈ వాదన అవాస్తవం, ఆర్బిఐ అటువంటి ప్రకటన ఏదీ చేయలేదు.
ఐదు వందల రూపాయల నోట్లు ఇప్పటికీ చట్టబద్ధమైన చెలామణిలో ఉన్నాయని కూడా ఆ యూనిట్ పేర్కొంది. సోషల్ మీడియాలో ఒక సందేశం వైరల్ అవుతోంది. దాని ప్రకారం మార్చి 2026 నుండి ఏటీఎంల నుండి రూ. 500 నోట్ల పంపిణీని ఆర్బిఐ నిలిపివేయనుంది.
మార్చి 2026లో రూ. 500 నోట్ల చలామణిని నిలిపివేయాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోందని కూడా ఆ సందేశంలో పేర్కొన్నారు. పిఐబి ఫ్యాక్ట్ చెక్ బృందం ఇలాంటి వాదనలన్నీ నకిలీవని, ఆర్బిఐ అలాంటి ప్రకటన ఏదీ చేయలేదని తెలిపింది.
పిఐబి ఫ్యాక్ట్ చెక్ బృందం రూ. 500 కరెన్సీ నోటు చట్టబద్ధంగా చెల్లుబాటు అవుతుందని, ప్రజలు నగదు లావాదేవీల కోసం దీనిని ఉపయోగించవచ్చని ప్రజలకు హామీ ఇచ్చింది.