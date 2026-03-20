అమెరికా డాలర్తో భారత రూపాయి విలువ ఢమాల్
పశ్చిమాసియాతో పాటు అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న ఉద్రిక్త, ఆర్థిక ఉద్రిక్త పరిస్థితుల కారణంగా అమెరికా డాలరుతో పోలిస్తే భారత రూపాయి విలువ కనిష్ట స్థాయికి పడిపోయింది. అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ - ఇరాన్ దేశాల మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధం, ముడి చమురు సరఫరాలో నెలకొన్న అంతరాయం కారణంగా శుక్రవారం ట్రేడింగ్లో రూపాయి విలువ గణనీయంగా పడిపోయింది.
ఒకే రోజు 0.55 శాతం క్షీణించి, డాలర్కు 93.12 వద్ద కొనసాగుతోంది. బుధవారం నమోదైన 92.63 కనిష్ఠ స్థాయిని కూడా ఇది అధిగమించింది. పశ్చిమాసియాలో సంక్షోభం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి రూపాయి విలువ దాదాపు 2 శాతం క్షీణించడం గమనార్హం.
ప్రస్తుతం డాలర్/రూపాయి మారకం 92.8 స్థాయికి పైగా ట్రేడ్ అవుతోందని, ఇది రూపాయిపై ఒత్తిడిని సూచిస్తోందని మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. పెరుగుతున్న ముడి చమురు ధరలు, అంతర్జాతీయంగా పెట్టుబడిదారులు సురక్షిత పెట్టుబడుల వైపు మొగ్గు చూపడం దీనికి ప్రధాన కారణాలని చెబుతున్నారు.